La doctora dominicana Ibeth Guzmán, profesora invitada en la Université d’Orléans, Francia

La doctora Ibeth Guzmán, académica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), ha sido invitada como profesora visitante en la Facultad de Letras, Lenguas y Ciencias Humanas (UFR LLSH) de la Université d’Orléans, Francia, en el grupo de investigación REMELICE.

Esta estancia académica ha sido posible gracias al acuerdo de cooperación existente entre ambas instituciones. Se inscribe también en la dinámica de la Cátedra de Estudios Culturales Dominicanos Hermanas Mirabal, acuerdo entre la Universidad de Orléans y la Embajada de la República Dominicana en Francia.

La recepción oficial estuvo a cargo de la doctora Catherine Pelage, académica de la Université d’Orléans, con el apoyo institucional del vicerrector académico de la PUCMM, ingeniero Julio Ferreira, quien ha respaldado esta iniciativa de internacionalización. Durante el encuentro, se exploraron diversos campos de oportunidad para el fortalecimiento de la colaboración académica.

Entre los temas abordados se destacaron las posibilidades de movilidad estudiantil, la colaboración en investigación y los proyectos conjuntos en distintas áreas del conocimiento. También se identificaron espacios de cooperación en el ámbito de bibliotecas y recursos académicos compartidos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Este encuentro se suma a un proceso de intercambio que viene consolidándose en los últimos meses. Previo a esta visita, la doctora Pelage participó en una jornada doctoral conjunta celebrada en la República Dominicana, que permitió estrechar los vínculos de trabajo académico y científico entre ambas universidades.

La colaboración se extiende igualmente al ámbito editorial. La doctora Guzmán ha sido recientemente publicada en la revista Pensées insulaires, en el volumen Aspirations socio-culturelles, una obra de investigación coordinada por la doctora Catherine Pelage, junto a Françoise Morcillo y Mayumi Shimosakaï, traducida al francés e incluida dentro del catálogo de Éditions Paradigme.

Durante su estancia, la doctora Guzmán desarrolla actividades académicas con estudiantes de grado y posgrado, además de colaborar como jurado en defensas de tesis, integrándose activamente en la vida académica de la Université d’Orléans.

Estas acciones refuerzan el compromiso de fomentar la cooperación internacional, la movilidad académica y la proyección de la investigación humanística en un marco de colaboración sostenida entre instituciones de educación superior.

La Dra. Ibeth Guzmán, reputada académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), es poeta, narradora y ensayista.

Produce la sección Interacción Académica para el programa A Partir de Ahora, de Acento TV, de Gustavo Olivo Peña.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más