Falleció este jueves 25, la destacada artista plástica dominicana Ada Balcácer, en Miami, Estados Unidos, a los 95 años.

Balcácer, figura destacada del arte dominicano, nació el 16 de junio de 1930 en Santo Domingo, República Dominicana.

La obra de la fenecida artista es reconocida por obras de importancia estética y social que trasciende generaciones.

Su estilo único, que combina la abstracción y la figuración, refleja la esencia de la cultura dominicana y su conexión con la naturaleza.

Infancia y formación

Estudió en la Escuela Nacional de Artes Visuales de Santo Domingo, donde tuvo maestros como Josep Gausachs, Celeste Woss y Gil, y Manolo Pascual.

En 1951, emigró a Estados Unidos y residió en Nueva York durante doce años, estudiando en la Art Students League.

Fue profesora de Grabado en la Escuela de Bellas Artes y de Dibujo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Participó en la Primera Bienal de Madrid y recibió importantes reconocimientos, como el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2011 y la declaración como Reserva Cultural de la Nación en 2017.

Su obra se caracteriza por una profunda sensibilidad estética y una constante exploración del color, la forma y la espiritualidad.

