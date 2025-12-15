El Latido del Caribe en Nueva Delhi

Este domingo es para mí y todos los que amamos y trabajamos el Patrimonio Cultural un día de celebración triple: hoy celebramos en nuestro país el Día Nacional de la Cocina Dominicana (segundo domingo de diciembre de cada año), el Día Nacional del Patrimonio Cultural (10 de diciembre, efeméride que una vez más pasó "sin penas ni gloria"). Pero este año, el eco de una noticia lejana amplifica este júbilo y nos obliga a reflexionar sobre la riqueza de lo que somos: la UNESCO acaba de declarar tres ritmos fundamentales de nuestra región el Konpa (Haití), el Son (Cuba) y el Joropo (Venezuela) como Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la Humanidad.

Como Consultor Internacional de Patrimonio Cultural Inmaterial del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, CRESPIAL, trabajando actualmente en la coordinación del diagnóstico sobre el estado del PCI en la República Dominicana y Colombia, y desde mi formación doctoral en Humanidades y Patrimonio Cultural, veo en este encuentro de culturas un triunfo. Es la confirmación de que nuestro "Patrimonio Vivo" no solo nos define, sino que nos une.

La vigésima sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la UNESCO que se celebra en Nueva Delhi, India, del 8 al 13 de diciembre de 2025, un evento clave donde se examinaron 68 candidaturas para las listas de patrimonio y se tomó decisiones importantes para la salvaguardia del patrimonio vivo, se convirtió en un faro para el Caribe y Latinoamérica. Allí, nuevos elementos fueron inscritos en las listas de la UNESCO, sumándose a la gloria ya alcanzada por el Merengue (2016) y la Bachata (2019) dominicanos, junto a otros ritmos musicales de la región.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Hoy, honramos a estos tres gigantes musicales, analizando su origen, su identidad y por qué no su reconocimiento como un acto de justicia histórica desde una profunda mirada antropológica y etnomusicológica.

La Historia en Tres Tiempos

El Konpa haitiano: resistencia, alegría y símbolo de unidad

El Konpa Dirèk o Compas, adoptó su nombre de la palabra española "compás", que significa "ritmo" o "medida", como en una medida musical o un compás. El género se conoce con diversos nombres en los distintos países donde ha florecido. En el criollo haitiano, idioma de origen francés, también se le llama "konpa", mientras que en otros idiomas y nacionalidades se le conoce como "compas direct" o "kompa direkt", entre otras grafías.

Su inscripción en la Lista Representativa del PCI se concretó el pasado viernes 10 de diciembre de 2025, es para mí la banda sonora de la resiliencia haitiana. Es un homenaje a su creador, Négo Manigat, y, sobre todo, a Nemours Jean-Baptiste, quien lo popularizó a mediados de la década de 1950.

Un ritmo que nace de la necesidad de modernizar y simplificar los ritmos tradicionales haitianos (como la Méringue haitiano) con influencias del big band y el jazz., de pulsación regular y sencilla, de compás binario (4/4), que facilitó su difusión. La danza se practica en pareja con un movimiento de cadera constante y un paso lateral rítmico. Así lo refieren investigadores haitianos como la etnomusicóloga y académica Claudine Michel.

Pareja bailando konpa. Fuente externa

El Konpa es, como afirma la UNESCO, "memoria viva, identidad y resistencia". Su música sincopada, que a menudo aborda temas como la libertad y el amor, contrasta con la dura realidad social, ofreciendo un escape colectivo. El ministro de Cultura, Patrick Délatour, acertadamente subraya que el Konpa "une a los haitianos en torno a sus múltiples herencias amerindias, africanas y occidentales, y sigue siendo uno de los símbolos más vibrantes de la creatividad, y el espíritu festivo del pueblo haitiano" (Délatour, citado por Prensa Haitiana, 2025). Etnomusicológicamente, representa un poderoso sincretismo cultural.

El Son cubano: La raíz africana y el gesto inmortal

El Son Cubano, inscrito también en la Lista Representativa el 10 de diciembre de 2025, es la columna vertebral de la música cubana y el padre de la salsa, así lo establecen dos etnomusicólogos caribeños amigos. Coincide este reconocimiento con el Centenario de la Fundación del Trío Matamoros (1925-2025) y los casi 150 años de su surgimiento en la zona oriental de Cuba, refiere la revista cubana la Jiribilla.

