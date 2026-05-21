Acento Cultural

Agenda semanal de arte y cultura

La vida cultural dominicana mantiene su intensidad

Mayo continúa desplegando una agenda donde convergen teatro popular, música en vivo, pensamiento cultural, festivales internacionales, museos y espacios alternativos de creación.

La cultura ya no permanece encerrada en unos pocos escenarios: circula entre ciudades, comunidades, centros culturales y públicos diversos.

Santo Domingo y Santiago continúan funcionando como grandes núcleos de actividad artística, mientras las provincias fortalecen su presencia dentro del mapa cultural nacional.

🎭 MAYOTEATRO 2026: el teatro popular continúa ocupando la escena

Centro Cultural Narciso González

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El XVIII Festival Nacional de Teatro Popular MAYOTEATRO 2026 continúa desarrollando una de las programaciones teatrales más amplias del año.

La Sala Monina Solá vuelve a convertirse en punto de encuentro para agrupaciones independientes, universidades, colectivos culturales y nuevas generaciones teatrales de todo el país.

Programación destacada

Jueves 21 de mayo

“La multa”

“Las Leyendas de Papá Toño”

“Brilla”

Viernes 22 de mayo

“El sueño de Lara”

Adaptaciones de Juan Bosch

“Inercia”

Sábado 23 de mayo

“Grietas”

“Una Farsa en Do menor”

Domingo 24 de mayo

“Fantasía de Colores”

Martes 26 de mayo Clausura oficial con:

“Estatura de una soledad”

“Caperucita Coja”

MAYOTEATRO reafirma el teatro como espacio de memoria, educación y resistencia cultural.

Teatro Nacional: gran escenario musical del fin de semana

Teatro Nacional Eduardo Brito

El principal escenario artístico del país mantiene una intensa programación musical y escénica durante mayo.

Evento destacado

Sábado 23 de mayo | 🕣 8:30 p. m.

Sala Carlos Piantini

Concierto Acústico de Beto Cuevas

El reconocido artista chileno presenta una propuesta íntima y acústica recorriendo parte esencial de su trayectoria musical, en uno de los conciertos más esperados del fin de semana cultural dominicano.

🎶 Casa de Teatro: bohemia, música y escena alternativa

Casa de Teatro continúa consolidando su programación como uno de los espacios culturales independientes más activos y simbólicos del país.

Programación destacada

Miércoles 21 de mayo

“El amor al otro lado de la pared”

Una propuesta teatral que abre la semana dentro del ambiente íntimo del café teatro.

Jueves 22 de mayo

🎷 Noche de Jazz y Voces

Velada musical en vivo en el corazón de la Ciudad Colonial.

Viernes 23 y sábado 24 de mayo

🎶 Conciertos y teatro

Presentaciones que integran trova dominicana, comedia y jazz experimental.

Casa de Teatro continúa funcionando como punto de encuentro entre música, teatro, bohemia y creación urbana contemporánea.

Nova Teatro y el teatro familiar

Nova Teatro

Nova Teatro.

Nova Teatro mantiene su programación orientada al teatro familiar e infantil, fortaleciendo espacios de formación sensible y encuentro intergeneracional.

Las funciones del fin de semana continúan consolidando este importante espacio independiente dentro de la escena teatral dominicana.

Gruta de Anacaona Teatro

Viernes 22 al domingo 24 de mayo | 🕣 8:30 p. m.

“Se busca un hombre honesto”

Nueva versión del clásico de Franklin Domínguez presentada por Anacaona Teatro.

La puesta en escena revisita una de las obras más emblemáticas del teatro político dominicano, abordando temas como la corrupción, la ética pública y la fragilidad democrática desde una mirada contemporánea y crítica.

Sala La Gruta

Calle Las Mercedes 329-A, Zona Colonial.

Anacaona Teatro continúa consolidándose como uno de los espacios independientes más activos y reflexivos de la escena teatral dominicana contemporánea.

Centro León: cultura, música y reflexión

El Centro León.

El Centro León continúa siendo uno de los espacios culturales más dinámicos e influyentes de la región norte.

Agenda destacada

Jueves 21 de mayo | 🕔 5:00 p. m.

Celebración del Día de Europa, organizada por la Unión Europea en República Dominicana.

Viernes 22 de mayo | 🕗 8:00 p. m.

🎶 Viernes Musicales / Noche de Proyección

Sábado 23 de mayo | 🕔 5:00 p. m. – 7:00 p. m.

Encuentro y conversatorio cultural

El Centro León fortalece continuamente el diálogo entre patrimonio, pensamiento y creación contemporánea.

Museos, patrimonio y ciudad

Museo Memorial de la Resistencia Dominicana.

Los espacios museográficos y patrimoniales continúan desarrollando actividades educativas, recorridos y programación cultural tras La Noche Larga de los Museos.

Espacios recomendados:

Museo de Arte Moderno

Museo Memorial de la Resistencia Dominicana

Fortaleza Ozama

Quinta Dominica

Centro Cultural de España

La Ciudad Colonial continúa consolidándose como corredor cultural y patrimonial del Caribe.

🌴 Provincias: cultura y territorio

Museo del Ámbar.

Puerto Plata

Continúan las actividades culturales y teatrales vinculadas al patrimonio histórico y comunitario.

Espacios recomendados:

Fortaleza San Felipe

Museo del Ámbar

Casa Museo Gregorio Luperón

La Romana

📍 Altos de Chavón

Conciertos, exposiciones y formación artística continúan fortaleciendo la proyección cultural de la región Este.

Punta Cana

📍 Centro Cultural Rainieri

Continúan las actividades culturales y exposiciones desarrolladas junto a instituciones nacionales e internacionales.

⭐ Lo que esta semana nos revela

La cultura dominicana continúa expandiendo sus territorios.

El teatro popular, la música en vivo, los centros culturales, los museos y los espacios alternativos comienzan a conectarse como una verdadera red nacional de creación artística.

La cultura se mueve.

Dialoga.

Forma comunidad.

Y en ese movimiento, también fortalece nuevas formas de ciudadanía cultural y memoria colectiva.

📌 Para ver esta semana

MAYOTEATRO 2026

Beto Cuevas – Teatro Nacional

Casa de Teatro

Nova Teatro

Centro León

Día de Europa

Museos y recorridos culturales

Altos de Chavón

📩 Para incluir actividades culturales y artísticas:

daniloginebra54@gmail.com

Acento Cultural

Agenda viva de la creación dominicana

Danilo Ginebra Publicista y director de teatro Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad. Ver más