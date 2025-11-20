ACENTO CULTURAL

Agenda semanal de arte y cultura

Del jueves 20 al miércoles 26 de noviembre de 2025

🏙️ SANTO DOMINGO

🎭 Teatro y Escena

NOVA Teatro

Sábado 22 y Domingo 23 · 6:00 p. m.

¿Quién le tiene miedo al viento?

Entrada general: $500.

Reservas: WhatsApp 809-696-9989 · Instagram @teatrocucaramacararepdom

Teatro Cucaramácara

Del 20 al 23 de noviembre

Gira artística por el Sur Profundo con presentaciones especiales durante toda la semana.

Escuela Nacional de Teatro (ENAT)

Jueves 20 · 6:30 p. m.

Premiación del concurso de teatro Reynaldo Disla

Lugar: Centro Cultural de Neiba

Obra invitada: Quién tiene miedo

Casa de Teatro

21 y 22 de noviembre · 8:30 p. m.

Guerra de dos mundos II

Dirección: Rafael Morla

19 y 26 de noviembre

Todo empezó

Concierto íntimo de Pavel Núñez

Centro Cultural Micro Teatro Santo Domingo

Festival de Teatro 2025

Del miércoles 19 al domingo 23 de noviembre

Varias propuestas teatrales en microformato.

Dirección general: Lorena Oliva

Sala Ravelo · Teatro Nacional Eduardo Brito

Del 21 al 30 de noviembre

Dos viejos pánicos, clásica e intensa pieza de duelo, humor negro y desarraigo.

Absoluto Teatro

Del 21 al 29 de noviembre

Décimo Festival de Teatro “Mujeres sobre las tablas”

Producciones dirigidas y protagonizadas por mujeres creadoras.

Otros espacios teatrales

Casa de Teatro · Sala Ravelo · Teatro Guloya · Cucaramácara

(Consultar horarios y boletería actualizada.)

📚 Literatura / Palabra

Visita de Irene Vallejo

Irene Vallejo.

20 de noviembre – Último encuentro literario con Irene Vallejo en San Cristóbal.

Diálogos con intelectuales, profesores y estudiantes.

Organizan: Centro León y Universidad APEC.

Presentaciones de libros, recitales y talleres de escritura creativa en centros culturales.

🎬 Cine / Conferencias / Formación

Cine-foros, ciclos especializados y charlas académicas en universidades y cinematecas.

Talleres de actuación, dramaturgia y gestión cultural.

(Consultar horarios específicos.)

🎶 Conciertos y Música en Vivo

Casa de Teatro – Jazz, trova, fusión y propuestas acústicas.

Ruinas de San Francisco – Bonye · Domingos, 6:00 p. m.

Lungomare Bar & Lounge – Tributos, rock y música alternativa.

(Consultar cartelera local.)

🖼️ Exposiciones / Museos / Patrimonio

Nuevo evento destacado

Jueves 20 noviembre.

Galería Lyle O. Reitzel Arte Contemporáneo Inauguración de la exposición “Aurora en Samaná” – Los Bravú (Dea Gómez y Diego Omil)

Con una paleta intensa y una narrativa visual profundamente humana, la muestra aborda temas como migración, desplazamiento, violencia sistémica, refugio e identidad.

Energía musical a cargo de DJ Boundary.

Abierta al público de lunes a viernes en su local de Santo Domingo.

° Viernes 21 · 6:00 p. m.

Exposición fotográfica “Huellas de Mujeres en el Carnaval”

Una mirada que reconoce la fuerza del liderazgo femenino en el carnaval, el trabajo de los fotógrafos que narran esas historias y una nueva forma de proyectar esta tradición e involucrar a toda la sociedad.

Museo de Arte Moderno (MAM) – 31.ª Bienal Nacional de Artes Visuales.

Centro Cultural Banreservas – Aquiles Azar: Siempre dibujos.

Casa del Cordón / Centro Cultural Taíno – Colección arqueológica y exhibiciones sobre herencia taína.

Museo del Hombre Dominicano y Museo de Historia y Geografía – Abiertos al público.

🏞️ SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Boulevard de los Artistas

Viernes 21 · 8:00 p. m.

Las 37 por las tablas

Encuentro escénico y performático con talento local.

🎨 Centro León

Vie 21 · 7:00 p. m. – Las caras del vinilo · Café Bohemio.

Sáb 22 y Miér 26 – Taller “Imprimiendo con el Sol” (cianotipia).

Cine Club – Ciclo Las mejores películas del siglo XXI.

Exposiciones permanentes y visitas guiadas.

Otros espacios:

Casa de Arte de Santiago – Música bohemia y artes visuales.

Gran Teatro del Cibao – Teatro y conciertos.

🌾 SAN FRANCISCO DE MACORÍS / REGIÓN NORDESTE

Actividades comunitarias y artísticas en la Casa de la Cultura.

Poesía, teatro escolar y música local.

Conciertos y eventos en bares y centros juveniles.

🌴 LA ROMANA / HIGÜEY / PUNTA CANA

Altos de Chavón – Museo Arqueológico y Galería de Arte.

Museo de La Altagracia (Higüey) – Arte sacro y patrimonio religioso.

Punta Cana – Presentaciones musicales y actividades culturales.

🌟 Destacados de la Semana

20 noviembre – Premiación Reynaldo Disla · ENAT – Neiba.

20 noviembre – Inauguración “Aurora en Samaná” · Los Bravú · con DJ Boundary.

21 noviembre – Exposición fotográfica “Huellas de Mujeres en el Carnaval”.

21 noviembre – Las caras del vinilo · