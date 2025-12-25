ACENTO CULTURAL

Agenda semanal de arte y cultura

Del jueves 25 al miércoles 31 de diciembre de 2025

Última semana del año. El calendario cultural entra en un tiempo más contemplativo, pero no se detiene. Entre celebraciones familiares, balances íntimos y despedidas simbólicas, la ciudad y las provincias mantienen abiertos sus escenarios, museos y espacios patrimoniales como territorios de encuentro, memoria y celebración colectiva.

🏙️ SANTO DOMINGO

🎶 Eventos Musicales y Escénicos

Teatro La Fiesta – Hotel Jaragua

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Viernes 26 de diciembre

🎤 D’ Parranda Navideña

Gran fiesta musical con Milly Quezada, Fernando Villalona y Conjunto Quisqueya, en una noche que reúne tradición, merengue y espíritu festivo de cierre de año.

Teatro Nacional Eduardo Brito

🩰 Ballet “El Reino del Cascanueces”

Funciones especiales de final de temporada. Un clásico imprescindible para vivir la magia navideña en familia.

(Consultar horarios y disponibilidad en la cartelera oficial.)

Recitales y conciertos

Durante la semana continúan presentaciones de artistas locales en distintos escenarios.

(Consultar agenda del Ministerio de Cultura y programación del Teatro Nacional.)

🎭 Casa de Teatro

Viernes 26 de diciembre

🎶 Álex Ferrera en concierto

Sábado 28 de diciembre

🎶 El colmado de Covi Quintana · Concierto

Lunes 29 y martes 30 de diciembre

🎶 Álex Ferrera en concierto

Casa de Teatro sostiene su vocación como espacio vivo de música, encuentro y creación hasta el cierre del calendario anual.

🖼️ Museos, Galerías y Centros Culturales – Santo Domingo

Noches de Museos (Entrada gratuita)

Los museos estatales mantienen horarios extendidos los fines de semana, con entrada libre, talleres y actividades especiales de temporada.

Museos destacados

Museo de Arte Moderno (MAM)

Museo de las Casas Reales

Museo del Hombre Dominicano

Museo de Historia y Geografía

Alcázar de Colón

Museo de la Resistencia Dominicana

Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte

Recorridos familiares por museos y centros culturales, con exposiciones vigentes, visitas guiadas y actividades educativas.

🖼️ Exposiciones de Arte

ASR Contemporáneo

Galería Lyle O. Reitzel

Museo Bellapart

Galería Nacional de Bellas Artes

(Verificar horarios especiales de fin de año.)

⛪ Catedral Primada de América – Ciudad Colonial

La Catedral de Santo Domingo se reafirma como museo vivo y centro cultural, donde confluyen arte, fe e historia.

Manifestaciones artísticas destacadas

Arquitectura: joya del gótico tardío e isabelino, con elementos barrocos visibles en fachadas, arcos y bóvedas.

Escultura y pintura: retablos coloniales y la emblemática tabla de la Virgen de la Altagracia (1523).

Orfebrería y ebanistería: candelabros monumentales, objetos litúrgicos y mobiliario histórico.

Arte funerario: lápidas y monumentos de arzobispos y figuras de la historia colonial.

Actividades culturales

Conciertos de música sacra y corales

Recitales instrumentales

Exposiciones temporales y permanentes del tesoro catedralicio

Conferencias sobre arte religioso e historia colonial

🌆 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

🎨 Centro León

Programación especial de cierre de año

Actividades familiares y mediaciones culturales

Visitas guiadas presenciales y virtuales

🖼️ Exposición urbana | El Museo del Prado en las calles

Reproducciones de obras maestras del Museo Nacional del Prado ocupan espacios públicos de Santiago, acercando grandes hitos de la pintura universal al ciudadano común. Una experiencia abierta, pedagógica y democrática que convierte la ciudad en galería y fomenta el diálogo entre arte, comunidad y espacio urbano.

Centro Cultural Banreservas – Santiago

Exposición colectiva de artistas del Cibao

🌄 OTRAS PROVINCIAS

La Romana / Altos de Chavón

Museo Arqueológico Regional

Galerías y actividades culturales en el anfiteatro

Higüey

Museo de La Altagracia

Actividades culturales en el entorno del santuario

Puerto Plata

Museo del Ámbar

Fortaleza San Felipe

Galerías del centro histórico y actividades en el malecón

Baní / Peravia

Centro Cultural Perelló – fotografía, pintura y arte popular

⭐ DESTACADOS DE LA SEMANA

Conciertos navideños y de despedida de año

Ballet El Reino del Cascanueces en el Teatro Nacional

Museos abiertos con entrada gratuita y horarios extendidos

Exposición urbana “El Museo del Prado en las calles” – Centro León, Santiago

Casa de Teatro como epicentro musical activo

Patrimonio vivo y programación cultural en la Ciudad Colonial

📩 Para incluir actividades en esta agenda:

daniloginebra54@gmail.com

La cultura no cierra el año: lo atraviesa con memoria, lo acompaña con arte y lo despide dejando preguntas abiertas.

Acento Cultural, agenda viva de la creación dominicana.

Danilo Ginebra Publicista y director de teatro Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad. Ver más