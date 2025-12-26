“Bestiario del caos” (poesía, 2025), de Nicanor de la Rosa, fue impreso en los talleres Soto Castillo, Santo Domingo Este. La edición estuvo a cargo de la Fundación Literaria “Aníbal Montaño” (FLAM).

La curaduría y el cuidado de la edición estuvieron a cargo del editor, poeta y pintor Ramón Mesa. La corrección del texto poético fue realizada por la Licda. Ysabel Florentino. La imagen de la portada pertenece al poeta y pintor Ramón Mesa, de la serie Leyenda de los pájaros urbanos. El diseño de la portada, la diagramación y el arte final correspondieron al Licdo. René Arias.

Este poemario inicia con un verso de Mallarmé (sin la presentación formal de la fuente), que dice lo siguiente:

“La carne es triste ¡ay!, y todo lo he leído”.

Esta cita está seguida del índice, que incluye un agradecimiento y un prólogo titulado “Bestiario del caos: luz, canto y despojo en la poética de Nicanor de la Rosa”, escrito por el editor, poeta y pintor Ramón Mesa.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Posteriormente, encontramos un agradecimiento del autor al poeta Sobieski de León Lazala, seguido de los más de cincuenta (50) poemas que integran la base temática de esta obra poética.

Este libro inicia su cuerpo poético desde un discurso que asume su centro expresivo en lo onírico. El poeta manifiesta así su potencial imaginario, evocando la construcción de un nuevo esquema social donde los sueños de los hombres se conjuguen con el destierro del odio, pues nos dice:

(…)

“Invito a alzar un vuelo

y desterrar el odio,

abrir los manantiales para curar heridas,

regar toda la tierra

con sueños de los hombres,

sembrar rosas, jazmines;

así ha de volver la primavera

y su carga de aleves mariposas,

galanes colibríes recorrerán los campos

y besarán las lilas

en medio del rocío

que trazará su vuelo”.

(Ver poema titulado “Tránsito de estaciones”, págs. 19-21, obra citada).

Portada de la obra "Bestiario del caos" (Poemas-2025), de Nicanor de la Rosa.

Los sueños del poeta traspasan la realidad latente que, como humanos, nos acorrala. Estamos frente a un canto basado en el trajinar del ser humano, sostenido en los ribetes de las visiones cotidianas del hombre y en sus búsquedas de subsistencia, a partir de sus resquemores vivenciales.

El canto a la muerte es también parte del decir poético que aquí fluye. En un poema como “Elegía a Frank Fernández” (págs. 28-29), lo elegíaco se enarbola como perfil de una discursividad poética melancólica que presenta a la muerte como imagen de la mudez y del silencio, donde el ser humano no puede revelarse, anulando así su accionar.

Al leer el poema “San Juan” (pág. 28, obra citada), dedicado a su pueblo natal, el ritmo del verso entra en juego con su base conceptual, a partir de la estructuración formal y sintáctica del poema.

El retorno de lo identitario, el contexto ambiental, la remembranza del canto y el tongoneo del baile de atabales, “la siembra y la espiga”, y la musa que lo inspira, sitúan el canto del poeta sobre el horizonte de la tierra que lo anida: su pueblo natal.

Luesmil Castor, Nicanor de la Rosa y Julio Cuevas.

El tiempo y la muerte son referentes constantes en esta poética. El poeta procura instaurar una dialogía sin fronteras a partir de la palabra y el ritmo de sus “cantares de un poeta / herido por la luz” (ver “Bonanza de luz”, págs. 34-35, obra citada).

Desde la metáfora, el sujeto autor explora las vertientes del imaginario y se adentra en el paisaje que le sirve de espejo, desde una mirada repleta de sureñidad.

El tiempo, el vacío y la nada se incorporan al poema en el afán del sujeto-autor por integrar lo intangible en su canto. Y es en ese intento de poetizar la cotidianidad donde el poeta se integra al espacio significativo y musical de la lengua, para enunciar su sentir dentro del panorama de las angustias de su vivir.

“Bestiario del caos” es la expresión estética y sonora de una voz poética que tiene como centro al hombre y su existir. El ser humano y sus laberintos son los recursos en los que el poeta se apoya para hacer del poema su manifestación emotiva y su esfera espiritual de existencia.

El sueño, o lo onírico, atraviesa la médula expresiva de estos poemas para servir de pauta hacia el desahogo sin tiempo de una queja que aquí funciona como pancarta social del sujeto-autor.

Al leer el texto poético que da título al libro, el poema “Bestiario del caos” (págs. 92-93, obra citada), reafirmamos nuestra visión del clamor lírico y social que se expande por estos versos, a pesar de la mirada tenebrosa que nos circunda en algunos tramos de su transitar poético.

No podía faltar la proclama espiritual de Liborio Mateo y su legendaria huella en La Maguana y Palma Sola. Por ello, el sujeto-autor hace suya la voz de los creyentes:

“Y este grito que asesina

el silencio embotellado

de dioses caribeños,

sedientos de ron en los altares,

baja jaldas,

se interna como un machete

en oídos secos,

en el sur que tiembla

y renace”.

(Ver “El grito que no muere”, págs. 89-91, obra citada).

Desde el centro de un discurso poético melancólico, pautado por la brevedad del poema, el sujeto-autor expone su percepción, poetizando en el tiempo la voz de su soñar, de su mirar y de su vivir.