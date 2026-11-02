Antes de convertirse en un juego, la vitilla era apenas una tapa plástica, un objeto industrial destinado a sellar los botellones de agua. Sin embargo, en manos de los niños y jóvenes de los barrios dominicanos encontró un destino completamente distinto. La tapa se convirtió en pelota, el palo de escoba en bate y la calle en terreno deportivo. De esa transformación surgió una práctica recreativa que expresa una manera particular de reinventar el béisbol y afirmar el sentido de pertenencia al territorio.

Para quienes no conocen el juego, la vitilla consiste esencialmente en golpear con un palo delgado una tapa plástica lanzada por otro jugador. Aunque comparte algunos principios con el béisbol, posee modalidades propias de lanzamiento, bateo, anotación y organización del espacio. Su práctica requiere pocos recursos materiales y permite convertir calles, callejones y solares en escenarios de competencia.

La historia de la vitilla se encuentra estrechamente vinculada con la crisis histórica de acceso al agua potable en los hogares dominicanos, las desigualdades sociales asociadas a su consumo y las transformaciones urbanas y comerciales que experimentó el país durante la segunda mitad del siglo XX. Según la periodista chilena Rosario del Valle, en una investigación publicada por Diario Libre el 9 de junio de 2025, los orígenes del juego se sitúan en la década de 1970, particularmente en barrios de Santo Domingo como Villa Consuelo, Cristo Rey y Villa Juana. La investigación destaca el aprovechamiento de las tapas de los botellones comercializados por Agua Crystal, empresa cuya actividad se remonta a 1966. Establecer una fecha exacta de nacimiento resulta históricamente aventurado. Las prácticas culturales populares rara vez tienen un inventor identificable o un acta fundacional. Se desarrollan mediante innovaciones que circulan entre comunidades y se transmiten por generaciones. La memoria oral de quienes participaron en las primeras modalidades del juego constituye una fuente indispensable para reconstruir esa historia.

La vitilla también permite reconocer las desigualdades de clase presentes en la sociedad dominicana. En sus primeras décadas de comercialización, el botellón de agua formaba parte de patrones de consumo asociados principalmente a hogares de clase media y alta. En las urbanizaciones, sus tapas eran desechadas una vez consumida el agua, mientras que en los barrios populares encontraban una segunda vida. Allí, niños y jóvenes de familias trabajadoras las transformaban en instrumentos de recreación.

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En ese tránsito se expresaban dos relaciones sociales distintas con un mismo objeto, determinadas por las condiciones materiales de existencia de cada clase social. Mientras para unos la tapa había agotado su utilidad como parte de una mercancía consumida, para otros adquiría un nuevo valor de uso. Así, un residuo del consumo de los sectores de mayor poder adquisitivo se convertía en materia prima de una creación cultural popular.

Esta transformación permite recordar el planteamiento de Michel de Certeau, antropólogo y sacerdote jesuita francés, en La invención de lo cotidiano. Según este autor, los consumidores desarrollan prácticas mediante las cuales utilizan, modifican y resignifican los productos y espacios organizados por las estructuras económicas. Desde esa perspectiva, la vitilla representa una apropiación creativa de un objeto industrial que adquiere nuevos significados en la vida cotidiana de los sectores populares.

Sin embargo, explicar su origen exclusivamente por las limitaciones económicas sería desconocer la complejidad del fenómeno. Entre las condiciones materiales y la creación cultural intervienen la imaginación, la experimentación y el aprendizaje colectivo. La sustitución de la pelota convencional por una tapa ligera, pequeña y de trayectoria variable exige habilidades particulares de lanzamiento, anticipación visual, coordinación corporal y precisión del bateo. La vitilla desarrolla así sus propias técnicas y destrezas, que la distinguen del béisbol tradicional.

Según el periodista Ramón Santos Lantigua, en un reportaje de la agencia EFE publicado por el periódico El Día el 7 de abril de 2022, la vitilla ha contribuido al desarrollo de habilidades que posteriormente han distinguido a peloteros dominicanos en las Grandes Ligas. El entrenador Nelson Gerónimo destaca su importancia para perfeccionar la coordinación visual y la capacidad de respuesta ante diferentes lanzamientos. Entre quienes practicaron este juego durante su formación se encuentran Vladimir Guerrero, Robinson Canó, Carlos Santana y Nomar Mazara. Sin embargo, su significación cultural trasciende el éxito deportivo de estas figuras y alcanza a generaciones de niños y jóvenes para quienes constituye una experiencia compartida de la vida barrial.