El Son es un ejemplo paradigmático de transculturación. Nació de la fusión de la estructura musical hispánica y los potentes ritmos africanos de las culturas bantúes y yorubas en el Oriente cubano a finales del siglo XIX (Ortiz, F.). La presencia del tres cubano, las claves y el bongó (de origen africano-cubano) atestigua este mestizaje. El baile, elegante y cadencioso, se caracteriza por marcar el paso en el tiempo del contratiempo.

Aunque el Son es una creación netamente cubana, su reconocimiento universal tiene que resonar con fuerza en la República Dominicana. El Son ha tenido una presencia importante en el país, donde se baila con un estilo más "pegado" y sutil. Este reconocimiento nos llama a honrar a aquellos que mantuvieron viva su llama en nuestro suelo. Pienso en nuestros grandes soneros, como Bonyé y la recién partida de su amada esposa Chencha, quienes, junto a figuras universales como Adalberto Álvarez, Matamoros y Benny Moré, están bailando sin parar, celebrando que el Son es, por fin, Patrimonio de la Humanidad.

Pareja bailando son en Cuba. Fuente externa

Pero no podemos dejar de mencionar el espacio cultural ya internacional, "El Son de Antonio Keka" en la Calle Cuba del barrio Los Pepines, en Santiago de los Caballeros. Una tradición que se celebra todos los domingos entre las tres y las nueve de la noche, un lugar, que comenzó como reuniones informales en la casa del difunto Antonio Keka (un zapatero amante del son) y se ha convertido en un punto de referencia para bailar y disfrutar del son dominico-cubano, y ha sido declarado patrimonio cultural de Santiago. Los que aun no han disfrutado de este espacio cultural, les invito a ponerlo en agenda y de seguro me van a agradecer la información.

Además, el espacio cultural Chencha en Santo Domingo, un punto de encuentro icónico en Santo Domingo Este, que, aunque reciente honra la tradición del Son y otros ritmos de salón en la República Dominicana. Y claro, no se puede quedar Bonyé que ha trascendido como un fenómeno cultural con un profundo significado en la vida dominicana, que al igual que el Espacio Cultural Chencha, el Bonyé es fundamental para mantener viva la práctica del Son Dominicano en la capital, atrayendo a soneros y bailadores.

Bonyé es un espacio de cohesión social, escenario histórico y turismo cultural que se lleva a cabo cada domingo alrededor de las ruinas de San Francisco (declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), la actividad une la música inmaterial con el patrimonio arquitectónico tangible, creando una atmósfera mágica y única que une a todas las edades y credos del país y el extranjero.

El Joropo Venezolano: Trascendencia y Crónica Oral de la Llanura

El Joropo, inscrito el 9 de diciembre de 2025, es más que una danza o una pieza musical: es un "complejo sistema de saberes que integra poesía, danza y artesanía", como bien lo describe EFE. Es una de las expresiones más puras del mestizaje cohesión (español, africano e indígena) en la extensa llanura venezolana y colombiana.

Pareja venezolana bailando joropo acompañado de los músicos. Fuente externa

Es un ritmo rápido y enérgico, de compás ternario {3}{4} o {6}{8}, evoca el galope del caballo y se toca con la tríada fundamental del Arpa Llanera, el Cuatro venezolano y las Maracas. La práctica es inseparable del zapateo, donde los pies son instrumentos de percusión. Las letras actúan como crónica oral de la vida del pueblo, narrando historias de amor, humor y la faena ganadera.

La cantante Annaé Torrealba enfatizó la necesidad de este impulso para la salvaguardia: "El joropo necesita de este impulso para acercarse a las nuevas generaciones y mantenerse vivo" (Torrealba, citado por EFE, 2025). El Joropo es, en esencia, la identidad sonora de la épica del llanero.

El Significado de Diciembre en el país: un llamado a valorar el PCI

Este mes de diciembre es un mes de intensa reflexión sobre nuestro Patrimonio Nacional Vivo, coincidiendo con efemérides cruciales como el Día Nacional del Patrimonio Cultural (10 diciembre): La coincidencia del anuncio del Konpa y el Son con nuestro Día Nacional del Patrimonio es un llamado de atención. Mientras la UNESCO celebra nuestra riqueza regional fuera (la 20.ª sesión en Nueva Delhi inscribió 18 elementos en la Lista Representativa y 11 en la Urgente, incluyendo elementos de Chile, Paraguay y Panamá), debemos garantizar que estas celebraciones nacionales no sigan pasando "sin penas ni gloria".

Día Nacional de la Bachata (11 diciembre): que nos recuerda que el PCI es cotidiano, el género musical más emblemático de la República Dominicana, junto con el Merengue con una historia de una crónica de la marginalización social, la resiliencia y, finalmente, el triunfo cultural, culminando con su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la Humanidad por la UNESCO en 2019.

