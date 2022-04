La humanidad. Oscar de carne y hueso: Anna Wintour, editora en Jefe de Vogue

Anna Wintour y Óscar de la Renta

María Amalia León: Gracias por este momento. Muchas gracias. Como sabes, estamos haciendo esta entrevista para la exhibición que se está preparando sobre Oscar, y nos gustaría hacerte algunas preguntas como las que te envié antes. Pero, de todos modos, siéntete libre de abrirlas, sacar cualquier cosa que te haga sentir cómoda.

Anna Wintour: Está bien, comencemos, claro.

María Amalia León: De acuerdo. ¿Cuándo conociste a Oscar y si tienes alguna anécdota que quieras compartir del momento en que lo conociste?

AW: Bueno, cuando llegué por primera vez a American Vogue como directora creativa, creo que lo conocí allí, hace muchos años, pero poco después me pidieron que me mudara a Londres para ser editora en jefe de British Vogue. En ese momento di una vuelta por el entorno y me presenté formalmente a todos los diseñadores estadounidenses aquí. Y creo que en ese momento fue realmente cuando Oscar y yo nos conectamos por primera vez y empezamos a ser amigos. Y como bien sabes, con Oscar no importaba si lo conocías desde hacía cinco minutos o si lo conocías desde hacía cincuenta años, te sentías conectada al instante y arrastrada a su mundo y era tan amable, acogedor y sincero con cualquier persona que conociera. Y él era la antítesis de un esnob, no importaba cuál era su origen o qué hizo, era igual de cálido y extrovertido con todos. Entonces, ya sabes, me sentí encantada de inmediato y rápidamente nos hicimos amigos muy cercanos y solíamos pasarnos fechas importantes juntos y tiempo con mi familia, en ese momento estaba en Casa de Campo y luego en Punta Cana. No puedo recordar que pasaran demasiados días sin recibir una llamada de Oscar y charlábamos, y nos poníamos al día. Y todos los momentos importantes en mi vida, ya fueran las bodas de mis hijos o exposiciones en el museo, cualquier cosa en la que puedas pensar, Oscar siempre fue una parte importante de ellos.

La exposición Ser Oscar de la Renta se mantiene en las páginas de Internet del Centro León. Acento reproduce esta entrevista con autorización del Centro León. Compartir

María Amalia León: Ah, sí. ¿Y qué elementos considerarías que influyeron en la fama de Oscar? ¿Fue su genio, su sonrisa, su humanidad o cualquier otra cosa?

AW: No creo que puedas separar a Oscar el hombre de Oscar al diseñador, porque creo que su alegría por la vida se reflejó mucho en sus colecciones. Creo que era tan optimista y positivo, y que creía sobretodo en las personas. Y nunca esperarías nada triste, abatido, negro o modelos con aspecto miserable en la pasarela. Siempre estaba mirando el lado positivo de todo, así que lo que vieras en la pasarela o en la ropa o en las tiendas en línea o lo que sea, no podías separar a Oscar el hombre de Oscar el diseñador.

María Amalia León: También te mudaste a los Estados Unidos muy joven y trabajaste para convertirte en una de las personas más influyentes en el mundo de la moda. Oscar hizo su trabajo también. ¿Qué piensas sobre el impacto de Oscar en el mundo de la moda estadounidense?

AW: Pienso que lo maravilloso de mudarse a los Estados Unidos es que somos una nación de inmigrantes, y creo que, a diferencia de otros lugares, no te define tu acento o a qué escuela fuiste o quiénes fueron tus padres, creo que es una ciudad muy acogedora y lo que hace tan bueno vivir y trabajar en los Estados Unidos es que realmente se trata de la inclusión y la diversidad y de que todos somos de otro lugar. Así que creo que Oscar se sintió como en casa. Pero para ser honesta, creo que Oscar se sentía en casa dondequiera que estuviera. Sabes, trabajó por un tiempo en París y por un tiempo en España. Él era su propio hogar y llevaba ese sentido de pertenencia donde quiera que iba. Lo que creo que le gustó de los Estados Unidos es el hecho de que siempre tenía la sensación de que todo era posible. Y se movió a un ritmo en el que no se podía entender cómo Oscar lograba hacer todo en un día. Era un milagro porque aparentaba no ser una persona súper organizada, pero en realidad lo era totalmente y todo se cumplía y se hacía de manera muy personal. Por ejemplo, él no escribía cartas, no enviaba faxes, no enviaba correos electrónicos. Siempre tomaría el teléfono y llamaría. Y creo que, debido a que tenía tantos y diversos amigos, fue capaz de hacer que absolutamente cualquier cosa sucediera.

María Amalia León: Era como un centro donde las personas se conectaban entre sí. ¿Crees que eso también formaba parte de su encanto?

