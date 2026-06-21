En el Museo de Arte Moderno, fue inaugurada la exposición retrospectiva “El sueño de la memoria”, integrada por más de 60 obras del reconocido pintor surrealista dominicano Jorge Noceda Sánchez (1925-1987), quien entre las décadas de 1950 y 1980 logró desarrollar una exitosa trayectoria creadora que incluyó exposiciones en importantes museos, galerías e instituciones culturales de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

La exposición, organizada por los coleccionistas Fernando Báez Guerrero y Nancy Tavárez de Báez con los soportes del Ministerio de Cultura, la Dirección General de Museos y el Museo de Arte Moderno, cuenta con la coordinación de la reconocida galerista y gestora cultural Mildred Canahuate y la labor curatorial del crítico de arte y curador Amable López Meléndez. El diseño museográfico ha sido realizado por Luís Tejada, encargado de museografía de la Dirección General de Museos.

El reconocido curador, indicó que el núcleo medular de la muestra está definido por más de 60 obras de la colección de la familia Báez-Tavárez, quienes desde hace más de dos décadas persisten en su apuesta revalorizadora de la obra de Jorge Noceda Sánchez, adquiriéndola y repatriándola a través de reconocidas casas de subastas internacionales, mientras que 18 obras proceden de las colecciones de Isaac y Betty Rudman; la familia Rizek-Guerrero; Edmond Elías Hermida, Arq. José Ramón Prats, la familia Soto-De Castro, Juan Julio Bodden, Museo Bellapart, Ricardo Koenig y Leila Valenzuela.

Asimismo, López Meléndez subrayó que, con esta retrospectiva en el Museo de Arte Moderno, sus organizadores le restituyen el lugar que le corresponde justamente a Jorge Noceda Sánchez como uno de los más imaginativos y brillantes exponentes del Surrealismo en la República Dominicana, el Caribe y América Latina.

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Jorge Noceda Sánchez. El sueño de la memoria, propone un viaje abarcador de más de tres décadas por el universo simbólico, la biografía y las etapas vitales vinculadas a los lugares en los que vivió y desarrolló toda su obra este artista dominicano excepcional: Santo Domingo, Nueva York y Miami. Desplegada en el segundo nivel del Museo de Arte Moderno, la muestra estará abierta hasta el domingo 9 de agosto de 2026 en horarios de martes a domingo de 10:00 am. a 6:00 pm.

SOBRE JORGE NOCEDA SÁNCHEZ

Jorge Noceda Sánchez, nace en Santo Domingo, República Dominicana, el 6 de septiembre de 1925 y fallece en Miami, Florida, EUA, el 11 de marzo de 1987. En 1952, tras egresar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santo Domingo, emigra a los Estados Unidos y se especializa en gastroenterología en la Universidad de Nueva York. En 1955, por su primera exposición individual en la 48ª Exposición al Aire Libre de Washington Square en Nueva York, recibe el Premio Nell Boardman y dos premios Murray Hill Show. En 1956, ingresa en The NationalAcademyofDesigny estudia en el Museumof Modern Art (MoMA) de Nueva York

En 1959, realiza exposiciones individuales en el Museo Nacional de Ueno en Tokyo, Japón; la Royal Academy de Londres y en prestigiosos museos y galerías de París, Roma, Atenas, Nueva Delhi, Tel Aviv y Hong Kong. En 1961, obtiene Medalla de Oro en la VI Bienal de Sao Paulo, Brasil, y Mención de Honor en la X Bienal Nacional de Bellas Artes de República Dominicana. En 1964 es designado Agregado Cultural de la Embajada dominicana en Japón.

En 1975, Bodley Gallery de Nueva York exhibe las obras de Jorge Noceda en una muestra colectiva con las de grandes maestros surrealistas europeos como Max Ernst, Yves Tanguy y René Magritte. Las obras de Jorge Noceda, forman parte de importantes colecciones privadas en Europa, Canadá, Estados Unidos y República Dominicana y de las colecciones del Palacio de Bellas Artes de México; el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, Cuba; el Museo de Arte Moderno de París, Francia; el Museo de Arte Moderno de Tokyo, Japón; el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofia de Madrid, España; el Smithsonian American Art Museum de Washington, DC, EUA; el Museo Bellapart en Santo Domingo y el Reading Public Museum en Reading, Pensilvania, EUA.

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