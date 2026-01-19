Nueva novela de Haffe Serulle será publicada en Cultura Acento

La más reciente novela de Haffe Serulle será publicada en la sección Cultura Acento a partir del domingo 25 del presente mes de enero, de manera exclusiva para el público dominicano y todo el mundo de habla hispana.

Un informe periodístico de la BBC News, fechado el 19 de noviembre de 2022 y elaborado por su corresponsal en París, se convirtió en la chispa creativa que inspiró al reconocido dramaturgo y novelista dominicano Haffe Serulle a escribir su más reciente novela Crimen incorpóreo.

El reportaje, difundido en la República Dominicana por el medio digital Acento.com.do, relataba el misterioso asesinato de una joven que fue vista transitando desnuda y en bicicleta por los senderos boscosos de Évreux, en la región de Normandía, a unos 150 kilómetros de París. El caso generó una fuerte conmoción pública debido a un elemento inquietante: la desaparición del cadáver de la víctima, un hecho que dejó abiertas numerosas interrogantes y alimentó diversas especulaciones.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Impactado por el carácter enigmático del suceso y su potencia narrativa, Serulle tomó el caso como punto de partida para desarrollar una obra de ficción que explora los límites entre la realidad, el misterio y la imaginación literaria.

Con el objetivo de acercar esta obra a sus lectores, Acento.com.do ha anunciado que en los próximos días realizará una publicación especial de Crimen incorpóreo, que estará dividida en veinte secciones breves, facilitando así su lectura y difusión. El medio invitó tanto a sus lectores habituales como a los seguidores de la BBC a mantenerse atentos para no perderse este acontecimiento literario.

Acento expresó su agradecimiento a Haffe Serulle por la confianza depositada y por su voluntad de que la literatura llegue a un público amplio de manera gratuita, reafirmando el compromiso del autor con la democratización del acceso a la cultura.

Haffe Serulle es un escritor y director teatral. Estudió dirección e interpretación teatral en la reconocida Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y Sociología Laboral, en la Escuela de Sociología, igualmente de Madrid, España. Autor de más de 20 obras teatrales, cuatro libros de poesia y dos de ensayo, es autor de las novelas: Voy a matar al Presidente, Las Tinieblas del Dictador, El vuelo de los imperios, El tránsito del reloj, Los Manuscritos de Alginatho, El plan perfecto de Poncio Pilá, y Plagas y predicciones de la familia Vick-Aux.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más