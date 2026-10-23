El novelista japonés Ryu Murakami, autor de 'Azul casi transparente' y 'Sopa de miso', ha fallecido a los 74 años, según informó este viernes su editorial, sin hacer pública la causa de su muerte.

La editorial japonesa Gentosha informó de que Murakami, nacido en la prefectura de Nagasaki en 1952, falleció en su domicilio el pasado sábado, 17 de octubre, y de que al funeral acudió su familia cercana, según un breve comunicado publicado en redes sociales.

"Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Ryu Murakami, quien dedicó su carrera a publicar incansablemente trabajos impactantes que conectaron con las generaciones más jóvenes", manifestó Gentosha.

Murakami, figura de la literatura japonesa contemporánea que comparte apellido -pero no ningún parentesco familiar- con otro autor célebre de ese país, Haruki Murakami, exploró en sus obras el sexo y la violencia, entre otros temas.

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Su reconocimiento llegó en 1976 con su primera novela, 'Azul casi transparente', escrita mientras estudiaba en la Universidad de Arte de Musashino, al oeste de Tokio.

Entre sus obras más conocidas figuran 'Sopa de miso' (1997), 'Piercing' (1994) o 'Los chicos de las taquillas' (1980), donde trató, entre otros temas, la prostitución y el maltrato infantil, en medio de una crítica a la deshumanización del capitalismo y la pérdida de identidad de la sociedad japonesa.

Durante su trayectoria, recibió numerosos galardones literarios en su Japón natal, como el premio Akutagawa -reconocimiento del sector más importante del país para autores emergentes- a su ópera prima cuando tenía apenas 24 años.

"Luces y sombras de la sociedad japonesa"

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, destacó tras conocerse su muerte que el escritor "ha retratado con agudeza las luces y sombras de la sociedad, así como las esperanzas y ansiedades de la gente, dejando una significativa huella en la literatura japonesa".

"Fue un escritor que no dejó de plantear interrogantes. Creo que sus palabras seguirán siendo leídas por muchos lectores y perdurarán en el corazón de la gente", añadió durante una rueda de prensa vespertina.

Sus principales libros han sido traducidos a decenas de idiomas, como el español, inglés o francés, consolidándose como autor de culto a nivel internacional. También dirigió y escribió adaptaciones de sus propias novelas.

En los últimos años y gracias a las redes sociales, la literatura japonesa, incluido Ryu Murakami, ha experimentado un auge de popularidad, impulsando la reedición de historias como 'Sopa de miso' en España en 2024, que había estado descatalogada durante casi dos décadas y que rescató la editorial Malastierras.

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