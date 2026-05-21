Del Barroco al Tango: dos jóvenes dominicanos ofrecerán un viaje musical con guitarra y violín en el Teatro Nacional

Hay una mezcla de valentía, convicción y necesidad artística en la decisión de dos músicos jóvenes de escoger el escenario más emblemático del país para su primera gran presentación profesional como solistas. Karla Rosario Martínez, violinista, y Gabriel Quintero, guitarrista, asumieron ese reto con una idea clara: abrir un espacio para la música de cámara en un país donde el gran formato suele ocupar el centro de la escena.

El resultado es “Del Barroco al Tango, un puente entre dos mundos”, un recital que recorrerá distintas épocas de la historia musical, desde el universo barroco hasta el tango nuevo, con obras vinculadas a tradiciones de Venezuela, Cuba, España, México, Argentina y la antigua Unión Soviética.

El concierto se realizará el sábado 13 de junio, a las 7:00 de la noche, en la sala Aída Bonelly del Teatro Nacional Eduardo Brito, ubicado en la avenida Máximo Gómez, en la Plaza de la Cultura de Santo Domingo. La entrada será gratuita y las boletas estarán disponibles en la boletería del teatro.

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Una idea nacida después de la universidad

La génesis del proyecto tiene la honestidad de quienes acaban de cerrar una etapa y se enfrentan a la pregunta inevitable: ¿qué viene ahora?

“Recientemente nos graduamos de la universidad, entonces, ¿cuál es el próximo paso?”, recuerda Karla Rosario Martínez.

En ese proceso de búsqueda, la violinista comenzó a explorar repertorios menos conocidos y encontró un universo musical que, según cuenta, muchas veces queda fuera de los programas habituales.

“Encontré tanta música desconocida desde todas las épocas, desde antes del Barroco”, explica.

La conversación con Gabriel Quintero fluyó de manera natural. Ambos querían construir un recital que no se limitara a una lectura tradicional de la música clásica, sino que encontrara un punto de encuentro entre lo académico, lo popular, lo antiguo y lo moderno.

“Queríamos encontrar un punto medio, un lugar donde la línea se vuelve borrosa entre qué es lo tradicional, qué es lo clásico y qué es lo moderno”, plantea Karla.

Ambos se formaron en la Universidad de Stetson, en DeLand, Florida. Gabriel ingresó en agosto de 2020, en plena pandemia, lo que convirtió su primer año universitario en una experiencia atípica. Con gran parte de las clases presenciales suspendidas, tomó una carga académica reducida, lo que extendió su carrera a cinco años.

Durante su formación estudió con cuatro profesores distintos y fue con el guitarrista Orlando Román con quien completó tanto su concierto de junior como su recital de graduación.

Karla, por su parte, llegó a Estados Unidos sin haber vivido sola y se encontró, por primera vez, completamente inmersa en la música.

“De repente, toda la música. Toda la música”, dice, al recordar aquella etapa. “Para mí eso fue maravilloso”.

Los dos se graduaron hace aproximadamente un año y trabajan juntos desde 2023, cuando un profesor de Gabriel le sugirió colaborar con Karla tras escuchar un concierto de orquesta en el que ella participó. Desde entonces han compartido escenario en presentaciones universitarias dedicadas a compositores latinoamericanos, compositores negros y en los recitales de graduación de ambos.

El Teatro Nacional como punto de partida

La elección del Teatro Nacional Eduardo Brito no fue casual. Para ambos, presentarse en la sala Aída Bonelly representa una declaración de intención artística y profesional.

“Como dominicana dije: me encantaría hacer un concierto en el Teatro Nacional”, afirma Karla.

La dimensión simbólica del lugar no pasó inadvertida. Gabriel recuerda que, al llegar al país a finales de octubre, el Teatro Nacional fue una de las primeras referencias culturales que conoció.

“Él me lo vende como el Carnegie del Caribe y yo me asusté”, comenta entre risas, al recordar cómo el padre de Karla le describió el peso del escenario.

Pero detrás de la ambición también hay una lectura crítica del panorama cultural dominicano. Para Karla, existe una necesidad de ampliar la cultura del recital y abrir más espacios a los formatos íntimos.

“Vimos una falta de lo que es la cultura del recital en la República Dominicana. Es muy común que se vaya al Teatro Nacional a ver la Sinfónica Nacional, a ver un grupo grande. Pero, ¿qué pasa con los pequeños solistas?”, reflexiona.

La violinista entiende que no todos los músicos aspiran necesariamente a la fama internacional o a los grandes escenarios masivos. Algunos, dice, encuentran su identidad artística en la música de cámara, en conciertos más cercanos y en experiencias donde el vínculo entre intérprete y público se vuelve más directo.

El recital también busca acercarse a un público joven, especialmente a quienes quizás nunca han entrado a una sala de conciertos.

“Ese joven universitario que tal vez nunca ha ido a un concierto y dirá: ‘oh, miren qué chulo’”, comenta Karla.

