​Hace apenas unos días se inauguró el Festival Nacional de Teatro (FENATE), dedicado en esta edición a la destacada actriz Olga Bucarelli. Lo que debió ser una celebración vibrante del teatro dominicano y un reconocimiento digno a su trayectoria terminó convirtiéndose en una demostración de improvisación, desorganización y falta de sensibilidad cultural. Las deficiencias se hicieron visibles en cuatro frentes principales: la convocatoria, la elección del espacio, el protocolo y la calidad del homenaje.

​Cuando se anunció la dedicatoria a Olga Bucarelli, celebré la decisión y reconocí los aportes de una figura insustituible en nuestras tablas. Precisamente por considerar justo el tributo, me siento en el deber de señalar mi decepción. Esta crítica no cuestiona sus méritos ni la pertinencia del reconocimiento, sino la falta de previsión y altura con que se materializó el evento. Celebrar a nuestros artistas exige que la ejecución esté al nivel de la justicia que se pretende hacer.

​Lo ocurrido dejó una impresión lamentable. Autoridades, organizadores, el equipo de protocolo e incluso la propia homenajeada terminaron coincidiendo en una misma realidad: la falta de rigor que rodeó un acto concebido para exaltar una vida artística. Una especie de amnesia colectiva pareció apoderarse de la ceremonia, perdiendo de vista lo esencial: el respeto por la homenajeada, la memoria de su recorrido y el reconocimiento a quienes contribuyeron a construirlo. Homenajear no es solo pronunciar discursos o entregar una placa; es cuidar los detalles, garantizar una convocatoria adecuada y actuar con empatía y trascendencia.

Olga Bucarelli, una de las grandes actrices del teatro dominicano,.

​Una sala demasiado grande para una convocatoria insuficiente

​La primera evidencia del problema estuvo en la elección de la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. La desolación de un espacio concebido para grandes acontecimientos hizo visible la brecha entre las pretensiones institucionales y la capacidad real de convocatoria. Si no existían las condiciones para llenar ese recinto, lo sensato habría sido optar por un espacio más reducido e íntimo. La solemnidad no se mide en la cantidad de butacas, sino en el respeto y el contenido de la cita.

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​Un acto de esta naturaleza debía reunir a compañeros de escena, estudiantes, gestores culturales y representantes de la comunidad teatral. No se trataba de llenar la sala por razones estéticas, sino de garantizar que el tributo tuviera sentido colectivo. La escasa asistencia obliga a revisar la planificación de los organizadores: atribuir la responsabilidad al público es un error cuando las autoridades tienen el deber de diseñar estrategias de participación real. La elección del recinto debió responder a una estimación realista, no a un espejismo de grandeza escénica que terminó jugando en contra de la propia inauguración.

​Las redes sociales no sustituyen la gestión cultural

​La difusión de anuncios en plataformas digitales no puede constituir la única estrategia de comunicación. Las redes sociales son herramientas útiles, pero no sustituyen el contacto directo ni las invitaciones formales a los medios, la crítica especializada, las escuelas de arte dramático, las universidades y los grupos teatrales. Un festival nacional exige una estrategia integral y anticipada, orientada a movilizar a la comunidad. Convocar significa construir vínculos, dar seguimiento y hacer al público parte del acontecimiento.

​Preocupa, además, que la comunicación posterior del Ministerio de Cultura se concentrara en fotografías encuadradas y comunicados oficiales, eludiendo una evaluación crítica de las deficiencias expuestas. La difusión institucional debe informar y rendir cuentas; si se limita a proyectar una imagen favorable sin examinar los problemas, se convierte en un ejercicio de mera apariencia, desconectado de la realidad. La cultura no se fortalece ocultando sus deficiencias, sino corrigiéndolas con responsabilidad.

​Discursos sin profundidad y una memoria incompleta

​Un homenaje a Olga Bucarelli exigía contextualizar su contribución a las artes escénicas y explicar a las nuevas generaciones por qué su nombre merece un lugar de honor. Sin embargo, las intervenciones protocolares no alcanzaron el rigor histórico que la ocasión demandaba: faltó evocar momentos fundamentales de su carrera y situar sus aportes en el desarrollo del teatro nacional.

​Lamentablemente, las palabras de la propia homenajeada tampoco estuvieron a la altura del momento. En su intervención omitió reconocer adecuadamente sus orígenes, a los compañeros que compartieron su trayectoria, a quienes ofrecieron sus testimonios en el audiovisual proyectado e incluso a las instituciones en las que se formó y consolidó sus bases profesionales.

​Ninguna carrera artística se construye en solitario. Detrás de cada trayectoria hay maestros, directores, técnicos, agrupaciones e instituciones que abren puertas para aprender y experimentar. Reconocer esos espacios no disminuye los méritos del artista; por el contrario, revela madurez, conciencia del camino recorrido y gratitud. Cuando un reconocimiento omite la dimensión colectiva e institucional de una vida dedicada al arte, la memoria que se pretende celebrar queda trunca e incompleta.

​La responsabilidad institucional no puede diluirse

​La crítica cultural debe señalar las deficiencias para exigir que los funcionarios asuman sus responsabilidades. El ministro de Cultura debe responder por la orientación de las políticas ejecutadas; el director del festival, por la planificación y convocatoria; y los equipos de protocolo y comunicación, por la eficacia de su trabajo.

​La voluntad de organizar un evento cultural no exime a sus responsables de la obligación de ejecutarlo bien. Lo ocurrido exige preguntar: ¿qué criterios guiaron la selección de la sala?, ¿qué estrategia se diseñó para la asistencia?, ¿qué investigación respaldó la calidad del homenaje? La cultura no puede administrarse de forma improvisada ni reducirse al cumplimiento formal de un calendario.

​Propuestas concretas para fortalecer el FENATE

​Para transformar este tropiezo en una oportunidad de profesionalización, propongo cinco medidas concretas:

​Evaluación pública de la inauguración: Realizar una revisión transparente de la organización, protocolo y convocatoria de esta edición para corregir fallas de inmediato.

​Selección realista de espacios: Reservar la sala Carlos Piantini para eventos masivos y optar por recintos más acogedores para actos solemnes e íntimos.

​Estrategia integral de comunicación: Superar el uso exclusivo de redes sociales integrando invitaciones directas a universidades, escuelas de teatro y colectivos culturales.

​Comité consultivo del sector teatral: Crear un órgano asesor integrado por teatristas de distintas generaciones para orientar la programación y los reconocimientos.

​Rigor en la preparación de homenajes: Acompañar cada tributo con investigación histórica y una articulación coherente entre semblanzas, materiales audiovisuales y discursos.

​Esencia sobre apariencia

​El FENATE no puede limitarse a cumplir con una fecha del calendario, entregar placas de reconocimiento y presentar funciones. Debe consolidarse como una plataforma de madurez institucional capaz de articular a la comunidad teatral y preservar nuestra memoria colectiva.

​Olga Bucarelli merecía un homenaje a la altura de su entrega, y el teatro dominicano merece un festival gestionado con rigor y sensibilidad. El verdadero respeto hacia nuestros artistas no se demuestra únicamente al anunciar sus nombres, sino al cuidar cada detalle, convocar a su comunidad y garantizar que la celebración sea coherente con los valores que representa. La cultura no se honra con discursos ligeros y protocolos cosméticos: se honra con hechos, con memoria viva y con el compromiso inquebrantable de estar a la altura de quienes han construido nuestra historia escénica.

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Danilo Ginebra Publicista y director de teatro Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad. Ver más