Capítulo III: Togas manchadas

«Porque hay momentos en los que el alma se atraganta con su propia voz.» Mario Mendoza.

Fue una tarde sin sol. De esas en que el cielo, harto de mirar hacia abajo, se cubre con una manta de nubes para no ver más. El reloj del tribunal marcaba las cuatro, pero la luz tenía el color incierto de las confesiones. Ella entró sin pedir permiso. Laura Martínez mi exnovia de la universidad, no la había visto desde que se fue a los golpes con Martha por celos. Ese día se borró llorando de mi vida. Fiscal joven, de paso firme, mirada de acero envainada en tristeza. No golpeó la puerta, no tembló al hablar, solo dijo mi nombre con la precisión con que se pronuncia un veredicto:

—Mario. Necesito que escuches. Solo eso. Escucha.

Y yo escuché. Primero con fastidio, luego con sospecha, y al final —Dios me ampare— con miedo.

Sacó una carpeta gruesa como una lápida. Fotografías, correos impresos, grabaciones transcritas, movimientos bancarios. Los nombres caían como hojas secas; abogados, jueces, médicos legistas, concejales, incluso un par de periodistas. Todos conectados por hilos invisibles, hábiles, antiguos. Todo parte de una red que tejía impunidad con hilos de oro y saliva. Y en el centro… él. El juez Alcides Ramírez.

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Mi maestro. Mi padre de toga. El hombre que me enseñó que el Derecho debía parecerse a un árbol, firme, vivo, fecundo. El hombre cuya voz me enseñó a pensar, cuya sombra me enseñó a temer.

—No es una teoría, Mario. Es un sistema —dijo Laura, mientras desplegaba las pruebas como un mago que ya no cree en los conejos.

—Aquí están los pagos. Aquí las sentencias. Aquí las omisiones médicas, las licencias compradas, los testigos silenciados. Mira los correos. Lee los nombres. ¿Los conoces, Mario? ¿Los has saludado?

Y sí. Los conocía. Los he saludado, incluso admirado. He brindado con ellos. He sonreído con ellos. He comido en sus casas, escuchado sus bromas, he creído en sus méritos. Y de pronto, eran monstruos con cara de amigos. O peor aún; eran yo mismo en otra máscara. No dije nada. Porque hay momentos en los que el alma se atraganta con su propia voz. Momentos en los que la verdad es un cuchillo tan afilado que uno no se atreve a tocarlo por miedo a desangrarse.

Laura se me quedó mirando. Vi en sus ojos la furia de los justos, esa que no grita, pero quema. Me tendió una copia del expediente como quien ofrece una bomba sin seguro.

—No vine a pedirte que denuncies. Vine a advertirte. Tú estás dentro. No puedes hacerte el ciego. No más.

Y se fue. Dejó el aire cargado de un olor agrio, como si la podredumbre de la justicia se hubiera colado bajo la puerta. Me quedé solo. Con el expediente abierto sobre el escritorio y el corazón hecho ruinas.

Leí. Leí cada línea. Cada cifra. Cada nombre. Cada mentira escrita con caligrafía de sentencia. Y sentí la traición arder en la garganta como un trago de fuego. Porque yo… yo también tengo pruebas. Cartas que nunca debí recibir. Conversaciones oídas tras puertas entreabiertas. Silencios demasiado largos para ser inocentes. Favorcillos mínimos, guiños cifrados, un sobre con entradas para un concierto, una llamada que llegó justo a tiempo para salvar a un acusado amigo de la casa.

Yo sabía. Lo sabía todo, o casi todo. Y no hice nada. Porque denunciar a Alcides Ramírez sería como escupir sobre mi propio origen. Sería dinamitar el puente que me trajo hasta aquí. Sería confesar que toda mi carrera —mi supuesta integridad, mi prestigio pulcro, mi nombre limpio— es solo un barniz sobre el barro.

No puedo. No puedo, y sin embargo… ¿Y si ella tiene razón? ¿Y si callar es convertirse en cómplice? ¿Y si la verdadera traición no es contra el juez, sino contra el niño que fui, ese que creía que la ley era algo más que papel sellado? Hay noches en las que el expediente me llama desde la gaveta. Me susurra con voz de Laura. Me pregunta qué precio estoy dispuesto a pagar por no perder lo poco que aún soy. Y yo no sé qué responder.

Porque entre la lealtad y la verdad hay un abismo. Y yo vivo justo al borde. Pendiente de una decisión que, cuando llegue, no será gloriosa. Será triste, inevitable… necesaria. Tal vez mañana. Tal vez cuando el miedo ya no pese tanto. Tal vez cuando la voz de la viuda —sí, la de aquel otro caso— vuelva a dolerme más que la de Alcides. O tal vez nunca. Porque el silencio también sabe proteger. Y no hay red más perfecta que aquella que parece cobijarte mientras te ahoga.