Desde una perspectiva sociológica, la calle representa un espacio fundamental de reinvención de la cotidianidad. En numerosos barrios dominicanos, las calles, callejones y solares desempeñan funciones que trascienden la circulación de vehículos y personas. Son lugares de encuentro, aprendizaje, disputa e intercambio, donde se construyen relaciones comunitarias y se expresan distintas formas de pertenencia territorial. Los jugadores de vitilla ocupan temporalmente esos espacios y establecen sus propias formas de organización. Definen los límites del terreno, acuerdan las reglas, distribuyen funciones y resuelven controversias. Las paredes, aceras y postes se convierten en referencias del juego. En esas interacciones se desarrollan relaciones de cooperación y competencia, al tiempo que se reproducen rivalidades, jerarquías y conflictos presentes en la comunidad.

Según el historiador neerlandés Johan Huizinga (1872-1945), en su obra Homo ludens (1938), el juego constituye una dimensión fundamental de la cultura humana, mediante la cual se construyen reglas, significados y formas de convivencia. Esta interpretación permite comprender la vitilla como una práctica que participa en la socialización de los individuos y en la transmisión de experiencias culturales entre generaciones.

Con el tiempo, la vitilla experimentó transformaciones en sus instrumentos y formas de organización. Los cambios introducidos en el diseño de las tapas durante los años noventa estimularon la fabricación de piezas destinadas específicamente al juego. Posteriormente surgieron competencias patrocinadas y estructuras deportivas más estables. En 2008 se celebró un torneo patrocinado por Red Bull y en 2015 se constituyó la Liga Dominicana de Vitilla. De esta manera, una actividad recreativa desarrollada en los barrios comenzó a incorporarse a circuitos deportivos y comerciales, con equipamientos especializados y competencias organizadas.

La emigración dominicana incorpora otra dimensión a la historia de la vitilla. En Nueva York y otras ciudades estadounidenses, el juego se convierte en una expresión de identidad cultural y en un vínculo entre las generaciones de la diáspora y sus barrios de origen. Según Diario Libre, en 2023 se organizó un torneo en el Bronx y en 2024 comenzó la primera temporada oficial de la liga establecida en Estados Unidos. Así, la vitilla trasciende las fronteras nacionales y pasa a formar parte de las prácticas culturales mediante las cuales las comunidades dominicanas en el exterior recrean su memoria colectiva y su sentido de pertenencia.

Imagen de IA.

La presencia de la vitilla en las comunidades dominicanas del exterior muestra cómo las prácticas culturales acompañan los procesos migratorios y adquieren nuevos significados en otros territorios. El juego permite reconstruir vínculos con el barrio de origen, compartir experiencias entre generaciones y mantener vivas formas de convivencia que atraviesan las fronteras nacionales.

Sin embargo, hay una paradoja que merece atención. Mientras la vitilla gana reconocimiento como expresión de la identidad dominicana, las calles que hicieron posible su nacimiento se transforman en espacios cada vez más restringidos para la convivencia y la recreación. La expansión urbana, el predominio de los vehículos y la reducción de los espacios comunitarios plantean una cuestión que trasciende este juego. ¿Qué ocurre con la capacidad creadora de los sectores populares cuando el barrio pierde los espacios donde históricamente ha producido y reproducido su cultura? La respuesta tiene que ver con el modelo de ciudad y de sociedad que estamos construyendo.

Bernardo Matías Antropólogo Social Bernardo Matías es antropólogo social y cultural, Master en Gestión Pública y estudios especializados en filosofía. Durante 15 años ha estado vinculado al proceso de reformas del sector salud. Alta experiencia en el desarrollo e implementación de iniciativas dirigidas a reformar y descentralizar el Estado y los gobiernos locales. Comprometido en los movimientos sociales de los barrios. Profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad Autónoma de Santo Domingo –UASD- y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO-. Educador popular, escritor, educador y conferencista nacional e internacional. Nació en el municipio de Castañuelas, provincia Monte Cristi. Ver más