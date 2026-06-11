Estudiantes de escuelas públicas exhiben su talento artístico durante muestra nacional

La Muestra Nacional Estudiantil de la Modalidad en Artes, que se desarrolla en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, ha reunido a estudiantes de distintas provincias del país para presentar sus propuestas en música, teatro y artes visuales, en una iniciativa que busca fortalecer la formación artística dentro del sistema educativo público.

La actividad, inaugurada esta semana, se celebra bajo el lema "Travesía del arte: origen y viaje de nuestra identidad" y permanecerá abierta hasta el próximo 13 de junio.

Durante la jornada inaugural, diversas figuras vinculadas al ámbito cultural coincidieron en valorar la importancia de que estudiantes de escuelas públicas tengan acceso a espacios tradicionalmente reservados para producciones profesionales, como el Teatro Nacional.

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El productor cultural Carlos Espinal consideró que este tipo de escenarios contribuye a visibilizar el talento juvenil y fortalece el desarrollo artístico de los participantes.

La celebración de eventos nacionales como esta muestra busca dar visibilidad a esos procesos formativos y acercar las expresiones artísticas estudiantiles a escenarios de alcance nacional.

La educación artística recibe respaldo de representantes del sector cultural

La cantante Adalgisa Pantaleón resaltó el nivel interpretativo de los jóvenes participantes y valoró el trabajo realizado por docentes y coordinadores de la Modalidad en Artes, señalando que las presentaciones evidencian un crecimiento sostenido.

En la misma línea, el cantautor Frank Ceara sostuvo que la educación artística constituye una herramienta de transformación social al fomentar capacidades creativas desde las escuelas públicas.

Por su parte, el merenguero Silvio Mora afirmó que el espectáculo ofrece una imagen positiva de la juventud dominicana y refleja el potencial existente en los centros educativos.

Gestores culturales llaman a fortalecer la formación artística

El periodista y gestor cultural Alfonso Quiñones señaló que la calidad de las voces, músicos y demás participantes evidencia la necesidad de continuar impulsando políticas de educación artística que permitan desarrollar talentos en comunidades de todo el país.

Mientras tanto, el comunicador Héctor Díaz destacó la diversidad de disciplinas presentadas durante la muestra, incluyendo teatro, artes visuales y la participación de estudiantes con discapacidad, lo que, a su juicio, fortalece el carácter inclusivo de la iniciativa.

La actriz Karina Noble también subrayó el papel del arte como instrumento de formación integral, al considerar que contribuye al desarrollo humano y ciudadano de los estudiantes.

Un programa que busca ampliar la formación integral

La Modalidad en Artes forma parte de la oferta educativa del sistema público dominicano y procura complementar la formación académica mediante disciplinas artísticas especializadas.

La muestra nacional constituye uno de los principales espacios de exhibición de los trabajos desarrollados por los estudiantes durante el año escolar y permite que jóvenes de diferentes regiones compartan experiencias y expongan sus capacidades ante el público.

En los últimos años, distintos sectores culturales han abogado por una mayor inversión en educación artística dentro del sistema educativo, argumentando que estas disciplinas favorecen el desarrollo de habilidades creativas, el pensamiento crítico y la inclusión social.

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