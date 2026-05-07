Acento Cultural

Agenda semanal de arte y cultura

Cultura en movimiento: escena, memoria y territorio

Del 7 al 13 de mayo de 2026

Mayo continúa expandiendo el mapa cultural dominicano.

La creación artística se desplaza entre escenarios, museos, espacios patrimoniales, centros culturales y nuevas dinámicas comunitarias.

La cultura dominicana no permanece fija: circula, dialoga, se transforma y conecta territorios.

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Desde Santo Domingo hasta Santiago, desde la Ciudad Colonial hasta Punta Cana, la actividad cultural confirma una realidad: el arte se ha convertido en una red viva de participación ciudadana.

SANTO DOMINGO: ciudad cultural en expansión

Artes escénicas y música

Raphael.

Teatro Nacional Eduardo Brito

La programación de esta semana articula grandes espectáculos musicales, teatro y propuestas íntimas.

Programación destacada:

— 7 de mayo

Raphaelísimo Tour 2026

— 9 de mayo

Broadway Broadway

Sala Ravelo

— 9 y 10 de mayo

La Gran Depresión

Café Teatro Juan Lockward

Desde el 11 de mayo

Inicio del ciclo Íntimo

El Teatro Nacional reafirma su condición de principal plataforma escénica del país.

Nova Teatro

Funciones infantiles

Sábado y domingo – 6:00 p. m.

Nova Teatro continúa fortaleciendo el teatro familiar e infantil como espacio de formación sensible, imaginación y encuentro intergeneracional.

Casa de Teatro

Esta semana en el bar:

— Miércoles 6

Conferencia de prensa – Wendy Queliz

— Jueves 7

Bernardo Quesada en concierto

— Viernes 8

Karaoke de los artistas

— Sábado 9

Celestino Esquerré en concierto

Casa de Teatro continúa siendo uno de los espacios más activos de intercambio artístico y musical de la ciudad.

Teatro Lope de Vega

Musical teatral infantil

Hänsel & Gretel

Última función especial

9 de mayo – 10:00 a. m.

Una propuesta escénica familiar que recrea el clásico cuento infantil desde el teatro musical, integrando actuación, música y fantasía para públicos infantiles y familiares.

La función se presenta en el Teatro Lope de Vega, en Novocentro, como parte de la programación cultural y teatral infantil de Santo Domingo.

Estadio Quisqueya Juan Marichal

Ed Sheeran.

9 de mayo

Concierto de Ed Sheeran

Uno de los acontecimientos musicales internacionales más esperados del año en República Dominicana.

Artes visuales, memoria y patrimonio

Centro de la Imagen

Continúa la exposición:

Geografías del espíritu: de Haití a Somalia

Una exploración visual y humana sobre espiritualidad, desplazamiento y territorio.

Centro Cultural de España

Centro Cultural de España.

Presenta la muestra:

Ahora en el cierre.

Además de: — talleres

— cine

— actividades interdisciplinarias

— programación comunitaria

Museo Memorial de la Resistencia Dominicana

Museo Memorial de la Resistencia Dominicana.

Taller de percusión para niños

Sábado – 4:00 p. m.

La educación artística y la memoria histórica convergen en una experiencia participativa para niños y familias.

Museo Nacional de Arte Decorativo

— XIV Bienal de Arte Sacro Contemporáneo

— Visitas guiadas

— Talleres infantiles Sábados de siluetas

Fortaleza Ozama

Acceso gratuito durante el fin de semana, permitiendo redescubrir uno de los principales patrimonios históricos de la Ciudad Colonial.

Quinta Dominica

13 de mayo

Inauguración de la exposición

Espacio Caribe de Ángel Urrely

Una propuesta visual contemporánea que dialoga con el imaginario caribeño desde la memoria, el paisaje y la identidad.

