ACENTO CULTURAL

Del jueves 25 al miércoles 31 de diciembre de 2025
Última semana del año. El calendario cultural entra en un tiempo más contemplativo, pero no se detiene. Entre celebraciones familiares, balances íntimos y despedidas simbólicas, la ciudad y las provincias mantienen abiertos sus escenarios, museos y espacios patrimoniales como territorios de encuentro, memoria y celebración colectiva.
🏙️ SANTO DOMINGO
🎶 Eventos Musicales y Escénicos
Teatro La Fiesta – Hotel Jaragua
Viernes 26 de diciembre
🎤 D’ Parranda Navideña
Gran fiesta musical con Milly Quezada, Fernando Villalona y Conjunto Quisqueya, en una noche que reúne tradición, merengue y espíritu festivo de cierre de año.
Teatro Nacional Eduardo Brito
🩰 Ballet “El Reino del Cascanueces”
Funciones especiales de final de temporada. Un clásico imprescindible para vivir la magia navideña en familia.
(Consultar horarios y disponibilidad en la cartelera oficial.)
Recitales y conciertos
Durante la semana continúan presentaciones de artistas locales en distintos escenarios.
(Consultar agenda del Ministerio de Cultura y programación del Teatro Nacional.)
🎭 Casa de Teatro
- Viernes 26 de diciembre
🎶 Álex Ferrera en concierto
- Sábado 28 de diciembre
🎶 El colmado de Covi Quintana · Concierto
- Lunes 29 y martes 30 de diciembre
🎶 Álex Ferrera en concierto
Casa de Teatro sostiene su vocación como espacio vivo de música, encuentro y creación hasta el cierre del calendario anual.
🖼️ Museos, Galerías y Centros Culturales – Santo Domingo
Noches de Museos (Entrada gratuita)
Los museos estatales mantienen horarios extendidos los fines de semana, con entrada libre, talleres y actividades especiales de temporada.
- Museos destacados
Museo de Arte Moderno (MAM)
Museo de las Casas Reales
Museo del Hombre Dominicano
Museo de Historia y Geografía
Alcázar de Colón
Museo de la Resistencia Dominicana
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte
Recorridos familiares por museos y centros culturales, con exposiciones vigentes, visitas guiadas y actividades educativas.
🖼️ Exposiciones de Arte
ASR Contemporáneo
Galería Lyle O. Reitzel
Museo Bellapart
Galería Nacional de Bellas Artes
(Verificar horarios especiales de fin de año.)
⛪ Catedral Primada de América – Ciudad Colonial
La Catedral de Santo Domingo se reafirma como museo vivo y centro cultural, donde confluyen arte, fe e historia.
Manifestaciones artísticas destacadas
Arquitectura: joya del gótico tardío e isabelino, con elementos barrocos visibles en fachadas, arcos y bóvedas.
Escultura y pintura: retablos coloniales y la emblemática tabla de la Virgen de la Altagracia (1523).
Orfebrería y ebanistería: candelabros monumentales, objetos litúrgicos y mobiliario histórico.
Arte funerario: lápidas y monumentos de arzobispos y figuras de la historia colonial.
Actividades culturales
Conciertos de música sacra y corales
Recitales instrumentales
Exposiciones temporales y permanentes del tesoro catedralicio
Conferencias sobre arte religioso e historia colonial
🌆 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
🎨 Centro León
Programación especial de cierre de año
Actividades familiares y mediaciones culturales
Visitas guiadas presenciales y virtuales
🖼️ Exposición urbana | El Museo del Prado en las calles
Reproducciones de obras maestras del Museo Nacional del Prado ocupan espacios públicos de Santiago, acercando grandes hitos de la pintura universal al ciudadano común. Una experiencia abierta, pedagógica y democrática que convierte la ciudad en galería y fomenta el diálogo entre arte, comunidad y espacio urbano.
Centro Cultural Banreservas – Santiago
Exposición colectiva de artistas del Cibao
🌄 OTRAS PROVINCIAS
- La Romana / Altos de Chavón
Museo Arqueológico Regional
Galerías y actividades culturales en el anfiteatro
- Higüey
Museo de La Altagracia
Actividades culturales en el entorno del santuario
- Puerto Plata
Museo del Ámbar
Fortaleza San Felipe
Galerías del centro histórico y actividades en el malecón
- Baní / Peravia
Centro Cultural Perelló – fotografía, pintura y arte popular
⭐ DESTACADOS DE LA SEMANA
Conciertos navideños y de despedida de año
Ballet El Reino del Cascanueces en el Teatro Nacional
Museos abiertos con entrada gratuita y horarios extendidos
Exposición urbana “El Museo del Prado en las calles” – Centro León, Santiago
Casa de Teatro como epicentro musical activo
Patrimonio vivo y programación cultural en la Ciudad Colonial