AW: Bueno, su encanto, creo que también lo disfrutó. Le fascinaba ayudar a las personas, conectar a las personas, hacer que las cosas sucedieran y le complacía mucho usar su plataforma, que era básicamente la plataforma de Oscar de la Renta él mismo y tomando eso y difundiendo su alegría, su amor y su increíble círculo de amigos y ayudándolos a hacer que las cosas sucedieran.

María Amalia León: Y qué dirías, Anna, sobre la relación entre él y la prensa especializada, que siempre fue muy buena. ¿Por qué hubo esa empatía? ¿Cómo se llevó?

AW: Creo que se remonta a lo que estaba diciendo antes, porque él siempre tenía que ver con su toque personal y hacer las cosas como él mismo quería. Siempre me resulta muy molesto cuando estás esperando hablar con alguien bien conocido y te están llamando, pero es su asistente en el teléfono, y luego quizás te contacta el asistente del asistente y luego logras contactar con quien sea que estás tratando de hablar. Con Oscar, él siempre tomaba el teléfono y llamaba él mismo. Él era quien hacía que las cosas sucedieran, era tan abierto y transparente, y era así con todos, ya fueran miembros de la prensa o las personas con quienes trabajaba. En el mundo de Oscar no había jerarquía, todos eran bienvenidos, todos estaban incluidos.

María Amalia León: Y de sus colecciones, si tuvieras que elegir un atuendo o accesorio favorito, ¿cuál sería y por qué? AW: No creo que uno pueda elegir una sola pieza. Creo que fue el espíritu de Oscar al que todos respondimos siempre. El color y los estampados y la feminidad del mismo, el romance del mismo. Así que es mucho más sobre su visión de la vida, su alegría por la vida, es a lo que creo que sus clientes en todo el mundo y aquellos de nosotros que trabajamos en la prensa o sus amigos siempre responderíamos. Dirías: «Oh, eso es tan Oscar» y sabías exactamente de lo que estabas hablando. María Amalia León: De acuerdo. Y cuando te dijo que vinieras por primera vez a la República Dominicana, ¿qué tipo de isla te presentó? ¿Cómo te presentó ese Caribe? AW: Estaba orgulloso de su origen y muy consciente de la cultura de allá. Nos llevó a su orfanato, nos llevó alrededor de la isla. Por supuesto, nos quedamos en una casa extraordinaria y había personas extraordinarias allí y fue maravilloso, pero muy relajante, la compañía fue extraordinaria. Pero, él era como un guía turístico, quería que vieras todo y que entendieras de dónde venía, en qué creía, qué estaba haciendo por el país y era como andar por Inglaterra con la Reina. Me refiero a que cuando recorrías la República Dominicana con Oscar, él era una estrella de rock. Todos se acercaban a él y le hablaban «Hola, Oscar, ¿cómo estás?», Y él era tan abierto y encantador con todos. María Amalia León: Genial. Y, última pregunta. ¿Cómo crees que Oscar está presente hoy y cuál consideras su principal legado? AW: Bueno, creo que, obviamente, soy muy afortunada al considerar a Annette de la Renta como una de mis amigas más cercanas. Así que, obviamente, ella y yo hablamos de Oscar todo el tiempo y todavía voy a la República Dominicana o la visito en su casa aquí en Estados Unidos. Así que siento que estoy en contacto con él, sobre todo a través de Annette porque eran una pareja extraordinaria, la forma en que se complementaban y se adoraban mutuamente y su maravilloso sentido de la familia y la amistad, por lo que es un regalo excepcional del que me siento tan privilegiada de haber experimentado. Creo que Oscar vive de muchas maneras, para mí a un nivel profundamente personal, miro las fotos de la boda de mi hijo y mi nuera, en la que él diseñó el vestido y asistió a la boda, no mucho tiempo antes de que nos dejara. Siento que me llevo un poco de Oscar a todos los lugares a los que voy porque tengo muchos recuerdos extraordinarios de haber pasado tiempo con él en tantos lugares diferentes. Mucho tiempo juntos en París, así como aquí en Nueva York, en la República Dominicana y en otros lugares del país… Entonces, sí, se ha ido físicamente, pero creo que está ciertamente presente. María Amalia León: Muchas gracias, me encantaría tenerte aquí para la inauguración, si pudieras hacerlo, y gracias, esto enriquecerá mucho más toda la exposición, el catálogo y todo lo demás. Muchas gracias, Anna. AW: Ok, estoy feliz de ayudar. Muchas gracias. María Amalia León: Gracias. AW: Adiós. Relacionados: «Un amigo de esa naturaleza…»: recuerdos sobre Oscar por Hugo Tolentino Dipp, Luis Felipe Rodríguez Oscar de la Renta y la transnacionalidad: lo que significa hoy ser inmigrante y celebridad, y el impacto de Oscar en esa definición, Isabelia Herrera Una mirada atrás…, Sócrates McKinney Dos guerras, dos posguerras: Madrid y París, María José Rincón Oscar de la Renta: embajador informal, Bernardo Vega La transnacionalidad cosmopolita de Oscar de la Renta, Silvio Torres-Saillant