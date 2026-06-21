Lo que ofrece el cine en junio y julio: cine independiente, clásico, alternativo

Junio de 2026 ha resultado uno de los meses más activos para el cine dominicano, con festivales emergentes, ciclos especializados, muestras internacionales y exhibiciones permanentes en diversos espacios culturales de Santo Domingo.

Esta situación se produce luego de un enero y febrero que acogieron el XVII Festival de Cine Global Santo Domingo (de Funglode), y de un mes de mayo que lanzó una gran y nueva oferta. Esta última constó tanto de 16 largometrajes (12 de ficción y cuatro documentales) —la mayor parte entre excelentes, buenos y "mirables"— como de 32 cortometrajes universitarios, con algunas piezas que proclaman el paso firme de directores emergentes, a pesar de que aún siguen limitados por los horarios de clases y las exigencias de sus trabajos finales.

Con todo, junio de 2026 puede considerarse uno de los meses de mayor densidad de actividades cinematográficas culturales en la historia reciente de la República Dominicana, con una oferta que abarca desde el cine dominicano emergente hasta las más recientes producciones iberoamericanas e internacionales.

Los acontecimientos de este mes revelan varias tendencias

La consolidación del cortometraje como formato artístico gracias a KINETIQ.

El crecimiento de la formación audiovisual mediante talleres y clases magistrales.

Una mayor presencia del cine iberoamericano en las carteleras culturales.

La democratización tecnológica impulsada por Smart Films Dominicana.

La expansión de los espacios alternativos de exhibición más allá de las salas comerciales.

El fortalecimiento de la cooperación internacional entre República Dominicana, Europa, Israel y América Latina.

A continuación, un panorama de los principales eventos.

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El cine de grandes salas

Junio

Dominicanas:

Qué más puedes hacerme : Dirigida por Félix Germán , con Yasser Michelén , Marta González y Dalisa Alegría . Es un drama realizado con pasión y buen criterio que entró formalmente a las salas comerciales el pasado 4 de junio. Sigue la historia de Eugenio, un poeta y vagabundo marcado por el abandono familiar y el despecho amoroso. Tras sufrir un accidente casi fatal y encontrarse al borde de la rendición absoluta, su vida da un vuelco al descubrir el amor verdadero y la redención a través de la compasión de una vieja amiga que se propone rescatarlo de sus propios abismos. Se luce Yasser Michelén y el resto de su elenco. A nuestro modo de ver, es un homenaje a El lado oscuro del corazón, de E. Subiela .

: Dirigida por , con , y . Es un drama realizado con pasión y buen criterio que entró formalmente a las salas comerciales el pasado 4 de junio. Sigue la historia de Eugenio, un poeta y vagabundo marcado por el abandono familiar y el despecho amoroso. Tras sufrir un accidente casi fatal y encontrarse al borde de la rendición absoluta, su vida da un vuelco al descubrir el amor verdadero y la redención a través de la compasión de una vieja amiga que se propone rescatarlo de sus propios abismos. Se luce y el resto de su elenco. A nuestro modo de ver, es un homenaje a El lado oscuro del corazón, de . Bajo el mismo sol : Dirigida por Ulises Porra , protagonizada por Jean Jean , el español David Castillo y la japonesa Valentina Shen Wu . Es un drama histórico hecho a conciencia como coproducción entre República Dominicana y Argentina, que se resuelve en una ambiciosa propuesta de época ambientada en el Caribe colonial de 1819. La trama entrelaza las vidas de un joven heredero español, una tejedora china y un desertor haitiano, quienes cruzan sus destinos e identidades en el corazón de la isla de La Española con la compleja misión de fundar una fábrica de seda. Es un relato enfocado en la desigualdad, la codicia y las tensiones culturales del contexto colonial. Visualmente es un poema, con una reconstrucción de la época como pocas veces hemos disfrutado.

: Dirigida por , protagonizada por , el español y la japonesa . Es un drama histórico hecho a conciencia como coproducción entre República Dominicana y Argentina, que se resuelve en una ambiciosa propuesta de época ambientada en el Caribe colonial de 1819. La trama entrelaza las vidas de un joven heredero español, una tejedora china y un desertor haitiano, quienes cruzan sus destinos e identidades en el corazón de la isla de La Española con la compleja misión de fundar una fábrica de seda. Es un relato enfocado en la desigualdad, la codicia y las tensiones culturales del contexto colonial. Visualmente es un poema, con una reconstrucción de la época como pocas veces hemos disfrutado. La corta vida de las flores: Dirigida por Pablo Lozano, película que resultó la máxima ganadora en la selección del FICFA Hecho en RD 2026. Esta producción inicia su despliegue comercial y circuito de exhibición en las salas grandes del país, consolidándose como uno de los títulos dramáticos con mayor fuerza crítica de la temporada.

