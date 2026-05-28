Las claves de la 85 Feria del Libro de Madrid: humor, miles de firmas, la reina y el papa

También estará marcada por la visita a Madrid del 6 al 9 de junio del papa León XIV, un viaje que pondrá "patas arriba la ciudad", en palabras de la directora de la feria, Eva Orúe.

El centro de Madrid, donde se encuentra el parque que año tras año acoge a la Feria del Libro, se blindará para recibir al papa y habrá, asimismo, numerosos cortes de tráfico o de estaciones de metro y de autobuses, por lo que los accesos al Retiro y el transporte para llegar a la feria presumiblemente se complicarán.

Más allá de ello, y de que el Retiro pueda tener que cerrar parcial o totalmente si hay climatología adversa que afecte a los árboles del histórico parque, estas son las claves de una de las citas más importantes del calendario bibliófilo:

Las firmas, el corazón de la feria

La posibilidad para los lectores de conversar con sus autores favoritos y llevarse un ejemplar firmado sigue siendo uno de los principales atractivos de la feria, en la que habrá 366 casetas -una más que en 2025- y 231 escritores españoles e internacionales en más de 6.600 convocatorias de firmas.

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El primer fin de semana firmarán las estadounidenses Siri Hustvedt y Kathryn Stockett -autora del bestseller 'Criadas y señoras'-; el dibujante escocés Tom Gauld; el búlgaro Gueorgui Gospodinov o la argentina Maitena, además de los españoles Julia Navarro, Javier Cercas, David Uclés, Lucía Solla Sobral, Sonsoles Ónega, Luis Landero, Marta Jiménez Serrano, Carolina Yuste o Paz Padilla, entre otros.

El humor, una forma de resistencia

Si el año pasado fue Nueva York el eje temático de la feria, este año sus responsables han elegido el humor, como forma de resistencia ante las dificultades, pero también para reivindicar la tradición humorística de la literatura, empezando por 'Don Quijote'.

Tendrán especial protagonismo figuras como Jonathan Coe, uno de los principales representantes de la sátira británica contemporánea, David Safier, autor de algunas de las novelas humorísticas más leídas de las últimas décadas o Maitena, referente del humor gráfico argentino.

La reina Letizia. Chema Moya EFE

La inauguración: la reina Letizia y varias charlas

Como ya es tradición, la reina Letizia inaugurará la feria en la mañana del viernes, y por la tarde se celebrarán las charlas inaugurales en los pabellones de la feria: 'Nuestra risa de infancia', con Maitena, Rodrigo Cortés y Edu Galán; 'La vida, ese material sospechoso', con Álvaro Carmona, la chilena Paulina Flores y la argentina Virginia Higa; y 'Pedro Sorela, reivindicación de un europeo universal'.

Homenajes a Maitena, Les Luthiers y otros

Este año se multiplican los homenajes. El sábado 30 lo recibirá Maitena, y el 3 de junio Luis Piedrahita, Mercedes Cebrián, Kevin Johansen y Liniers rendirán tributo a los argentinos Les Luthiers.

A ellos se sumarán un homenaje el 10 de junio a la ácida y disparatada novela de John Kennedy Toole 'La conjura de los necios' (1969); otro a Kurt Vonnegut y su humor amargo y satírico (11 de junio); al mexicano Jorge Ibargüengoitia (1 de junio) y al chileno Nicanor Parra (11 de junio).