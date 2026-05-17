El Festival Internacional de Artes Escénicas (FESTAE 2026) es producto del intercambio de experiencias surgido cuando un director teatral dominicano viajó, en 2018, a la capital de Colombia. Allí visitó el prestigioso Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y, al ver la magnitud de las propuestas, la multiplicidad de disciplinas escénicas y el impacto en la ciudad, se le encendió en el alma la "obsesión creativa" de que la República Dominicana merecía un circuito cultural de ese nivel.

Era el director teatral y gestor cultural Fausto Rojas, quien desde entonces planteó la idea a un grupo de artistas y personas sensibles al arte escénico con actitud de trabajar por ese tipo de propuestas. Hoy, ese sueño es una realidad con el inicio del evento este viernes 15 de mayo, que trae el estreno para el país de la versión de La casa de Bernarda Alba (de Federico García Lorca), a cargo de la compañía Elemental Teatro de Medellín.

Durante los años siguientes, Rojas continuó viajando a festivales en Colombia y Venezuela, libreta en mano, estudiando formatos de producción para entender cómo levantar un evento de tal envergadura. El empujón definitivo ocurrió tras su regreso del Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá (FIAV) en 2024. En ese momento, junto a su amigo y productor Tony Gómez, decidió pasar de la idea a la acción: registraron la marca y armaron de inmediato el diseño del festival.

Cuando se informó sobre el montaje del FESTAE 2026, los seguidores de las artes escénicas se alegraron y sorprendieron, al punto de que no eran pocas las personas a las que les costaba acostumbrarse a las siglas. Rojas, junto a Francis Cruz y otros difusores del hecho escénico, habían logrado unir voluntades institucionales, tanto públicas como privadas: el Ministerio de Cultura, la Embajada de Francia y su brazo cultural, la Alianza Francesa, el Teatro Nacional, el Teatro de Bellas Artes y el Centro León. Asimismo, sumaron el sustento en patrocinio del Banco Popular Dominicano, la Alcaldía del Distrito Nacional, La X y Color Visión, quienes aportaron recursos financieros, difusión, logística y otros elementos imprescindibles.

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El FESTAE no se ideó únicamente como una muestra de teatro tradicional, sino como una fiesta integral de las artes vivas donde dialogaran, en un mismo evento, el teatro, la música y la danza a través de siete espectáculos principales. El programa incluye cuatro producciones internacionales de alto calibre —provenientes de Colombia, Argentina, Guinea Ecuatorial y Francia— y los montajes dominicanos Reactor, Antígona, Pinocho (del Teatro Guloya) y Yago, yo no soy el que soy (de la Compañía Nacional de Teatro).

En el plano musical, el FESTAE cuenta con propuestas que van desde el jazz y las fusiones contemporáneas hasta el rock y la música caribeña, con conciertos de Maracandé, Rafelito Mirabal y Sistema Temperado, Auro, Pablo Cavallo y el folclorista José Duluc. Además, se desarrolla un ciclo de Formación y Espacio Social con talleres intensivos gratuitos, charlas didácticas y encuentros académicos (como el dedicado al maestro Giovanny Cruz), junto a un taller de clown (payaso) con el maestro argentino Gabriel Chamé, el cual requiere una inscripción pagada (que bien lo vale) y que se imparte ayer viernes 15 y hoy sábado 16 en la sala Carmen Heredia (antiguo espacio de ensayos de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Nacional). La jornada de ayer fue un éxito rotundo y se espera que ocurra igual este sábado.

Los desafíos del montaje

El montaje del evento ha sido una labor compleja y desafiante debido a la logística de movilización que comporta el traslado internacional de compañías artísticas completas con su escenografía, un proceso costoso y burocrático. Un ejemplo de esto fue traer a Elemental Teatro desde Medellín, Colombia, con la obra La casa de Bernarda Alba; conllevó dos años de conversaciones y gestiones debido a lo complejo que resulta mover a un elenco tan numeroso fuera de su país por primera vez en sus 22 años de historia.

Otro valladar que enfrentaron fueron las barreras estructurales. Los mismos colaboradores del festival (como críticos teatrales y profesores de la Escuela Nacional de Arte Dramático) señalaron el reto de romper las barreras del subdesarrollo cultural y la falta de presupuestos fijos estatales para eventos independientes de esta magnitud. Finalmente, el gran reto fue lograr que la ciudadanía responda a propuestas artísticas de vanguardia en un mercado tradicionalmente inclinado al entretenimiento comercial masivo.