Día Nacional de la Cocina Dominicana: La proclamación de la Cocina Dominicana como Patrimonio Nacional (con su día este domingo), donde abundamos en nuestra cocina criolla tan rica y diversa, nos conecta con el sincretismo de sabores que, como el casabe (reconocido en 2024), nos enlaza con la yuca ancestral y la técnica culinaria taína y los cientos de platos que forman parte de nuestra identidad gastronómica.

Como Cientista Social, docente universitario del tema y consultor internacional en PCI, el objetivo primordial de estas reflexiones son poner en valor y visibilizar estos temas. Mi trabajo junto al CRESPIAL en la investigación: "El estado del arte del PCI" que se lleva a cabo19 países latinoamericanos me ha enseñado que el verdadero valor del patrimonio radica en su función social y su capacidad para generar orgullo.

El Patrimonio como Proyecto de Nación

Las recientes declaraciones de la UNESCO no son solo títulos; son herramientas poderosas de protección, visibilidad y orgullo. Son la confirmación de que "El Patrimonio Inmaterial vive en las personas, se transmite de generación en generación y fortalece a las comunidades…" (El-Enany, K., 2025).

Como trabajador del Patrimonio Cultural, siento una alegría profunda y conmovedora. El Konpa, el Son y el Joropo son documentos sonoros vivos que narran la historia de nuestra humanidad compartida. Extiendo mi más sincera felicitación a Cuba, Haití y Venezuela. En estos ritmos, sus pueblos encuentran un recurso inagotable de dignidad y resistencia en momentos sociopolíticos y económicos difíciles.

Logo de la UNESCO. Fuente externa

Mi llamado es claro: la declaratoria UNESCO es la punta del iceberg. La labor real comienza ahora, en la gestión local, en la escuela, en las academias, en los centros culturales y en la familia. Tenemos aquí en el país manifestaciones importantes declaradas como PCI, pero se han quedado en declaratorias. Debemos pasar de la admiración a la acción efectiva de salvaguardia. El patrimonio es la memoria que canta y baila, y es nuestra responsabilidad colectiva asegurar que su melodía no se extinga. ¡Viva el Konpa! ¡Viva el Son! ¡Viva el Joropo! Y que el mudo lo baile como baila el merengue y la bachata, pronto me gustaría ver la salve sometida por el país a la UNESCO y declarada como PCI, ya que arraigo e identidad tiene de sobra con la dominicanidad. Hasta la próxima semana.

Referencias

Délatour, P. (2025). Declaraciones sobre el Konpa, citadas por la Prensa Haitiana (diciembre).

EFE. (2025, 9 de diciembre). El joropo venezolano fue declarado Patrimonio Inmaterial por la Unesco.

El-Enany, K. (2025). Declaraciones del Director General de la UNESCO en la inauguración de la 20.ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del PCI (Nueva Delhi, India).

Lizardo, F. (s.f.). Investigaciones sobre el folclore dominicano y las posibles raíces compartidas del Son.

Ortiz, F. (s.f.). Trabajos seminales sobre la transculturación cubana y el origen del Son.

Torrealba, A. (2025). Declaraciones sobre el Joropo, citadas por EFE.

UNESCO. (2025, diciembre). Información de la 20.ª reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. (Consultar en: unesco.org/en/intangible-cultural-heritage).

Jonathan De Oleo Ramos Antropólogo Social, Investigador, Gestor Cultural, Jonathan De Oleo Ramos. Correos: jonathan.deoleoramos@gmail.com jdeoleoramos@ccny.cuny.edu Académico e investigador dominicano, doctorando en Educación con orientado a la Investigación, Docencia y Liderazgo. Antropólogo y Cientista Social. Especializado en Antropología de la Alimentación; Políticas Culturales; Ciencias del Folklore; Estudios Afrolatinoamericanos; Derechos Humanos; Periodismo Cultural; Masculinidades y Pedagogía Sistémica. Becario Mellon del Dominican Studies Institute the City College New York, CUNY DSI, como académico, investigador y docente de Studies Afro-Dominican Cultural Manifestations of the Colin Powell School for Civic and Global Leadership. Experiencia en proyectos vinculados a su línea de investigación. Miembro Comisión de Historia, Instituto Panamericano de Geografía e Historia; Federación Mundial de Estudios Culturales y Asociación Internacional de Cultura Tradicional. Autor: Cofradías Dominicanas del Espíritu y Antropología del Plátano, Coautor: La muerte y el día de los Muertos: Una Mirada Antropológica en América Latina. Ver más