Yo, Mario Mendoza, he vivido toda mi vida al borde de una línea; entre la ley y la sombra que la corrompe, entre el respeto que inspira un maestro, y la vergüenza que produce su mentira, entre el deber y la lealtad…entre el silencio y la voz, y hoy, finalmente, he cruzado esa línea. Nunca pensé que llegaría el día. El día en que mis propias manos llevaran la llama hacia el templo en ruinas. El día en que mi alma dijera “Ya basta”. Porque no hay deber más sagrado que la justicia, ni traición más vil que corromperla desde dentro. Todo comenzó con una farsa. Una de esas farsas teatrales que parecerían grotescas… si no estuvieran firmadas por un juez. Maquillaje de hematomas, yesos falsos, vendajes craneales envolviendo mentiras, y un informe forense del INACIF, firmado con la temblorosa pluma de la complicidad, que avalaba la barbarie.

Yo lo vi. Yo estuve allí. Un hombre —padre, trabajador, decente— era arrastrado al patíbulo con pruebas falsas, con testigos de alquiler y un relato tan armado que daba miedo por su precisión. Era evidente; ese hombre estaba siendo devorado por una maquinaria implacable. Una maquinaria lubricada con billetes, con favores, con tratos oscuros de despacho en despacho.

Y allí, sentado en la cúspide, reinando desde la altura de su púlpito legal… Alcides Ramírez. Mi mentor. Mi faro. Mi naufragio. Él sabía. Y más que saber, dirigía. A su lado, imperturbable, como una sombra vestida de Armani, Jorge Gonzales —excompañero de facultad, abogado de sonrisa torcida, quien siempre justificó lo innombrable con la frase maldita: El fin justifica los medios. Mientras su cliente se burlaba de todos en cada audiencia, Gonzales se mantenía implacable, como si la verdad no le rozara la piel.

Pero yo… yo no podía seguir callando. Mi alma crujía en cada sesión. El rostro de la madre del acusado me taladraba por las noches. Una mujer desgastada por el dolor, pero aún firme como un roble viejo. Ella sabía. No tenía pruebas, pero tenía el corazón encendido por la certeza.

Y entonces, lo hice. Comencé a seguir al demandante. Lo grabé saliendo del estudio donde le quitaban los vendajes falsos. Lo grabé caminando, sin muleta, sin yeso, sin rastro de dolor, hacia su vehículo de lujo. Lo grabé riendo en una fiesta, abrazando mujeres, bebiendo como si no tuviera una sola herida…y luego, de nuevo, lo grabé mientras lo maquillaban. Como un actor de segunda, interpretando el papel más inmoral de su vida.

Tenía las pruebas. Tenía la verdad entre las manos. Y sabía que llevarlas ante la justicia formal sería como entregarlas a los mismos que las habían destruido. Así que decidí confiar…en ella, la madre.

La encontré en un rincón del tribunal. Lloraba, pero aún tenía la mirada de quien espera un milagro. Me acerqué. Le tendí una botella con agua y, con voz apenas audible, le susurré:

—En la tarde, vaya discretamente a esta dirección. No hable con nadie. Voy a ayudarla.

Sus ojos brillaron. Me miró con la ternura de quien ve en otro el reflejo de un hijo perdido. Y por primera vez en años, sentí que estaba haciendo lo correcto. Ella llegó como le pedí; con gafas oscuras, el cabello cubierto, acompañada de una joven —su nieta, tal vez, o un ángel encubierto. Las hice pasar, y les hablé, sin adornos:

—Doña, escúcheme bien. Tome este dinero. Contacte a estos periodistas. No diga mi nombre. Entréguele esta grabación justo antes del juicio. Llame a este colega, es el abogado que va a tomar el caso. Está limpio. No cobrará. Deben sacar al abogado actual, está vendido. Esto no termina aquí. Esto apenas comienza.

Ella se puso a llorar. Me abrazó con un temblor que me estremeció hasta los huesos. Fue el abrazo de la verdad. Una semana después, el tribunal ya no era el mismo.

La prensa llegó. Las cámaras se instalaron. El nuevo abogado entró con paso firme y voz clara. El demandante maquillado comenzó a inquietarse. Su gesto, al ver a los reporteros, fue el de un animal acorralado. Desde el estrado, el juez Alcides hizo una seña con los dedos. Una de esas señas que solían detener todo. Pero ya no. Esta vez no.

El juicio cambió. La verdad comenzó a emerger como un cadáver flotando. Y aunque la justicia aún camina lento esta vez avanzaba hacia el lugar correcto.

Esteban Tiburcio Gómez Investigador y educador El Dr. Esteban Tiburcio Gómez es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Licenciado en Educación Mención Ciencias Sociales, con maestría en educación superior. Fue rector del Instituto Tecnológico del Cibao Oriental (ITECO), Doctor en Psicopedagogía en la Universidad del País Vasco (UPV), España. Doctor en Historia del Caribe en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), entre otras especializaciones académicas. Ver más