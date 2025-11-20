Del jueves 20 al miércoles 26 de noviembre de 2025

🏙️ SANTO DOMINGO

🎭 Teatro y Escena

  • NOVA Teatro

Sábado 22 y Domingo 23 · 6:00 p. m.

¿Quién le tiene miedo al viento?

Entrada general: $500.

Reservas: WhatsApp 809-696-9989 · Instagram @teatrocucaramacararepdom

  • Teatro Cucaramácara

Del 20 al 23 de noviembre

Gira artística por el Sur Profundo con presentaciones especiales durante toda la semana.

  • Escuela Nacional de Teatro (ENAT)

Jueves 20 · 6:30 p. m.

Premiación del concurso de teatro Reynaldo Disla

MIRA TAMBIÉN

Lugar: Centro Cultural de Neiba

Obra invitada: Quién tiene miedo

ACENTO CULTURAL
  • Casa de Teatro

21 y 22 de noviembre · 8:30 p. m.

Guerra de dos mundos II

Dirección: Rafael Morla

19 y 26 de noviembre

Todo empezó

Concierto íntimo de Pavel Núñez

ACENTO CULTURAL
  • Centro Cultural Micro Teatro Santo Domingo

Festival de Teatro 2025

Del miércoles 19 al domingo 23 de noviembre

MIRA TAMBIÉN

Varias propuestas teatrales en microformato.

Dirección general: Lorena Oliva

  • Sala Ravelo · Teatro Nacional Eduardo Brito

Del 21 al 30 de noviembre

Dos viejos pánicos, clásica e intensa pieza de duelo, humor negro y desarraigo.

  • Absoluto Teatro

Del 21 al 29 de noviembre

Décimo Festival de Teatro “Mujeres sobre las tablas”

Producciones dirigidas y protagonizadas por mujeres creadoras.

  • Otros espacios teatrales

Casa de Teatro · Sala Ravelo · Teatro Guloya · Cucaramácara

(Consultar horarios y boletería actualizada.)

📚 Literatura / Palabra

MIRA TAMBIÉN

  • Visita de Irene Vallejo
  • Irene Vallejo.

20 de noviembre – Último encuentro literario con Irene Vallejo en San Cristóbal.

Diálogos con intelectuales, profesores y estudiantes.

Organizan: Centro León y Universidad APEC.

  • Presentaciones de libros, recitales y talleres de escritura creativa en centros culturales.

🎬 Cine / Conferencias / Formación

  • Cine-foros, ciclos especializados y charlas académicas en universidades y cinematecas.
  • Talleres de actuación, dramaturgia y gestión cultural.

(Consultar horarios específicos.)

🎶 Conciertos y Música en Vivo

  • Casa de Teatro – Jazz, trova, fusión y propuestas acústicas.
  • Ruinas de San Francisco – Bonye · Domingos, 6:00 p. m.
  • Lungomare Bar & Lounge – Tributos, rock y música alternativa.

(Consultar cartelera local.)

🖼️ Exposiciones / Museos / Patrimonio

ACENTO CULTURAL

Nuevo evento destacado

  • Jueves 20 noviembre.

Galería  Lyle O. Reitzel Arte Contemporáneo  Inauguración de la exposición “Aurora en Samaná” – Los Bravú (Dea Gómez y Diego Omil)

MIRA TAMBIÉN

Con una paleta intensa y una narrativa visual profundamente humana, la muestra aborda temas como migración, desplazamiento, violencia sistémica, refugio e identidad.

Energía musical a cargo de DJ Boundary.

Abierta al público de lunes a viernes en su local de Santo Domingo.

°  Viernes 21 · 6:00 p. m.

Exposición fotográfica “Huellas de Mujeres en el Carnaval”

Una mirada que reconoce la fuerza del liderazgo femenino en el carnaval, el trabajo de los fotógrafos que narran esas historias y una nueva forma de proyectar esta tradición e involucrar a toda la sociedad.

  • Museo de Arte Moderno (MAM) – 31.ª Bienal Nacional de Artes Visuales.
  • Centro Cultural Banreservas – Aquiles Azar: Siempre dibujos.
  • Casa del Cordón / Centro Cultural Taíno – Colección arqueológica y exhibiciones sobre herencia taína.
  • Museo del Hombre Dominicano y Museo de Historia y Geografía – Abiertos al público.

🏞️ SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

  • Boulevard de los Artistas

Viernes 21 · 8:00 p. m.

Las 37 por las tablas

Encuentro escénico y performático con talento local.

🎨 Centro León

  • Vie 21 · 7:00 p. m. – Las caras del vinilo · Café Bohemio.
  • Sáb 22 y Miér 26 – Taller “Imprimiendo con el Sol” (cianotipia).
  • Cine Club – Ciclo Las mejores películas del siglo XXI.
  • Exposiciones permanentes y visitas guiadas.

Otros espacios:

  • Casa de Arte de Santiago – Música bohemia y artes visuales.
  • Gran Teatro del Cibao – Teatro y conciertos.

🌾 SAN FRANCISCO DE MACORÍS / REGIÓN NORDESTE

  • Actividades comunitarias y artísticas en la Casa de la Cultura.
  • Poesía, teatro escolar y música local.
  • Conciertos y eventos en bares y centros juveniles.

🌴 LA ROMANA / HIGÜEY / PUNTA CANA

  • Altos de Chavón – Museo Arqueológico y Galería de Arte.
  • Museo de La Altagracia (Higüey) – Arte sacro y patrimonio religioso.
  • Punta Cana – Presentaciones musicales y actividades culturales.

🌟 Destacados de la Semana

  • 20 noviembre – Premiación Reynaldo Disla · ENAT – Neiba.
  • 20 noviembre – Inauguración “Aurora en Samaná” · Los Bravú · con DJ Boundary.
  • 21 noviembre – Exposición fotográfica “Huellas de Mujeres en el Carnaval”.
  • 21 noviembre – Las caras del vinilo · Centro León.
  • 21 y 22 noviembre – Guerra de dos mundos II · Casa de Teatro.
  • 21–30 noviembre – Dos viejos pánicos · Sala Ravelo.
  • 21–29 noviembre – Festival “Mujeres sobre las tablas” · Absoluto Teatro.
  • 22–23 noviembre – ¿Quién le tiene miedo al viento? · NOVA Teatro.
  • 19–23 noviembre – Festival de Teatro · Micro Teatro.
  • Presentaciones de Pavel Núñez · Casa de Teatro (19 y 26).
  • Gira de Teatro Cucaramácara por el Sur Profundo · 20–23 noviembre.
  • Visita de Irene Vallejo · Actividades literarias y académicas.

📩 Para incluir actividades:

daniloginebra54@gmail.com

La cultura no se detiene: se vive, se comparte y se celebra cada semana en Acento Cultural.

ACENTO CULTURAL

EN ESTA NOTA

Acento Cultural cine Danilo Ginebra música teatro

Danilo Ginebra

Publicista y director de teatro

Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad.

Ver más