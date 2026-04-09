El Centro Cultural Banreservas Santiago, en coordinación con la Fundación Hermanas Mirabal, inauguró la exposición “Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal”, una muestra que reúne obras inéditas de la heroína dominicana.

La exposición, que abarca fotografías, pinturas y esculturas, rinde homenaje a María Argentina Minerva Mirabal Reyes con motivo del centenario de su nacimiento. A través de paisajes, escenas costumbristas y retratos, cada pieza revela el lado sensible de la artista, cuya obra transita del impresionismo a la abstracción.

Gladialisa Peralta, gerente del Centro Cultural Banreservas Santiago, expresó que la iniciativa constituye un emotivo encuentro con la sensibilidad, el talento y el coraje de una de las grandes mujeres de la historia dominicana, así como un sentido homenaje a la memoria de Minerva y sus hermanas: Patria, María Teresa y Dedé.

«Esta exposición no es solo un acto de justicia histórica; es, sobre todo, una revelación estética. Nos permite descubrir a la mujer que, además de heroína y mártir, fue una creadora sensible y profunda», afirmó.

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1 de 6 | Minou Tavárez Mirabal observa las obras de la exposición “Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal”, en el Centro Cultural Banreservas Santiago. 2 de 6 | En la foto: Gladialisa Peralta, gerente del Centro Cultural Banreservas Santiago; Karina Souffront, directora senior de Negocios Personales Banreservas Zona Norte; Manuel Tavárez Mirabal, presidente de la Fundación Hermanas Mirabal, y Minou Tavárez Mirabal, en la inauguración de la exposición “Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal”. 3 de 6 | Parte del público presente en la inauguración de la exposición “Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal”. 4 de 6 | Gladialisa Peralta, gerente del Centro Cultural Banreservas Santiago, habla en la inauguración de la exposición “Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal”. 5 de 6 | Manuel Tavárez Mirabal, presidente de la Fundación Hermanas Mirabal, habla en la exposición “Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal”, en el Centro Cultural Banreservas Santiago. 6 de 6 | Parte del público presente en la inauguración de la exposición “Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal”.

De su lado, Manuel Tavárez Mirabal, presidente de la Fundación Hermanas Mirabal, agradeció al Centro Cultural y a Abil Peralta, consultor y productor del proyecto, por presentar la obra de su madre en un espacio vinculado a la memoria histórica del país.

«Todo su arte es un reflejo de ese espíritu indomable y su amor por la justicia y la libertad. Me emociona pensar que su obra artística muestra al mundo, por primera vez, su legado y su pasión. Que la obra de Minerva nos inspire a seguir luchando por la justicia, la libertad y la belleza», expresó Tavárez.

La curaduría estuvo a cargo de Guadalupe Casasnovas e incluye 16 obras de Minerva Mirabal y nueve de otros artistas, entre ellos Miguel Núñez, Pedro Pascual, Virgilio García y Radhamés Mejía.

La exposición estará abierta al público hasta el 5 de junio, de martes a viernes en horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., y los fines de semana de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., en el tercer piso del emblemático edificio del antiguo Hotel Mercedes, ubicado en la calle 30 de Marzo esquina Máximo Gómez.

El Centro Cultural Banreservas continúa su labor de promover la cultura y la historia, reafirmando con esta muestra que el arte, al igual que la libertad, es un legado que trasciende generaciones.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más