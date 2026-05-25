Juan Bolívar Díaz Santana, periodista, ha presentado sus memorias, cuyo título toma de un verso del vate español León Felipe (“Voy con las riendas sueltas/ y refrenando el vuelo, / pues lo que importa/ no es llegar solo y de prisa, / sino con todos y a tiempo”), en acto en el auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la UASD, encabezado por el presidente Luis Abinader, presentado por Francisco Álvarez e introducido por Fausto Rosario Adames.

Tras leer sus 642 páginas, para las cuales calculamos que el autor debió dar 4 millones y medio de teclazos durante los tres años de preparación del borrador, en un trayecto que expone cronológicamente su trayectoria, la de Juan Bolívar Díaz Santana que fue de jovencito luchador contra la tiranía trujillista y aspirante al sacerdocio católico, lo que se frustró por diversas razones, en condiciones que permitieron el desarrollo de una carrera periodística notable.

El borrador se comenzó a escribir cuando era embajador dominicano ante el Reino de España y continuó con ese papel ante Estados Unidos Mexicanos.

Juan Bolívar Díaz, periodista de Rahintel con 23 años, formula las dos preguntas al entonces presidente Joaquín Balaguer en junio de 1968, en Palacio Nacional. (Captura de pantalla)

Díaz Santana, Premio Nacional de Periodismo, 2014, se aleja de su estilo de articulista de opinión, deja de lado su talento como redactor de acontecimientos o productor de programas noticiosos con guiones, como los de Jornada Extra, que hicieron historia en la televisión dominicana en sus entregas por Teleantillas, cada domingo en la noche, uno de los ejercicios semanales de periodismo de investigación que abrieron paso a otras expresiones del género.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El autor adopta el estilo del narrador histórico, evitando la tonalidad literaria con la secuela de la adjetivación de los hechos. La trascendencia del texto es un poder de atracción en base a un menú conformado por varios factores:

1) El interés histórico por cuanto implica una versión testimonial en primera página.

2) Porque ofrece información de primera mano con detalles que por primera vez se conocen de tan primera mano.

3) Por el cuidado y precisión de la narración y el refuerzo de documentos que la sustentan.

Díaz Santana ofrece una demostración de cronista de largo esfuerzo porque irá exponiendo los diez grandes hitos que integran su trayectoria, de entre los cuales destacamos uno previo, que daría cuenta de su actitud frente al poder.

El rector de la UASD, Editrudis Beltrán, el presidente Luis Abinader, y el periodista Juan Bolívar Díaz.

Con las riendas tensas, escapa del esquema tradicional de las autobiografías que escalan por una ruta de autorreferencias y relatos “en positivo” de quien los cuenta y opta por la descripción histórica de los acontecimientos, una diferenciación que pocos autores de sus propias vidas logran.

El texto de Juan Bolívar tiene su encanto en la efectividad y sencillez del texto empleado, producto de una práctica profesional que enseña que solo hay una forma de describir: la directa, la que no demanda vueltas, ni requiere adjetivos. Como historia simple, atractiva y atrapante, es un gusto leerlo.

En oportunidad del segundo aniversario del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, el primero de julio de 1968, inicia con la pregunta que hizo al entonces presidente Joaquín Balaguer en rueda de prensa convocada en Palacio Nacional, y que generó que el mandatario reaccionara en su contra airadamente.

Juan Bolívar (entonces un joven reportero del Noticiario radial de Rahintel y con 23 años –recién llegado de México, donde se había graduado de periodista–) inquirió al mandatario por una de sus promesas de campaña:

1- Que acabaría con el alto costo de la vida.

2- Que daría la paz a la sociedad dominicana, afectada por crímenes cotidianos de origen político, afectando especialmente a militantes y dirigentes de izquierda (que eran muy frecuentes).

Esas dos preguntas tuvieron un impacto desestabilizador en el normalmente controlado y apacible y enigmático gobernante, logrando un efecto poco visto: sacarlo de sus casillas e increpando al periodista Díaz Santana para que citara cuáles crímenes conocía… Eso, dice Juan Bolívar, lo lanzó al estrellato periodístico, sin procurarlo.

Ese episodio está muy documentado en documentales que pueden ser vistos en la plataforma Youtube.

Refiere que su actitud tuvo consecuencias. Fue ubicado como enemigo del gobierno y su carro, dos años más tarde, fue volado con una bomba frente a su casa en el sector capitalino de San Carlos. Indica en las memorias que pudo haber sido atacado a tiros perfectamente por ser un blanco fácil, pero no… se trataba de una advertencia.

Los diez principales hitos de la vida de Juan Bolívar Díaz, tal como aparecen reseñados en sus memorias Con las riendas tensas, permiten recorrer no solo su biografía personal, sino también buena parte de la historia política y periodística contemporánea de República Dominicana.

Su madre, Juana Santana Castillo. Foto tomada en 2014, en Palacio Nacional, con motivo del Premio Nacional de Periodismo a Juan Bolívar Díaz Santana. Foto: El Nuevo Diario.