Julio:

Marileidy : Del director Tito Rodríguez . Un drama deportivo en la modalidad de biopic (pero no documental) protagonizado por Yisneidy Alcántara (como Marileidy Paulino ). Es uno de los lanzamientos más esperados de la temporada estival de 2026. Esta producción biográfica aborda la inspiradora vida y trayectoria de la velocista dominicana Marileidy Paulino , capturando desde sus humildes orígenes hasta el momento en que hizo historia global en las pistas de los Juegos Olímpicos de París 2024.

: Del director . Un drama deportivo en la modalidad de biopic (pero no documental) protagonizado por (como ). Es uno de los lanzamientos más esperados de la temporada estival de 2026. Esta producción biográfica aborda la inspiradora vida y trayectoria de la velocista dominicana , capturando desde sus humildes orígenes hasta el momento en que hizo historia global en las pistas de los Juegos Olímpicos de París 2024. Elena y el Mar : También de Tito Rodríguez , promete ser un suceso artístico con un elenco que integran Ruth Emeterio , Niurka Mota , Stuart Ortiz y Escarlet Alburquerque para ofrecer un drama familiar sobre la inmigración. Producida por La Aldea, esta cinta marca el segundo gran protagónico consecutivo para la experimentada actriz Ruth Emeterio . La trama propone una mirada íntima y de honda carga social sobre el desarraigo, las complejidades de la inmigración en la región y los inquebrantables lazos familiares que sobreviven a la distancia geográfica.

: También de , promete ser un suceso artístico con un elenco que integran , , y para ofrecer un drama familiar sobre la inmigración. Producida por La Aldea, esta cinta marca el segundo gran protagónico consecutivo para la experimentada actriz . La trama propone una mirada íntima y de honda carga social sobre el desarraigo, las complejidades de la inmigración en la región y los inquebrantables lazos familiares que sobreviven a la distancia geográfica. La resistencia de los Ramírez : De Brahyam Humphreys , definida como una comedia/sátira familiar. Es una apuesta por la clásica dinámica de enredos familiares dominicanos que busca refrescar la taquilla comercial durante los fines de semana de julio. Basada en hechos reales, habrá que ver la calidad que ofrece.

: De , definida como una comedia/sátira familiar. Es una apuesta por la clásica dinámica de enredos familiares dominicanos que busca refrescar la taquilla comercial durante los fines de semana de julio. Basada en hechos reales, habrá que ver la calidad que ofrece. De tal palo, tal astilla: Dirigida por Frank Perozo. Estrenó el 5 de marzo y se encuentra en su cuarto mes de proyecciones, estimulando la posibilidad de ser una de las producciones de mayor recaudación en su género en este 2026.

Internacionales (junio)

Toy Story 5

Amos del Universo (Masters of the Universe) : El regreso a la acción real de la mítica franquicia de He-Man llega a la cartelera a inicios de mes. La crítica internacional ha coincidido en que es un notable homenaje a su predecesora y que, en algunos elementos artísticos y técnicos, la supera.

: El regreso a la acción real de la mítica franquicia de He-Man llega a la cartelera a inicios de mes. La crítica internacional ha coincidido en que es un notable homenaje a su predecesora y que, en algunos elementos artísticos y técnicos, la supera. El día de la revelación (Disclosure Day) : La nueva y esperada propuesta de ciencia ficción y suspenso del aclamado director Steven Spielberg . Evidencia la pasión y la disciplina de un director fundamental que, ya a sus 80 años, se manejó muy bien, sobre todo en el primer tiempo. En la tercera parte se hace un tanto reiterativa y deja ciertos huecos, pero esto no desmerece su poder de entretenimiento. La actuación de Emily Blunt , sobre todo con la mirada, es un deleite.

