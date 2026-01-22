Alessandra Galimberti presentará libro sobre la obra de 26 artistas de la diáspora dominicana en España

La obra Arte y Diáspora. 26 artistas de la República Dominicana en España será puesta en circulación este próximo 29 de enero en Santo Domingo.

Este volumen es autoría de Alessandra Galimberti Prince, antropóloga y gestora cultural de origen dominicano radicada en Madrid.

El evento cultural tendrá lugar a las 6:30 de la tarde en la sala Carmen Natalia de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

La publicación documenta la labor de creadores de diversas disciplinas como la música, la danza, las artes visuales y la literatura.

El texto ofrece una ventana a los desafíos que enfrentan los dominicanos al desarrollar una carrera artística en un contexto migratorio.

La mesa de presentación contará con la participación de Manuel Montilla, Premio Nacional de Artes Visuales 2024.

También intervendrá Aniova Prandy, artista multidisciplinaria y directora de la Galería Nacional de Bellas Artes.

El panel de expertos se completará con los comentarios del filósofo Pablo Mella, del Instituto Superior Bonó.

Este proyecto editorial fue declarado de interés cultural por la Dirección General de Mecenazgo y el Ministerio de Cultura.

La materialización de la obra fue posible gracias al auspicio de diversas instituciones y aportes del sector privado.

