La Universidad Abierta para Adultos (UAPA) anunció que dedicará la XV Feria del Libro y XII Feria de Tecnología Educativa a la reconocida escritora e historiadora Mu-Kien Sang Ben, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo del país en los ámbitos de la literatura, la educación y la investigación histórica.

Celebración del evento

El evento se celebrará los días 22 y 23 de junio en la sede y recintos de la casa de altos estudios, bajo el lema “La lectura como puente a la innovación”, con una agenda que incluirá actividades académicas, culturales y artísticas.

La decisión fue aprobada por el Consejo Académico mediante la resolución No. 12-2026, durante una asamblea ordinaria encabezada por la rectora Alejandra Hernández Acosta y la presidenta de la Junta de Directores, Mirian Acosta, quienes resaltaron la trayectoria de Sang Ben como escritora, ensayista, investigadora e historiadora.

La académica se convierte en la tercera mujer homenajeada por la universidad en estas ferias, luego de las distinciones otorgadas anteriormente a Hilma Contreras y Ángela Hernández.

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Entre los méritos destacados ante el Consejo Académico figuran que Sang Ben fue la primera mujer en presidir la Academia Dominicana de la Historia y ganadora del Premio Nacional de Historia José Gabriel García, según la biografía presentada por Mario Torres, coordinador de la feria.

Publicaciones de Mu-Kien Sang Ben

Mu-Kien Sang Ben ha publicado importantes obras históricas y literarias, entre ellas “Ulises Heureaux: biografía de un dictador”, “Buenaventura Báez: el caudillo del sur (1844-1878)”, “Una autopista inconclusa: Espaillat y el liberalismo dominicano en el siglo XIX” e “Historia Dominicana ayer y hoy”.

La feria también contará con presentaciones artísticas, paneles, conferencias, puestas en circulación de libros y exhibiciones tecnológicas, con el respaldo de instituciones como la Dirección Provincial de Cultura de Santiago, el Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, el Ministerio de Turismo, editoras, empresas tecnológicas y grupos culturales.

En la trayectoria de estas ferias culturales, UAPA ha rendido homenaje a destacadas figuras de la literatura y el pensamiento dominicano, entre ellas Juan Bosch, Mateo Morrison, Andrés L. Mateo y Bruno Rosario Candelier.

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