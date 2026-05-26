Habitar la poesía: viaje por las casas de Pablo Neruda

En una reciente visita a Chile, tuve la oportunidad de recorrer las tres casas fundamentales de Pablo Neruda: La Chascona, en Santiago; La Sebastiana, en Valparaíso; y finalmente Casa de Isla Negra, la más vasta y emblemática de todas. La experiencia fue mucho más que un recorrido turístico: fue una inmersión en la imaginación material del poeta, en su manera de habitar el mundo y de convertir la vida cotidiana en una extensión de la poesía.

La primera casa que visité fue La Chascona, construida a partir de 1953. El nombre proviene del apodo cariñoso que Neruda daba a Matilde Urrutia, su gran amor, debido a su abundante cabellera rojiza y desordenada. La casa está ubicada al pie del cerro San Cristóbal y posee una estructura irregular, casi laberíntica, semejante al interior de un barco. Esa obsesión marítima acompañó siempre al poeta. Las ventanas circulares, las escaleras estrechas, los techos inclinados y los espacios asimétricos revelan una voluntad estética distante de la arquitectura convencional. Neruda no concebía la casa como una simple «residencia burguesa», sino como un organismo poético.

En La Chascona aparecen ya muchas de las colecciones que marcaron su vida: mascarones de proa, botellas de colores, caracolas marinas, mapas antiguos, pipas, retratos, brújulas y objetos provenientes de múltiples países. Cada pieza parecía tener una historia secreta. Allí comprendí que Neruda era también un gran coleccionista del mundo. Sus viajes diplomáticos y políticos le permitieron adquirir innumerables objetos, pero no los reunía como un millonario ostentoso, sino como alguien que necesitaba rodearse de símbolos, de fragmentos del planeta convertidos en memoria personal.

Luego viajé a Valparaíso para conocer La Sebastiana, inaugurada en 1961. Esta casa, levantada sobre los cerros frente al océano Pacífico, constituye quizá el ejemplo más claro de la imaginación arquitectónica nerudiana. Aunque inicialmente participó un arquitecto amigo, Sebastián Collado, fue el propio Neruda quien terminó imponiendo la mayor parte de las decisiones estéticas. La casa parece suspendida entre el cielo y el mar. Desde sus ventanas se observa la bahía de Valparaíso como si fuera un inmenso escenario marítimo.

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La Sebastiana posee una verticalidad singular. Sus habitaciones se elevan unas sobre otras como cubiertas de un barco. Allí el poeta celebraba las fiestas de Año Nuevo contemplando los fuegos artificiales del puerto. Los colores vivos, las formas irregulares y la distribución excéntrica de los espacios revelan nuevamente su rechazo a la rigidez arquitectónica tradicional. Neruda decía que no construía con «materiales burgueses», sino con materiales nacidos de la imaginación. Esa frase adquiere pleno sentido al recorrer la casa: todo parece obedecer más al sueño que a la funcionalidad.

En sus habitaciones se conservan muebles antiguos, mapas náuticos, instrumentos de navegación, juguetes mecánicos, vitrinas llenas de objetos curiosos y cuadros adquiridos durante sus viajes. La acumulación no produce caos; al contrario, crea una atmósfera donde cada objeto participa de una narrativa poética. Era como si Neruda necesitara transformar la realidad en un museo íntimo de maravillas.

Sin embargo, la experiencia culminante fue la visita a Isla Negra. Conviene recordar que Isla Negra no tenía originalmente ese nombre. El lugar se llamaba Las Gaviotas, un pequeño sector costero del litoral central chileno. Fue Neruda quien comenzó a llamarlo Isla Negra debido al aislamiento del sitio y a las oscuras rocas marinas que rodeaban la costa. Con el tiempo, el nuevo nombre terminó imponiéndose definitivamente.

La casa de Isla Negra empezó a construirse a fines de los años treinta y fue ampliada durante las décadas de 1940 y 1950. Allí se encuentra la colección más impresionante del poeta. Más que una casa, parece un universo autónomo. El edificio entero posee forma de embarcación. Neruda, que nunca fue marinero, vivía obsesionado con el mar y con la idea del viaje. Por eso construyó su residencia como si fuese un gran navío detenido frente al Pacífico.