Zona Colonial: arte y espacio público

La Zona Colonial mantiene una intensa programación espontánea y cultural:

— música en vivo

— danza

— artesanía

— intervenciones urbanas

— actividades familiares

Espacios activos: — Plaza España

— Parque Duarte

— Fortaleza de Santo Domingo

Museos y recorridos culturales

Recomendados esta semana:

— Museo Bellapart

— Museo de Arte Moderno

— Quinta Dominica

SANTIAGO: continuidad cultural y turismo interno

Centro León

El Centro León mantiene una de las agendas culturales más activas del país.

Programación destacada:

— exposiciones permanentes y temporales

— recorridos especializados

— actividades educativas

— pasadías culturales

— proyección de la ópera Giselle como parte de la temporada Royal Ballet & Opera

Además, continúan las exposiciones vinculadas al legado cultural dominicano y figuras como Aída Cartagena Portalatín.

Monumento a los Héroes de la Restauración

Espacio emblemático para actividades culturales, exposiciones y recorridos urbanos.

Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA

Exposiciones y actividades vinculadas al arte y la identidad cultural dominicana.

PROVINCIAS: cultura, territorio y turismo

Puerto Plata: teatro, patrimonio y experiencia cultural

Teatro Iván García

Sábado 9 de mayo – 7:30 p. m.

Liborio

Presentación teatral inspirada en una de las figuras más simbólicas y complejas de la memoria popular dominicana, articulando historia, misticismo e identidad cultural desde la escena contemporánea.

Espacios recomendados:

— Fortaleza San Felipe

— Museo del Ámbar

— Umbrella Street

— Calle de Doña Blanca

— Casa Museo General Gregorio Luperón

Puerto Plata continúa consolidándose como uno de los territorios culturales y patrimoniales más activos del país.

La Altagracia: arte en diálogo con el turismo

Centro Cultural Rainieri

La exposición desarrollada por la Fundación Eduardo León Jimenes y el Centro León, junto al Museo Nacional del Prado, continúa su itinerancia en Punta Cana.

La muestra se integra también a los espacios abiertos de The Village Punta Cana, articulando arte, turismo y espacio público.

La Romana

Altos de Chavón

Continúan: — conciertos

— exposiciones

— formación artística

— actividades culturales abiertas

Un enclave donde convergen arte, paisaje y proyección internacional.

Lo que esta semana nos revela

La cultura dominicana continúa ampliando su radio de acción.

Ya no depende exclusivamente de grandes instituciones: también vive en plazas, museos, calles, espacios independientes, centros comunitarios y territorios turísticos.

La cultura se desplaza, se descentraliza y se convierte en experiencia colectiva.

Para ver esta semana

Concierto de Ed Sheeran – Estadio Quisqueya

Programación – Teatro Nacional

Nova Teatro – funciones infantiles

Casa de Teatro

Espacio Caribe – Quinta Dominica

Geografías del espíritu – Centro de la Imagen

Taller infantil – Museo de la Resistencia

Centro León – Santiago

Teatro Liborio – Puerto Plata

Centro Cultural Rainieri – Punta Cana

Para anticipar

FESTAE 2026

15 al 19 de mayo

Uno de los principales encuentros del teatro alternativo y experimental de República Dominicana, con participación nacional e internacional.

La Noche Larga de los Museos

15, 16 y 17 de mayo

Más de veinte museos y centros culturales abiertos gratuitamente, con actividades especiales, recorridos nocturnos, música y programación familiar.

Centro León

Programación especial Día Internacional de los Museos

Viernes 15 de mayo

— Apertura del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes

— Viernes Musicales: Lo mejor de mi show con Bernardo Germosén

Sábado 16 de mayo

— Día de Puertas Abiertas

— Turismo Cultural

— Bazar artesanal Artesanías para mamá

— Tertulia El museo como un templo (y otros disparates)

Domingo 17 de mayo

— Presentación del grupo francés JUMELAGE

en coordinación con FESTAE 2026 y la Embajada de Francia.

📩 Para incluir actividades culturales y artísticas:

daniloginebra54@gmail.com

Acento Cultural

Agenda viva de la creación dominicana.

Danilo Ginebra Publicista y director de teatro Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad. Ver más