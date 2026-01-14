Cuando las imágenes rompen a hablar: el realismo disruptivo de Dustin Muñoz (y 2)

El 15 de diciembre del año que acaba de pasar, cerraba la que considero una de las exposiciones pictóricas más trascendentes del 2025, que llevaba por título Elegía del ser del reconocido artista Dustin Muñoz. Recordemos que fue inaugurada el 13 de noviembre y expuesta en la Sala de Exposiciones César Iván Feris Iglesias, en La Casona de APEC. Ya habíamos escrito un artículo donde se intentaba motivar al público y se analizaba el conjunto de estas maravillosas telas (https://acento.com.do/cultura/cuando-las-imagenes-rompen-a-hablar-el-realismo-disruptivo-de-dustin-munoz-1-de-2-9586236.html).

Sigo sosteniendo que el lenguaje pictórico de Muñoz puede calificarse de “realismo disruptivo”. La decisión de esta denominación fue explicada en la opinión que comparto en el enlace. Sin embargo, daba razones teóricas sin enfocarme mucho en la materialidad de los signos expuestos en la obra del artista; por esa razón, he decidido concentrarme en el corpus total presentado.

El término no es nuevo ni inventado por mí. Apareció por vez primera, al menos en artes visuales, sobre todo pintura, en un libro titulado Disrupted Realism: Paintings for a Distracted World del 2019, escrito por John Seed, un reconocido experto, escritor y crítico de arte estadounidense. Su análisis se concentra en las obras de 38 pintores contemporáneos que están transformando la pintura figurativa con alteraciones inspiradas en la tecnología y la memoria. A juicio de este autor, estos artistas desafían la tradición del realismo. Dichas obras responden a la subjetividad y las disrupciones de la experiencia posmoderna. Para Seed, las pinturas de estos artistas interrumpen un mundo distraído y alienado por el uso de las tecnologías.

Pues bien, para mí, el artista Dustin Muñoz encaja en esta nueva estética visual. Este autor comparte con aquellos la necesidad de integrar el pensamiento crítico, la percepción y la emoción en su proceso artístico. Ahora, a partir de aquí, nuestra mirada se dirige a interpretar la carga simbólica (iconos, índices, símbolos). También se enfoca en la densidad hermenéutica (capacidad de abrir interpretaciones), a la fuerza disruptiva (fracturas, anomalías, tensiones dentro del realismo), a la complejidad compositiva (uso de luz, perspectiva, objetos-signo) y a la capacidad de sintetizar la poética del artista.

Tras revisar el conjunto, uno de los aspectos más significativos que hemos localizado es cómo muchas de las figuras representadas en sus cuadros aparecen en un primer plano monumental, lo que genera un ícono de presencia absoluta. Aquí, la mirada no es pasiva: interpela, cuestiona, demanda interpretación. En algunas ocasiones, el fondo oscuro funciona como espacio hermenéutico negativo: lo no representado condiciona el sentido.

Por otra parte, la piel hiperrealista de dichas figuras contrasta con la expresión emocional contenida, produciendo un realismo que no tranquiliza, sino que inquieta. Los cuerpos emergen parcialmente, como si fueran arrojados hacia la luz. El claroscuro es violento en su direccionalidad: índice de una tensión interna entre la humanidad y el mundo. Hay elementos ambiguos (telas, sombras, pliegues) que introducen un nivel simbólico no descriptible literalmente. Además, el gesto corporal sugiere resistencia, carga o un tránsito emocional no explícito.

Dustin Muñoz incorpora objetos (manzana, mesa, superficie áspera) que funcionan como símbolos polivalentes. En general, las composiciones crean un teatro de fuerzas: luz lateral, figura central, objetos secundarios que “resuenan” semióticamente. En síntesis, la obra de Muñoz no solo representa, sino que configura una alegoría.

Aquí llegamos a nuestra idea central: hay en el artista la presencia de una estética disruptiva. Presenta la figura humana atravesada por un signo de ruptura: una máscara, una grieta, un plano cortante (según se observa en uno de sus cuadros). El ícono tradicional del retrato se quiebra mediante un elemento disonante. La combinación de hiperrealismo y fractura simbólica introduce una semiótica de la disonancia. Contiene elementos de teatralidad, introspección y contexto sugerido. La composición se abre: espacio, atmósfera, distancia, lo que permite pensar la pintura en clave narrativa y, por último, la luz no cae simplemente: acontece, articulando la aparición del sujeto como evento.

Ahora retornemos a la cuestión clave: ¿por qué estas obras son “realismo disruptivo”?

Con base en el conjunto y en la selección que hemos realizado según nuestro levantamiento, se puede fundamentar el concepto en tres dimensiones:

Disrupción semiótica. Aunque las pinturas se apoyan en un realismo técnico impecable, los signos no son estables: los ojos miran más allá del cuadro; en algunos de ellos, las manos sugieren un gesto incompleto; los objetos no pertenecen del todo a la escena (índices flotantes); la luz emerge como signo autónomo, casi no natural. El resultado es que la imagen no simplemente representa: enuncia.

Disrupción ontológica de la figura. La figura humana no es un cuerpo pasivo, sino un espacio de tensión: se fragmenta, se repliega, se ilumina demasiado, se oculta en sombras que no responden a una lógica naturalista. Esto rompe con la tradición del realismo mimético y abre un realismo excesivo, inquietante, casi fenomenológico.

Disrupción hermenéutica. La pintura no ofrece un significado cerrado:

Obliga al espectador a adoptar una actitud interpretativa activa. Es decir, convierte la contemplación; sus cuadros dan qué pensar. Ahí radica la ruptura: en la exigencia de lectura. O sea, el realismo disruptivo de Dustin no reproduce la realidad:

la interrumpe, como hemos sostenido, la intensifica, la problematiza.

En resumen, la propuesta artística de Dustin Muñoz se erige como un testimonio contundente de la vitalidad y renovación del realismo contemporáneo, pues logra articular una tensión permanente entre lo visible y lo sugerido, entre la representación fiel y la fractura simbólica. Su capacidad para integrar elementos técnicos impecables con una carga semiótica disruptiva permite que cada obra dialogue con el espectador desde la inquietud y la apertura interpretativa, invitando a la reflexión profunda sobre la condición humana, los límites de la percepción y la complejidad de la experiencia subjetiva.

Así, Muñoz trasciende la mera mímesis y convierte la pintura en un espacio de acontecimiento, donde la luz, la figura y el objeto no sólo se muestran, sino que cobran sentido en la medida en que irrumpen, interpelan y expanden el horizonte hermenéutico del arte. En este sentido, su realismo disruptivo no es sólo una estética, sino una postura crítica ante el mundo, una invitación a mirar más allá de la superficie y a descubrir, en cada grieta y en cada gesto, la potencia latente de lo humano.

Edickson Minaya Filósofo y profesor universitario Doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco. Profesor de filosofía de la UASD. Miembro de Número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, por su Comisión de Filosofía y Epistemología. Es actual director de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Miembro-Fundador de la Asociación Dominicana de Filosofía (2009). Ha sido becario de la Fundación Carolina para realizar un Máster en Estudios Avanzados en Filosofía por la Universidad de Salamanca y Valladolid. Autor de Ser-en-(la)-relación. Ensayos para una hermenéutica relacionista (2018); Filosofía y sentido. Apuntes para una concepción hermenéutica de la filosofía (2004), así como de diversos artículos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales. (eminaya45@uasd.edu.do). Ver más