Éxitos y legado

El evento, apenas iniciado, ya es un éxito rotundo, comenzando por el hecho de haber logrado su montaje, introduciendo un concepto de producción multiexpresiva en lo escénico y estableciendo una digna carta de presentación. Esto es loable, aun cuando pocos tengan idea de la cantidad de esfuerzos, coordinaciones de agendas y solicitudes de patrocinio que no llegaron a concretarse (una oportunidad perdida por parte de quienes no se dieron cuenta de la trascendencia histórica de un evento de esta naturaleza).

A pesar de los vientos en contra, el FESTAE 2026 logró consolidar éxitos inapelables desde sus primeros días de ejecución:

Descentralización y democratización del arte: Consistió en sacar las expresiones artísticas de las salas cerradas tradicionales. Esto incluyó la presentación del espectáculo gratuito Jumelag (Francia) en Cristo Park , llevando teatro y danza internacional directamente al corazón de los sectores populares. Además, extendieron el festival fuera de Santo Domingo, alcanzando a Santiago de los Caballeros a través del Centro León .

Consistió en sacar las expresiones artísticas de las salas cerradas tradicionales. Esto incluyó la presentación del espectáculo gratuito Jumelag (Francia) en , llevando teatro y danza internacional directamente al corazón de los sectores populares. Además, extendieron el festival fuera de Santo Domingo, alcanzando a Santiago de los Caballeros a través del . Internacionalización de la marca país: Se logró al colocar a la República Dominicana en el mapa y en la conversación de la Red Euro Latinoamericana de Artes Escénicas .

Se logró al colocar a la República Dominicana en el mapa y en la conversación de la . Impacto en la economía creativa: Se demostró que las industrias culturales dominicanas pueden dinamizar el turismo cultural y generar empleos directos para técnicos, productores, actores, bailarines y músicos locales, abriendo un nuevo y necesario estándar para el teatro dominicano del futuro.

La cantidad de personas que casi llenó la noche del viernes 15 la platea de la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, adquiriendo sus boletas por las plataformas tradicionales de ese servicio, así lo demuestra.

Programa FESTAE 2026

Producciones Internacionales

Elemental Teatro (Medellín, Colombia): La casa de Bernarda Alba (de Federico García Lorca ). Dirección: Mariano Bedoya .

(Medellín, Colombia): La casa de Bernarda Alba (de ). Dirección: . Teatro de Guinea Ecuatorial (Guinea Ecuatorial): El percusionista.

(Guinea Ecuatorial): El percusionista. Compañía de Danza y Teatro de Argentina (Argentina): Eterno.

(Argentina): Eterno. Compañía Francesa de Danza (Francia): Espectáculo de calle Jumelag, presentado en el Anfiteatro de Cristo Park.

Espectáculos nacionales

Compañía Nacional de Teatro : Yago, yo no soy el que soy. Dirección: Fausto Rojas .

: Yago, yo no soy el que soy. Dirección: . Teatro Guloya: Reactor, Antígona y Pinocho. Dirección: Claudio Rivera.

Bloque de Música y Conciertos

Rafelito Mirabal y Sistema Temperado : Concierto de apertura del área musical con jazz dominicano y fusiones afrocaribeñas.

y : Concierto de apertura del área musical con jazz dominicano y fusiones afrocaribeñas. Maracandé : Concierto de música afroantillana y percusión combinada con rock y canción de autor.

: Concierto de música afroantillana y percusión combinada con rock y canción de autor. Auro & Clemt : Presentación especial de rock y fusiones contemporáneas.

: Presentación especial de rock y fusiones contemporáneas. Pablo Cavallo : Concierto de canciones de autor y rock alternativo.

: Concierto de canciones de autor y rock alternativo. José Duluc: Presentación folclórica Raíces, basada en cantos tradicionales y fusiones dominicanas.

Bloque Académico y Formativo

Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD) : Talleres intensivos de actuación y dirección escénica, impartidos por maestros invitados nacionales e internacionales.

: Talleres intensivos de actuación y dirección escénica, impartidos por maestros invitados nacionales e internacionales. Colectivo de Artistas del FESTAE: Conversatorio sobre el legado y la trayectoria teatral del maestro Giovanny Cruz.

El FESTAE 2026 es la prueba irrefutable de que, cuando la pasión de un creador se convierte en voluntad colectiva, las fronteras del subdesarrollo cultural se desdibujan. Lo que comenzó como una chispa de obsesión creativa en la mente de un director itinerante, se ha iniciado proyectando a ser faro que ilumina nuestras plazas, parques y teatros. Es un aporte indudable a la democratización de las artes escénicas a cargo de compañías y grupos danzantes y musicales del más alto nivel.

Este festival no es solo una vitrina de talento global; es un acto de fe en la identidad y el futuro de la República Dominicana, una demostración de que nuestro país no solo consume entretenimiento, sino que produce y acoge arte con mayúsculas.

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José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más