En Isla Negra pueden verse mascarones de proa traídos de diversos países, colecciones de botellas, caracolas gigantes, figuras de animales, mapas, instrumentos náuticos, pipas, fotografías, antiguos juguetes y muebles provenientes de Europa y Asia. Muchos de esos objetos fueron adquiridos personalmente por el poeta durante sus viajes diplomáticos; otros eran enviados desde el extranjero por amigos y comerciantes. La sensación que produce el lugar es extraordinaria: uno percibe que cada objeto participaba de una ceremonia cotidiana de la imaginación.

Neruda entendía el acto de coleccionar como una forma de conocimiento poético. No acumulaba únicamente por placer decorativo; cada pieza representaba una relación con la historia, con el océano, con la aventura humana. Su fascinación por los mascarones de proa, por ejemplo, revela una identificación profunda con los barcos, con los viajes y con la dimensión mítica del mar. El poeta convertía esas figuras en presencias vivas, casi protectoras.

También impresiona la relación entre poesía y espacio arquitectónico. Las casas de Neruda no responden a la lógica racionalista moderna. Son construcciones emocionales, diseñadas para estimular la imaginación. Las ventanas enmarcan el paisaje como cuadros; los pasillos estrechos producen la sensación de travesía; las habitaciones pequeñas invitan al recogimiento y a la contemplación. Todo está pensado para crear una experiencia poética de la vida cotidiana.

Recorrer estas tres casas permite comprender mejor la obra de Neruda. Su poesía no surge únicamente de las palabras, sino también de una manera de mirar y organizar el mundo. En sus residencias aparecen las mismas obsesiones presentes en sus versos: el mar, el viaje, la memoria, los objetos humildes, la sensualidad de las cosas, la mezcla entre lo cotidiano y lo maravilloso. Cada casa funciona como una autobiografía material.

La Chascona representa el amor y el refugio íntimo junto a Matilde Urrutia; La Sebastiana simboliza la celebración de la imaginación frente al océano de Valparaíso; e Isla Negra constituye la síntesis total de su universo poético. Allí, frente al mar inmenso, Neruda construyó no solo una residencia, sino una manera de habitar la realidad desde la poesía.

Al salir de Isla Negra comprendí que esas casas son una extensión física de la obra nerudiana. No son simples museos literarios, sino territorios donde la imaginación todavía respira. El visitante descubre que Neruda transformó el acto de vivir en una obra de arte cotidiana. Sus objetos, sus colecciones y sus espacios no eran adornos superficiales: eran fragmentos de un universo poético que buscaba reconciliar la belleza con la existencia.

La verdad de esto es decir que, cuando se produjo el golpe militar, el 11 de septiembre de 1973, encabezado por Augusto Pinochet, Pablo Neruda ya estaba gravemente enfermo. Murió el 23 de septiembre de ese año, pocos días después del golpe. Posteriormente, sus tres casas fueron allanadas y cerradas por los militares. Aun así, Matilde Urrutia decidió valientemente que el velatorio se realizara en La Chascona. Allí tuvo lugar el funeral, convertido en la primera manifestación pública de rechazo contra el régimen dictatorial de Pinochet.

Con el retorno de la democracia en Chile, el 11 de marzo de 1990, durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin, las casas de Pablo Neruda fueron restauradas y recuperadas, permitiendo preservar su legado cultural e histórico. Hoy pueden visitarse La Chascona, La Sebastiana e Isla Negra, convertidas en espacios fundamentales para comprender la vida y la obra del poeta chileno.

Plinio Chahín Escritor Poeta, crítico y ensayista dominicano. Profesor universitario. Ha publicado los siguientes libros: Pensar las formas; Fantasmas de otros; Sin remedio; Narración de un cuerpo; Ragazza incógnita;Ojos de penitente; Pasión en el oficio de escribir; Cabaret místico; ¿Literatura sin lenguaje? Escritos sobre el silencio y otros textos, Premio Nacional de Ensayo 2005; Hechizos de la hybris, Premio de Poesía Casa de Teatro del año 1998; Oficios de un celebrante; Solemnidades de la muerte; Consumación de la carne; Salvo el insomnio; Canción del olvido; entre otros. Ver más