: La nueva y esperada propuesta de ciencia ficción y suspenso del aclamado director . Evidencia la pasión y la disciplina de un director fundamental que, ya a sus 80 años, se manejó muy bien, sobre todo en el primer tiempo. En la tercera parte se hace un tanto reiterativa y deja ciertos huecos, pero esto no desmerece su poder de entretenimiento. La actuación de , sobre todo con la mirada, es un deleite. Toy Story 5 : La icónica franquicia de animación de Pixar regresa con una nueva aventura de Woody y Buzz Lightyear, dirigida por Andrew Stanton , convirtiéndose en una de las grandes opciones familiares del verano.

: La icónica franquicia de animación de Pixar regresa con una nueva aventura de Woody y Buzz Lightyear, dirigida por , convirtiéndose en una de las grandes opciones familiares del verano. Supergirl: La nueva adaptación de acción y ciencia ficción del universo de DC, protagonizada por Milly Alcock y dirigida por Craig Gillespie, está programada para cerrar el mes de junio. Sus avances dejan ver que se ha trabajado para salirse del esquema esperado, pero no se puede criticar lo que aún no se ha visto.

Internacionales (julio)

Minions & Monstruos (Minions & Monsters) : La nueva entrega de animación de Illumination Entertainment promete liderar la taquilla familiar en julio, llevando a los simpáticos personajes amarillos a vivir un divertido caos en el Hollywood clásico.

: La nueva entrega de animación de Illumination Entertainment promete liderar la taquilla familiar en julio, llevando a los simpáticos personajes amarillos a vivir un divertido caos en el Hollywood clásico. Normal: Un thriller de acción y crimen de corte internacional dirigido por Ben Wheatley y protagonizado por Bob Odenkirk y Henry Winkler, pautado para arrancar a inicios del mes de julio.

Cine en streaming

Netflix

La oferta de cine de la «N roja» es inabarcable, pero no todo lo que se incluye en su catálogo tiene las condiciones de calidad que busca el público con cierto criterio. De entre lo mejor que ofrece en junio, hemos visto y damos fe de:

(Serie) Te encontraré (I Will Find You) : Un thriller de misterio de 8 episodios basado en la novela de Harlan Coben , quien además participa como productor ejecutivo. La historia sigue a un padre injustamente encarcelado por el asesinato de su hijo, el cual planea una fuga desesperada al recibir pruebas de que el niño podría seguir con vida. Sam Worthington (Avatar) como David Burroughs hace delicias con su actuación en una intrincada trama que desmiente la facilidad con la que se realizan ciertas series en estos tiempos.

: Un thriller de misterio de 8 episodios basado en la novela de , quien además participa como productor ejecutivo. La historia sigue a un padre injustamente encarcelado por el asesinato de su hijo, el cual planea una fuga desesperada al recibir pruebas de que el niño podría seguir con vida. (Avatar) como David Burroughs hace delicias con su actuación en una intrincada trama que desmiente la facilidad con la que se realizan ciertas series en estos tiempos. (Película) The Killer (Remake estadounidense – 2024): Dirigida por John Woo, con un elenco encabezado por Nathalie Emmanuel, Omar Sy y Sam Worthington. John Woo decidió reinterpretar su propio clásico de 1989 décadas después, trasladando la acción a París y cambiando el género del protagonista. Técnicamente ofrece secuencias de acción coreografiadas sin un abuso de efectos digitales, manteniendo el pulso característico del realizador.

KINETIQ by Cinéate

Casa de Teatro.

El acontecimiento cinematográfico más novedoso del mes es KINETIQ by Cinéate, un festival dedicado exclusivamente al cortometraje y dirigido por Taína Rodríguez y el proyecto Cinéate. Su primera edición se inauguró con un ceremonial bastante bien producido este viernes 19 —en el cual se recordó la producción histórica del cine nacional— y concluye sus exhibiciones este domingo 21 de junio en Casa de Teatro y otros espacios de la Ciudad Colonial.

El festival de Cinéate ofrece 80 cortometrajes, de los cuales 73 participan en competencia. Incluye producciones dominicanas universitarias y preuniversitarias, además de obras provenientes de Chile, Francia, Japón, Perú, Alemania, Italia y Cuba.

Entre sus principales actividades destacan

La competencia oficial de cortometrajes.

Conversatorios y encuentros profesionales.

Talleres de formación audiovisual.

Una charla sobre postproducción sonora impartida por Victoria Mercedes (fijada en el Centro Cultural Banreservas).

(fijada en el Centro Cultural Banreservas). La conferencia Cien años de cine dominicano en imágenes, a cargo de Desiree Reyes Peña .

