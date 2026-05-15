En la economía contemporánea, la cultura ha dejado de ser un componente accesorio del desarrollo para convertirse en uno de sus principales motores. No es casual que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la califique como la Economía naranja o el Capital de la alegría y la felicidad de las naciones.

Las ciudades más competitivas y las que atraen más inversiones del mundo son, al mismo tiempo, las que mejor preservan su patrimonio, estimulan la creatividad, fortalecen sus industrias culturales y convierten sus espacios públicos en escenarios vivos de convivencia y expresión artística.

No es casual que urbes como Barcelona, París, Florencia, Edimburgo, Marrakech, Medellín y Ciudad de México figuren de manera recurrente entre los destinos culturales más atractivos del mundo. Todas comparten una característica esencial: han colocado la cultura en el centro de su estrategia urbana.

La cultura como indicador de desarrollo

Organismos como la Unesco, el Consejo de Europa y el Observatorio Iberoamericano de Cultura impulsan sistemas de medición que permiten evaluar, con criterios objetivos, el desempeño cultural de las ciudades. Entre los instrumentos más influyentes destacan: i) la Lista del Patrimonio Mundial; ii) la Red de Ciudades Creativas de la Unesco; iii) las cuentas satélites de cultura y iv) los indicadores de economía creativa y turismo cultural.

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Estos mecanismos demuestran que la cultura puede medirse, compararse y gestionarse con rigor técnico, mediante estadísticas, indicadores y metas verificables.

La Red de Ciudades Creativas

Esta red fue creada por la Unesco en 2004. Integra actualmente a más de 350 ciudades que utilizan la creatividad como palanca de desarrollo sostenible. Las ciudades son evaluadas en siete categorías: i) calidad de su artesanía y artes populares; ii) los diseños y presencia de las artes digitales; iii) el cine como creación y exposición atractiva; iv) el diseño gráfico y arquitectónico; v) la gastronomía saludable y adaptada al usuario; vi) la literatura y los centros de lectura y vii) la música en su creación y presencia en festivales, ferias y fiestas.

La pertenencia a esta red exige evidencias de gobernanza cultural, participación ciudadana, infraestructura, programación permanente e impacto económico y social.

El caso dominicano: la única ciudad de la República Dominicana incorporada oficialmente a esta red es Santo Domingo, designada en 2019 como Ciudad Creativa de la Música. La Unesco reconoció su riqueza de festivales, conciertos, patrimonio colonial y liderazgo en la producción musical del país. Esta experiencia demuestra que el país posee condiciones reales para proyectar internacionalmente otros territorios con fuerte identidad cultural.

Santiago: capital cultural en construcción

Santiago de los Caballeros reúne atributos excepcionales para consolidarse como una de las ciudades culturales más atractivas del Caribe y Centroamérica.

Su patrimonio material e inmaterial incluye el Monumento a los Héroes de la Restauración, la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol, el Gran Teatro del Cibao, el Ateneo Amantes de la Luz, la Casa de Arte, el Centro León, el Centro de Convenciones y Cultura Utesa y expresiones emblemáticas como el carnaval, el merengue, la bachata, el son y la tradición tabacalera.

A lo anterior se suman proyectos de movilidad y regeneración urbana como el Monorriel, el Teleférico y la revitalización del Centro Histórico, que amplían las oportunidades para el turismo cultural y la apropiación ciudadana del espacio público.

Santiago resume hechos históricos universales asociados, en especial, al «Napoleón negro», como llegó a denominarse a Toussaint Louverture, líder de la primera independencia de América Latina, y todos los generales haitianos que le continuaron. Así como en la cabeza y estilo del denominado «Marqués de Las Carreras», como la reina Isabel II y el Imperio español etiquetaron al infame general Pedro Santana.

A la Catedral Santiago Apóstol, que como bien más emblemático de Santiago guarda leyendas religiosas, políticas y militares poco conocidas, se suma el Centro de Recreo, con cientos de leyendas urbanas que reservan decenas de familias de Santiago y el Cibao. El Palacio Consistorial, el Centro de la Cultura «Ercilia Pepín», el Centro Cultural y Museo Banreservas, la Fortaleza San Luis, el Palacio del Correo y el Mercado Modelo.

Asimismo, un conjunto de sitios, lugares, calles y edificios de valor universal por donde caminaron cientos de héroes y personalidades de proyección mundial, desde Cristóbal Colón hasta José Martí.

También se destaca, por lo alto, el rehabilitado Monumento a los Héroes de la Restauración. Es el monolito de República Dominicana y todo el Caribe que más aporta personalidad, imagen e identidad a ciudad alguna de América Latina. Solo comparable con el Cristo Redentor de Río de Janeiro, el Obelisco de Buenos Aires o las pirámides de Chichén Itzá en Yucatán.

El desafío de la Agenda de Cultura para el Desarrollo

En 2016, más de 250 artistas, gestores culturales, investigadores académicos y planificadores consensuaron la Agenda de Cultura para el Desarrollo de Santiago, adoptada por el Ayuntamiento mediante la Resolución 3127-16. Este instrumento definió una visión compartida, estrategias y proyectos orientados a: i) fortalecer las industrias creativas; ii) proteger el patrimonio; iii) democratizar el acceso a los servicios culturales; iv) mejorar los equipamientos culturales e v) integrar la cultura al desarrollo económico y social.

Diez años después, esta agenda mantiene plena vigencia y continúa siendo una referencia para las ciudades del Caribe y Centroamérica. Los factores críticos del éxito para que una ciudad sea culturalmente atractiva imponen: liderazgo institucional, participación ciudadana, inversión sostenida, indicadores de desempeño, programación cultural permanente, espacios públicos seguros y limpios, articulación público-privada y comunitaria y proyección internacional.

La gestión municipal, amparada en la Constitución y en la Ley 176-07, tiene un rol rector insustituible en la coordinación de estos esfuerzos.

Un compromiso de ciudad: Santiago debe consolidar instancias como Santiago Destino Cultural y el Consejo Municipal de Cultura, con representación plural y dirección técnica basada en méritos y capacidades.

La meta es clara: convertir a Santiago en el alma cultural de la isla, una ciudad donde el patrimonio dialogue con la innovación, las industrias creativas generen riqueza, y la ciudadanía encuentre en la cultura una fuente de identidad, cohesión social y calidad de vida. Cuando una ciudad ordena su territorio, protege su memoria y estimula la creatividad de su gente, la cultura deja de ser espectáculo para transformarse en estrategia de desarrollo. Y ese es, precisamente, el camino que Santiago está llamado a recorrer.

Reynaldo Peguero Epidemiólogo y urbanista Maestro en Administración y epidemiología, especialista en Planificación Estratégica del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), Barcelona, y director del Consejo de Desarrollo de Santiago (CDES). Ver más