Tres bloques para cruzar cinco siglos de música

El programa estará dividido en tres secciones. La primera estará a cargo de Gabriel Quintero como solista; la segunda corresponderá a Karla Rosario Martínez; y la tercera los reunirá en formato de dúo.

Gabriel abrirá la noche con “Separaciones sobre un tema de Milán”, del compositor cubano-español Joaquín Inculmel. Luego interpretará el “Tríptico” del venezolano Antonio Lauro, integrado por tres valses: “Armida”, “Madrugada” y “La Negra”, piezas independientes entre sí, pero unidas por una misma sensibilidad expresiva.

Su bloque cerrará con la Sonata Op. 61, del compositor español Joaquín Turina, con una particularidad: será interpretada desde el manuscrito original del autor, una versión que, según Gabriel, es “vastamente diferente a la versión publicada”.

Bach, Ysaÿe y Prokofiev desde un solo violín

En su sección solista, Karla Rosario Martínez interpretará la Partita No. 1 de Johann Sebastian Bach, una obra que, a su juicio, suele quedar relegada frente a la más programada Partita No. 2.

“Incluso en los espacios académicos casi no se toca”, lamenta.

Luego abordará la Sonata No. 2 de Eugène Ysaÿe, conocida como “Obsesión” y dedicada originalmente al violinista Jacques Thibaud. Karla la describe como una de las piezas más significativas del programa, por la forma en que entrelaza citas directas de Bach con la voz propia de Ysaÿe y con el Dies Irae, el himno asociado a las misas fúnebres.

“¿Quién está hablando en este momento?”, se pregunta la violinista al explicar el juego de voces dentro de la obra. “Es una pieza maravillosa”.

Su bloque concluirá con la Sonata para violín solo de Serguéi Prokofiev, una obra marcada por su contexto histórico. La pieza fue comisionada durante la era soviética bajo la idea de que los instrumentos debían tocar en conjunto, por lo que fue concebida para ser interpretada por un ensamble de violines. Karla, sin embargo, la presentará en su forma más desnuda: un solo violín, sin acompañamiento.

Del juego rítmico al tango nuevo

La tercera parte del concierto reunirá a ambos músicos para interpretar “Dúos Antiguos”, del compositor mexicano Eduardo Angulo. Gabriel describe la pieza como un juego rítmico en el que el violín y la guitarra dialogan desde patrones distintos.

“Ella toca en 6/8 y yo en 3/4, como un swing hasta que llegamos a la última nota, donde por fin tiene resolución”, explica.

El cierre formal del programa estará dedicado a Astor Piazzolla, con los tres primeros movimientos de “Histoire du Tango”: “Bordel 1900”, “Café 1930” y “Nightclub 1960”.

La obra, compuesta originalmente en 1985 para flauta y guitarra, es una de las piezas más representativas del tango nuevo y suele interpretarse también con violín en lugar de flauta. En ella, Piazzolla propone un recorrido por la evolución del tango, desde sus orígenes populares hasta su transformación en lenguaje de concierto.

Y habrá una sorpresa al final.

“Sí existe, sí”, confirma Karla, sin revelar demasiado. “Mantenemos el suspenso”.

Seis meses de preparación

La preparación del recital ha tomado alrededor de seis meses. El formato elegido exige una doble disciplina: cada uno debe trabajar su repertorio solista y, al mismo tiempo, encontrar espacios de ensayo conjunto para construir el bloque final del programa.

“Es difícil, pero también es gratificante”, dice Karla. “Veo la meta, veo la línea de llegada”.

Gabriel, con humor, asegura que sus expectativas son “altísimas” y que espera no cometer ningún error. Luego se corrige y sonríe:

“Sé que lo voy a hacer. Es perfecto”.

La experiencia previa trabajando juntos ha facilitado el proceso, aunque el repertorio escogido demanda precisión técnica, madurez interpretativa y una comprensión amplia de estilos musicales muy distintos entre sí.

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Apoyo institucional y próximos pasos

El concierto cuenta con el apoyo de Quick, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, la Fundación León, Emisoras Raíces y Acento, respaldo que ha permitido que la entrada sea completamente gratuita.

Después del recital, ambos músicos tienen ya definido su próximo destino académico. Fueron aceptados en la Universidad de Toronto, en Canadá, donde continuarán sus estudios de posgrado.

“Estamos extremadamente emocionados por eso”, coinciden.

Por ahora, la atención está puesta en la sala Aída Bonelly, en ese público que quizás escuchará a Bach por primera vez en vivo, en el diálogo entre guitarra y violín, y en una noche donde cinco siglos de música cabrán en un mismo escenario.

El recital “Del Barroco al Tango, un puente entre dos mundos” se realizará el sábado 13 de junio, a las 7:00 p. m., en la sala Aída Bonelly del Teatro Nacional Eduardo Brito, avenida Máximo Gómez 35, Plaza de la Cultura, Santo Domingo. La entrada será gratuita. Las boletas estarán disponibles en la boletería del teatro.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más