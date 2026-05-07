Acento Cultural

Cultura en movimiento: escena, memoria y territorio
Del 7 al 13 de mayo de 2026
Mayo continúa expandiendo el mapa cultural dominicano.
La creación artística se desplaza entre escenarios, museos, espacios patrimoniales, centros culturales y nuevas dinámicas comunitarias.
La cultura dominicana no permanece fija: circula, dialoga, se transforma y conecta territorios.
Desde Santo Domingo hasta Santiago, desde la Ciudad Colonial hasta Punta Cana, la actividad cultural confirma una realidad: el arte se ha convertido en una red viva de participación ciudadana.
SANTO DOMINGO: ciudad cultural en expansión
Artes escénicas y música
Teatro Nacional Eduardo Brito
La programación de esta semana articula grandes espectáculos musicales, teatro y propuestas íntimas.
Programación destacada:
— 7 de mayo
Raphaelísimo Tour 2026
— 9 de mayo
Broadway Broadway
Sala Ravelo
— 9 y 10 de mayo
La Gran Depresión
Café Teatro Juan Lockward
Desde el 11 de mayo
Inicio del ciclo Íntimo
El Teatro Nacional reafirma su condición de principal plataforma escénica del país.
Nova Teatro
Funciones infantiles
Sábado y domingo – 6:00 p. m.
Nova Teatro continúa fortaleciendo el teatro familiar e infantil como espacio de formación sensible, imaginación y encuentro intergeneracional.
Casa de Teatro
Esta semana en el bar:
— Miércoles 6
Conferencia de prensa – Wendy Queliz
— Jueves 7
Bernardo Quesada en concierto
— Viernes 8
Karaoke de los artistas
— Sábado 9
Celestino Esquerré en concierto
Casa de Teatro continúa siendo uno de los espacios más activos de intercambio artístico y musical de la ciudad.
Teatro Lope de Vega
Musical teatral infantil
Hänsel & Gretel
Última función especial
9 de mayo – 10:00 a. m.
Una propuesta escénica familiar que recrea el clásico cuento infantil desde el teatro musical, integrando actuación, música y fantasía para públicos infantiles y familiares.
La función se presenta en el Teatro Lope de Vega, en Novocentro, como parte de la programación cultural y teatral infantil de Santo Domingo.
Estadio Quisqueya Juan Marichal
9 de mayo
Concierto de Ed Sheeran
Uno de los acontecimientos musicales internacionales más esperados del año en República Dominicana.
Artes visuales, memoria y patrimonio
Centro de la Imagen
Continúa la exposición:
Geografías del espíritu: de Haití a Somalia
Una exploración visual y humana sobre espiritualidad, desplazamiento y territorio.
Centro Cultural de España
Presenta la muestra:
Ahora en el cierre.
Además de: — talleres
— cine
— actividades interdisciplinarias
— programación comunitaria
Museo Memorial de la Resistencia Dominicana
Taller de percusión para niños
Sábado – 4:00 p. m.
La educación artística y la memoria histórica convergen en una experiencia participativa para niños y familias.
Museo Nacional de Arte Decorativo
— XIV Bienal de Arte Sacro Contemporáneo
— Visitas guiadas
— Talleres infantiles Sábados de siluetas
Fortaleza Ozama
Acceso gratuito durante el fin de semana, permitiendo redescubrir uno de los principales patrimonios históricos de la Ciudad Colonial.
Quinta Dominica
13 de mayo
Inauguración de la exposición
Espacio Caribe de Ángel Urrely
Una propuesta visual contemporánea que dialoga con el imaginario caribeño desde la memoria, el paisaje y la identidad.