Su origen humilde en los bateyes azucareros. Díaz relata su infancia en el batey Doña Ana, en San Pedro de Macorís, marcada por la pobreza y el esfuerzo de su madre, Juana Santana Castillo, quien sacó adelante sola a sus cuatro hijos tras divorciarse joven. Ese origen define su sensibilidad social y su visión de país. La imagen que deja de su madre es la de un ser valiente, con perspectiva de que solo la educación de sus hijos (e hija) los sacaría de los trillos de la marginalidad. La formación espiritual y su paso por el seminario. Por muy poco no fue sacerdote. En las memorias aborda sus años de formación cristiana y sus tempranas aspiraciones sacerdotales, experiencia que influyó en su ética pública, su compromiso social y su defensa de los derechos humanos. Su formación profesional en México. Uno de los capítulos fundamentales es su etapa de estudios en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en México, donde consolidó su vocación periodística y desarrolló una mirada latinoamericanista. México aparece como un país decisivo en varias etapas de su vida y define a la nación azteca como una cultura que le marca profundamente y le pone en contacto con un tipo de periodismo cuestionador y militante. Deja sentir que tiene una deuda impagable como fuente de orientación profesional, donde aprendió a cuestionar y debatir. La Guerra de abril de 1965 y el despertar político. Confiesa que la gesta tuvo un impacto notable, igual que la intervención militar estadounidense, acontecimientos que moldearon su conciencia democrática y su compromiso ciudadano, orientándole hacia una vocación de respeto por la democracia, las libertades públicas, y llevándole a incursionar en la vida gremial, siendo el segundo presidente del Colegio Dominicano de Periodistas y primer secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Fue crucial su aporte al establecimiento de la colegiación periodística y el enfrentamiento a los ejecutivos de medios escritos que se oponían a la misma. Fue en este tiempo, relata, cuando mejor se desarrolló la lucha por el derecho a la libertad de opinión. Su vocación docente en la formación de nuevos periodistas. Quienes lo conocimos compartiendo la enseñanza del periodismo en la que entonces se llamaba Escuela de Ciencias de la Información Pública (dirigida por Freddy Gaton Arce), no olvidaremos primero su puntualidad, segundo su capacidad para gestionar la clase, haciéndonos partícipes del acto de la enseñanza y la humildad para el intercambio, dejándose sentir como un compañero más construyendo conocimientos. Describe extensos pasajes de la batalla por el reconocimiento profesional del periodismo y la creación del Colegio Dominicano de Periodistas, del cual fue dirigente central. También narra su liderazgo gremial y académico en la UASD. La dirección de medios y el liderazgo de Uno+Uno. Uno de los grandes hitos de su carrera fue dirigir diarios como El Sol y El Nuevo Diario. Destaca la oportunidad y la confianza que le supuso la oportunidad que le ofreció José Luis Corripio Estrada (Pepín) quien le dio entrada a Teleanteillas, donde dirigió por treinta años el noticiario Uno+Uno y la revista periodística de investigación, crónicas y reportajes Jornada Extra. Como conducir durante más de tres décadas de Teleantillas, convertido en referente de análisis político y periodismo crítico en el país. Los atentados y la persecución política: Con las riendas tensas, el autor narra dos episodios traumáticos: la explosión de una bomba en su automóvil y un intento de asesinato del cual escapó gracias a una advertencia. Ambos hechos lo llevaron incluso al autoexilio temporal. La denuncia del fraude electoral y el caso Trauma Electoral. Resalta que había hecho vocación por la democracia, dejando el cómodo lugar de narrador de procesos sociales. Por esto publica su primer libro, Trauma Electoral, sobre la crisis poselectoral de 1994, producto de cuya publicación fue sometido a la justicia por difamación y condenado en un juicio político sin garantías procesales, sentencia que posteriormente anuló la Suprema Corte de Justicia. La fundación de Participación Ciudadana. Díaz resalta su papel como cofundador y dirigente del movimiento cívico Participación Ciudadana, desde donde impulsó la observación electoral, la transparencia y la institucionalidad democrática. El libro describe las muchas jornadas que se desarrollaron para reunir voluntades y recursos mínimos. Una de las participantes de esa organización, observamos nosotros, fue Isis Duarte, socióloga y profesora universitaria. Su transición hacia la diplomacia y el reconocimiento nacional. Juan Bolívar Díaz fue elegido Premio Nacional de Periodismo 2014 y recuerda el impacto que le produjo la entrega en Palacio Nacional, frente al presidente de la república y su familia. El galardón es otorgado por el Ministerio de Educación y el Colegio Dominicano de Periodistas, en base a un decreto emitido por el doctor Joaquín Balaguer, que estableció su convocatoria y las condiciones para ganar el reconocimiento. Otro gran hito es su paso al servicio diplomático como embajador dominicano en México, España y Perú, sin abandonar su perfil crítico y ciudadano. Sus memorias culminan con una reflexión sobre más de seis décadas de trabajo público y periodístico, resumidas en la frase: “He vivido con las riendas tensas”.

El libro es una pieza que transita por la historia del país, por el papel del periodismo y la lucha social. Y lo hace con precisión y hasta belleza como narrador. El libro autobiográfico se encuentra en Librería Cuesta. Recomendamos su lectura para ciudadanos interesados en la democracia, la transparencia, el periodismo y los derechos ciudadanos.

Ficha técnica:

Título: Con las riendas sueltas. Memorias de Juan Bolívar Díaz Santana

Autor: Juan Bolívar Díaz Santana

Corrección de estilo: Margarita Cordero

Diseño de portada: María Pía Miró Quesada Michelén

Diseño y diagramación: Ricardo Romero Ojeda

Fotografía de contraportada: Samuel Peña Valdez.

Copyright: @ 2026 Juan Bolívar Díaz

ISBN: 978-9945-30-356-8

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más