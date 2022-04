El consentido de los medios

Hay un dicho, «No existe tal cosa como mala publicidad». Dice Gary Martin en The Phrase Finder, que el dicho «es la noción de que cualquier mención en los medios ayuda a la causa de una persona, incluso cuando le dan una mala imagen». Con frecuencia esta cita se le atribuye a Phineas T. Barnum, el presentador y dueño de circo estadounidense del siglo XIX. Se dice que Oscar Wilde declaró: «Lo único peor aparte de que se hable de uno, es que no se hable». Ya sea que uno esté de acuerdo o no con estas citas, la publicidad no puede haber preocupado mucho al modisto Oscar de la Renta; él recibió en lo personal una publicidad tan brillante como la de sus diseños de moda. Abundan los ejemplos de dicha cobertura de prensa, algunos de los cuales se destacan a continuación.

Aquí, en la Biblioteca del Fashion Institute of Technology-SUNY en la unidad de Colecciones Especiales y Archivos Universitarios (SPARC), somos muy afortunados de tener colecciones de archivos que destacan la relación muy especial y crítica entre la prensa o los medios de comunicación y la industria del diseño de modas. Colecciones de archivos notables de SPARC incluyen: la colección Nina Hyde (1914-1996); la colección Eleanor Lambert (1943-2003); la colección Ruth Finley, que contiene los Calendarios de Modas de 1945 hasta 2014 (1945-2016); la colección del Instituto del Vestir de Nueva York (1955-1970); y la colección Elsa Klensch (1985-1993). En estas colecciones de archivos uno descubre miles de interesantes historias sobre diseñadores de moda y los legados que crearon y que fueron documentados en la prensa. Las colecciones de archivos también son ricas como fuente principal, ya que contienen citas de primera mano de los propios personajes. Un diseñador muy importante que debe abordarse en todas estas colecciones de archivos, entre otros, es el señor Oscar de la Renta.