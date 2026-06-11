La Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España ha organizado un panel literario de alto nivel que se celebrará este viernes en el marco de la Feria del Libro de Madrid 2026.

Bajo el título “Movimientos Literarios Dominicanos del Siglo XX”, el encuentro reunirá a dos destacados escritores y diplomáticos dominicanos: Tony Raful, embajador dominicano ante el Reino de España, y Andrés L. Mateo. Los dos autores ostentan el Premio Nacional de Literatura de la República Dominicana.

Ambos compartirán sus reflexiones sobre las principales corrientes, autores representativos y aportes más significativos de la literatura dominicana durante el siglo pasado.

El panel tendrá lugar el viernes 12 de junio de 2026, a las 12:30 p. m., en el Pabellón Iberoamericano del Recinto Ferial.

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La entrada será libre hasta completar aforo.Con esta actividad, la Embajada dominicana busca difundir el rico patrimonio literario de su país y fortalecer los vínculos culturales entre República Dominicana y España, dos naciones unidas por una profunda relación histórica y lingüística.

La cita representa una oportunidad para los amantes de la literatura, estudiantes, investigadores y público en general interesado en conocer más sobre la evolución de las letras dominicanas en el siglo XX, periodo marcado por movimientos como el Postumismo, la Generación del 48 y otras corrientes de gran relevancia en el Caribe y América Latina.

Se espera una nutrida asistencia al evento, que forma parte de la programación cultural que República Dominicana desarrolla durante su participación en la 45ª edición de la Feria del Libro de Madrid.

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