Zona Colonial: arte y espacio público
La Zona Colonial mantiene una intensa programación espontánea y cultural:
— música en vivo
— danza
— artesanía
— intervenciones urbanas
— actividades familiares
Espacios activos: — Plaza España
— Parque Duarte
— Fortaleza de Santo Domingo
Museos y recorridos culturales
Recomendados esta semana:
— Museo Bellapart
— Museo de Arte Moderno
— Quinta Dominica
SANTIAGO: continuidad cultural y turismo interno
Centro León
El Centro León mantiene una de las agendas culturales más activas del país.
Programación destacada:
— exposiciones permanentes y temporales
— recorridos especializados
— actividades educativas
— pasadías culturales
— proyección de la ópera Giselle como parte de la temporada Royal Ballet & Opera
Además, continúan las exposiciones vinculadas al legado cultural dominicano y figuras como Aída Cartagena Portalatín.
Monumento a los Héroes de la Restauración
Espacio emblemático para actividades culturales, exposiciones y recorridos urbanos.
Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA
Exposiciones y actividades vinculadas al arte y la identidad cultural dominicana.
PROVINCIAS: cultura, territorio y turismo
Puerto Plata: teatro, patrimonio y experiencia cultural
Teatro Iván García
Sábado 9 de mayo – 7:30 p. m.
Liborio
Presentación teatral inspirada en una de las figuras más simbólicas y complejas de la memoria popular dominicana, articulando historia, misticismo e identidad cultural desde la escena contemporánea.
Espacios recomendados:
— Fortaleza San Felipe
— Museo del Ámbar
— Umbrella Street
— Calle de Doña Blanca
— Casa Museo General Gregorio Luperón
Puerto Plata continúa consolidándose como uno de los territorios culturales y patrimoniales más activos del país.
La Altagracia: arte en diálogo con el turismo
Centro Cultural Rainieri
La exposición desarrollada por la Fundación Eduardo León Jimenes y el Centro León, junto al Museo Nacional del Prado, continúa su itinerancia en Punta Cana.
La muestra se integra también a los espacios abiertos de The Village Punta Cana, articulando arte, turismo y espacio público.
La Romana
Altos de Chavón
Continúan: — conciertos
— exposiciones
— formación artística
— actividades culturales abiertas
Un enclave donde convergen arte, paisaje y proyección internacional.
Lo que esta semana nos revela
La cultura dominicana continúa ampliando su radio de acción.
Ya no depende exclusivamente de grandes instituciones: también vive en plazas, museos, calles, espacios independientes, centros comunitarios y territorios turísticos.
La cultura se desplaza, se descentraliza y se convierte en experiencia colectiva.
Para ver esta semana
- Concierto de Ed Sheeran – Estadio Quisqueya
- Programación – Teatro Nacional
- Nova Teatro – funciones infantiles
- Casa de Teatro
- Espacio Caribe – Quinta Dominica
- Geografías del espíritu – Centro de la Imagen
- Taller infantil – Museo de la Resistencia
- Centro León – Santiago
- Teatro Liborio – Puerto Plata
- Centro Cultural Rainieri – Punta Cana
Para anticipar
FESTAE 2026
15 al 19 de mayo
Uno de los principales encuentros del teatro alternativo y experimental de República Dominicana, con participación nacional e internacional.
La Noche Larga de los Museos
15, 16 y 17 de mayo
Más de veinte museos y centros culturales abiertos gratuitamente, con actividades especiales, recorridos nocturnos, música y programación familiar.
Centro León
Programación especial Día Internacional de los Museos
Viernes 15 de mayo
— Apertura del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes
— Viernes Musicales: Lo mejor de mi show con Bernardo Germosén
Sábado 16 de mayo
— Día de Puertas Abiertas
— Turismo Cultural
— Bazar artesanal Artesanías para mamá
— Tertulia El museo como un templo (y otros disparates)
Domingo 17 de mayo
— Presentación del grupo francés JUMELAGE
en coordinación con FESTAE 2026 y la Embajada de Francia.
📩 Para incluir actividades culturales y artísticas:
daniloginebra54@gmail.com
Acento Cultural
Agenda viva de la creación dominicana.
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