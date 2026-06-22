Con la celebración de su segunda edición el Festival Internacional de Literatura Mar de Palabras se consolida como un espacio de conversación literaria y pensamiento en Santo Domingo.

Con una asistencia promedio de 500 personas por actividad, durante tres días se realizaron conversaciones con reconocidos escritores nacionales e internacionales sobre la memoria, la cotidianidad, las migraciones, la música de las palabras en la poesía, el derecho internacional, la América Latina de hoy, la literatura y el cine, el periodismo y la ironía, la inteligencia artificial, entre otros temas.

Minerva del Risco.

En el conversatorio “Lo que no se quiere ver”, Dolores Reyes, Minerva del Risco y JP Infante, con la moderación de Carlos García Lithgow, exploraron cómo la narrativa revela realidades sociales complejas, como la violencia, la desigualdad y tensiones profundas de nuestras sociedades.

Minerva del Risco, fundadora y directora general de Mar de Palabras, reveló que cuando murió su padre —el poeta, narrador y miembro del movimiento opositor a la dictadura trujillista René del Risco Bermúdez — en un accidente de tránsito en 1972, dejó a medias una carta que le entregaría nueve días después, por su cumpleaños número 11. En la última línea de esa carta, Del Risco Bermúdez le había escrito: “te escribo en el borde de la noche, en el último intento de la luz, para contarte quién era Trujillo”.

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Esa carta inconclusa de su padre, sin que se hablara de la dictadura en su infancia, hizo que después necesitara “escribir sobre esas cosas que no se hablan, ni se dicen, y son parte de la identidad”, por lo que durante años trabajó en su novela —aún inédita— “En el borde de la noche”, para tratar de conocer la historia del dictador que su padre no pudo contarle.

En el Centro Cultural Banreservas se desarrollaron los conversatorios “Lectura y atención: el desafío contemporáneo” con Juan Carlos Toral, Elisa Guerra, Clédenin Veras y Camilo Hoyos; y “Libros peligrosos: infancia, juventud y formación crítica”

En ese conversatorio, Dolores Reyes refirió la historia de un hermano de su abuelo, llamado Oscar Omar Reyes, que fue desaparecido en 1977 durante la dictadura argentina, y luego de años de negación recientemente identificaron sus restos entre los encontrados en La Perla, el centro de detención clandestino donde fue torturado y enterrado. Por su parte, el dominicano de la diáspora JP Infante se refirió al tema de la desigualdad por causas económicas, que incluso puede incidir en la seguridad ciudadana.

En “El oficio de escribir: decisiones, método y obsesión” Claudia Piñeiro, Karina Sainz Borgo, David Toscana, moderados por Xavi Ayén, debatieron sobre elecciones narrativas, hábitos de escritura y las obsesiones que sostienen la literatura. Sainz Borgo dijo que escribe en todas partes, desde hoteles hasta trenes, y que escribe de pie e incluso dando vueltas, porque le cuesta quedarse en un solo sitio. Piñeiro contó que lee más de pie que sentada, y en la cinta de correr, caminando despacio y escribe incluso desde la cocina. David Toscana dijo que solo pide un poco de silencio, por lo que no puede escribir en cafés porque se distrae.

“Orden jurídico internacional hoy: poder, límites y desafíos” reunió a Ricardo Gil Lavedra, Flavio Darío Espinal, Michael Shifter y Berna González Harbour para hablar de derecho y política internacional en un mundo marcado por tensiones globales, guerras y cambios sociales.

Se realizó también el conversatorio “El límite de las palabras” frente a lo íntimo, lo doloroso y lo innombrable con Dolores Reyes, Rodrigo Fuentes, Manuel García Cartagena y Elisa Guerra. “Literatura para entender el mundo” fue la conversación entre Carlos Granés, Andrés Neuman, Jochy Herrera y Antonio Sáez Delgado.

Asimismo, en “Narrar desde arriba: política, familia, élites y relato”, Carlos Fonseca, Cristina Bendek, Pablo Gómez Borbón y Priscilla Velázquez hablaron sobre cómo la literatura se aproxima a las estructuras de poder y a las historias que se tejen desde los espacios de decisión.

David Toscana.

En el Centro Cultural Banreservas se desarrollaron los conversatorios “Lectura y atención: el desafío contemporáneo” con Juan Carlos Toral, Elisa Guerra, Clédenin Veras y Camilo Hoyos; y “Libros peligrosos: infancia, juventud y formación crítica” con Dolores Reyes, Geraldine DeSantis, Patricio León y Ernesto Díaz. También se proyectó la película “Neurótica Anónima”, del cubano Jorge Perugorría.

El festival, organizado por la Fundación René del Risco Bermúdez, terminó con “De la palabra a la pantalla”, en el que Claudia Piñeiro, Angélica Noboa Pagán, Miguel Yarull e Ysidro García hablaron de relatos literarios que se reinventan en cine, series y guiones, dando vida a historias que cruzan formatos y cautivan emociones. Al final, se proyectó un vídeo de Daniel Mordzinski con fotos realizadas durante Mar de Palabras 2026.

El festival literario y del pensamiento es posible gracias al apoyo del Ministerio de Turismo, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Banreservas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Banco Popular Dominicano, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), INDOTEL, Banco Central de la República Dominicana, Centro Cultural Banreservas, Plan Lea, Grupo Universal, Hotel Billini, Cuesta Libros, RNN, APAP, Hotel Renaissance, la Dirección de Turismo de la Ciudad Colonial, Licormart, Emisora Raíces, Editora Monumental, Blandino Fundación, Induveca, Zenda. También cuenta con alianzas con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Instituto 512 (i512), UNIBE, UNAPEC, el Clúster Turístico de Santo Domingo, y el Centro León.

Sobre la Fundación René del Risco Bermúdez

JP Infante, Carlos García, Dolores Reyes y Minerva del Risco

La Fundación René del Risco Bermúdez es una organización sin fines de lucro dedicada al fomento de la lectura, el intercambio académico y la organización de eventos culturales. Las actividades que promueve persiguen el deleite artístico, el intercambio de conocimiento, y el fortalecimiento de las relaciones entre creadores y sus espectadores/lectores.

Sobre Mar de Palabras

Con sede en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Mar de Palabras es el primer festival de literatura en la región del Caribe. Su compromiso principal con el país es fortalecer el ecosistema del libro y la lectura mediante actividades que promuevan los espacios de diálogo, intercambio y circulación de conocimiento, contribuyendo a posicionar al país como el principal destino del turismo cultural de la región, diversificando el flujo de nuestros visitantes, en particular durante las temporadas que tradicionalmente han sido bajas.

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