. La Muestra Europea 2026, realizada con el apoyo de la Unión Europea y la Embajada de Francia.

La exhibición especial de cine al aire libre organizada junto a la Cinemateca Dominicana en la Fortaleza Ozama.

El festival nace con la firme intención de convertirse en una plataforma permanente para nuevos realizadores dominicanos y caribeños.

Smart Films Dominicana / Smart Film Fund

La actriz, productora y gestora cultural Evelyna Rodríguez y el director y actor Danilo Reynoso impulsan la segunda edición de Smart Films Dominicana, una iniciativa centrada en la realización cinematográfica mediante teléfonos inteligentes y en la democratización de la producción audiovisual. República Dominicana será sede de esta nueva edición durante junio de 2026, tras haber sido lanzada con tremendo éxito en 2025.

El proyecto, que promueve la producción de cortos utilizando teléfonos celulares, procura:

La formación de jóvenes realizadores. La producción de contenidos audiovisuales de bajo presupuesto. La promoción de nuevos talentos. El desarrollo de capacidades técnicas mediante dispositivos móviles. La creación de una cantera de cineastas emergentes.

Centro Cultural Banreservas: epicentro del cine alternativo

Fachada Centro Cultural Banreservas Santo Domingo

El V Ciclo de Cine Dominicano 2026 ha ratificado su condición de promotor del cine, tanto clásico como contemporáneo dominicano. Su director y gerente de cultura, Mijail Peralta, es también director de cine. El ciclo se desarrolla desde mayo hasta julio en el Centro Cultural Banreservas, con funciones gratuitas cada jueves a partir de las 7 de la noche.

La programación incluye la clase magistral de la cineasta argentina María Aparicio (20 de junio), el taller permanente Actuar y Rodar, impartido por Robert Lizardo y Suzette Reyes, y una muestra de cortometrajes seleccionados por Diego Cepeda y Julia Scrive-Loyer.

Paralelamente, el Centro Cultural Banreservas ha mantenido sus ciclos de cine internacional, iberoamericano y retrospectivas de autores. Fundado en 2003, este espacio se consolida como una de las salas culturales más activas en lo que respecta a la promoción del cine de calidad.

Cinemateca Dominicana

SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), Fotografía de cintas de película en la Cinemateca Dominicana.. EFE/ Orlando Barría

Esta dependencia de la DGCINE presenta la Muestra de Cine Iberoamericano 2026 entre el 21 y el 26 de junio:

Fecha Película País 21 de junio Olivia y las nubes República Dominicana 22 de junio Yo vi tres luces negras Colombia 23 de junio Nuestra tierra Argentina 25 de junio La Virgen de la Tosquera Argentina 26 de junio El tema del verano Uruguay

Centro Cultural de España

Centro Cultural de España.

Desarrolla junto a la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (ADOPRESCI) y la Cinemateca Dominicana el ciclo Miradas de España, dedicado al cine español contemporáneo y clásico. Los detalles completos están publicados en este enlace: cinedominicano.com.

Las proyecciones se realizarán el último sábado de cada mes a las 4:00 de la tarde en la Cinemateca Dominicana. El ciclo está dirigido al público general y cuenta con una selección apta para mayores de 12 años. Con esta programación, ADOPRESCI reafirma su compromiso con la promoción de una cultura cinematográfica crítica, plural y accesible, apostando por el cine como un espacio de encuentro, reflexión y sensibilidad compartida.

Museo Memorial de la Resistencia

El Museo de la Resistencia.

El museo mantiene sus tradicionales ciclos de cine histórico y documental orientados a la memoria democrática, los derechos humanos y los procesos políticos latinoamericanos. Estas actividades suelen estar acompañadas de cine-foros con historiadores e investigadores sociales.

Ciclo de Cine de Israel

Durante junio se desarrolló igualmente el tradicional Ciclo de Cine Israelí en el complejo Downtown Center de Caribbean Cinemas, organizado con el apoyo de la Embajada de Israel. La muestra presenta largometrajes contemporáneos, documentales y producciones premiadas en festivales internacionales, promoviendo el intercambio cultural entre ambos países. Se comentó en los medios y corrillos del mundillo cinematográfico que podría haber reacciones adversas debido a la guerra en Medio Oriente, pero afortunadamente todo se quedó en simples presagios.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más