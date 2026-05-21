Acento Cultural

La vida cultural dominicana mantiene su intensidad
Mayo continúa desplegando una agenda donde convergen teatro popular, música en vivo, pensamiento cultural, festivales internacionales, museos y espacios alternativos de creación.
La cultura ya no permanece encerrada en unos pocos escenarios: circula entre ciudades, comunidades, centros culturales y públicos diversos.
Santo Domingo y Santiago continúan funcionando como grandes núcleos de actividad artística, mientras las provincias fortalecen su presencia dentro del mapa cultural nacional.
🎭 MAYOTEATRO 2026: el teatro popular continúa ocupando la escena
Centro Cultural Narciso González
El XVIII Festival Nacional de Teatro Popular MAYOTEATRO 2026 continúa desarrollando una de las programaciones teatrales más amplias del año.
La Sala Monina Solá vuelve a convertirse en punto de encuentro para agrupaciones independientes, universidades, colectivos culturales y nuevas generaciones teatrales de todo el país.
Programación destacada
Jueves 21 de mayo
“La multa”
“Las Leyendas de Papá Toño”
“Brilla”
Viernes 22 de mayo
“El sueño de Lara”
Adaptaciones de Juan Bosch
“Inercia”
Sábado 23 de mayo
“Grietas”
“Una Farsa en Do menor”
Domingo 24 de mayo
“Fantasía de Colores”
Martes 26 de mayo Clausura oficial con:
“Estatura de una soledad”
“Caperucita Coja”
MAYOTEATRO reafirma el teatro como espacio de memoria, educación y resistencia cultural.
Teatro Nacional: gran escenario musical del fin de semana
Teatro Nacional Eduardo Brito
El principal escenario artístico del país mantiene una intensa programación musical y escénica durante mayo.
Evento destacado
Sábado 23 de mayo | 🕣 8:30 p. m.
Sala Carlos Piantini
Concierto Acústico de Beto Cuevas
El reconocido artista chileno presenta una propuesta íntima y acústica recorriendo parte esencial de su trayectoria musical, en uno de los conciertos más esperados del fin de semana cultural dominicano.
🎶 Casa de Teatro: bohemia, música y escena alternativa
Casa de Teatro continúa consolidando su programación como uno de los espacios culturales independientes más activos y simbólicos del país.
Programación destacada
Miércoles 21 de mayo
“El amor al otro lado de la pared”
Una propuesta teatral que abre la semana dentro del ambiente íntimo del café teatro.
Jueves 22 de mayo
🎷 Noche de Jazz y Voces
Velada musical en vivo en el corazón de la Ciudad Colonial.
Viernes 23 y sábado 24 de mayo
🎶 Conciertos y teatro
Presentaciones que integran trova dominicana, comedia y jazz experimental.
Casa de Teatro continúa funcionando como punto de encuentro entre música, teatro, bohemia y creación urbana contemporánea.
Nova Teatro y el teatro familiar
Nova Teatro
Nova Teatro mantiene su programación orientada al teatro familiar e infantil, fortaleciendo espacios de formación sensible y encuentro intergeneracional.
Las funciones del fin de semana continúan consolidando este importante espacio independiente dentro de la escena teatral dominicana.
Gruta de Anacaona Teatro
Viernes 22 al domingo 24 de mayo | 🕣 8:30 p. m.
“Se busca un hombre honesto”
Nueva versión del clásico de Franklin Domínguez presentada por Anacaona Teatro.
La puesta en escena revisita una de las obras más emblemáticas del teatro político dominicano, abordando temas como la corrupción, la ética pública y la fragilidad democrática desde una mirada contemporánea y crítica.
Sala La Gruta
Calle Las Mercedes 329-A, Zona Colonial.
Anacaona Teatro continúa consolidándose como uno de los espacios independientes más activos y reflexivos de la escena teatral dominicana contemporánea.
Centro León: cultura, música y reflexión
El Centro León continúa siendo uno de los espacios culturales más dinámicos e influyentes de la región norte.
Agenda destacada
Jueves 21 de mayo | 🕔 5:00 p. m.
Celebración del Día de Europa, organizada por la Unión Europea en República Dominicana.
Viernes 22 de mayo | 🕗 8:00 p. m.
🎶 Viernes Musicales / Noche de Proyección
Sábado 23 de mayo | 🕔 5:00 p. m. – 7:00 p. m.
Encuentro y conversatorio cultural
El Centro León fortalece continuamente el diálogo entre patrimonio, pensamiento y creación contemporánea.
Museos, patrimonio y ciudad
Los espacios museográficos y patrimoniales continúan desarrollando actividades educativas, recorridos y programación cultural tras La Noche Larga de los Museos.
Espacios recomendados:
Museo de Arte Moderno
Museo Memorial de la Resistencia Dominicana
Fortaleza Ozama
Quinta Dominica
Centro Cultural de España
La Ciudad Colonial continúa consolidándose como corredor cultural y patrimonial del Caribe.
🌴 Provincias: cultura y territorio
Puerto Plata
Continúan las actividades culturales y teatrales vinculadas al patrimonio histórico y comunitario.
Espacios recomendados:
Fortaleza San Felipe
Museo del Ámbar
Casa Museo Gregorio Luperón
La Romana
📍 Altos de Chavón
Conciertos, exposiciones y formación artística continúan fortaleciendo la proyección cultural de la región Este.
Punta Cana
📍 Centro Cultural Rainieri
Continúan las actividades culturales y exposiciones desarrolladas junto a instituciones nacionales e internacionales.
⭐ Lo que esta semana nos revela
La cultura dominicana continúa expandiendo sus territorios.
El teatro popular, la música en vivo, los centros culturales, los museos y los espacios alternativos comienzan a conectarse como una verdadera red nacional de creación artística.
La cultura se mueve.
Dialoga.
Forma comunidad.
Y en ese movimiento, también fortalece nuevas formas de ciudadanía cultural y memoria colectiva.
📌 Para ver esta semana
MAYOTEATRO 2026
Beto Cuevas – Teatro Nacional
Casa de Teatro
Nova Teatro
Centro León
Día de Europa
Museos y recorridos culturales
Altos de Chavón
📩 Para incluir actividades culturales y artísticas:
daniloginebra54@gmail.com
Acento Cultural
Agenda viva de la creación dominicana
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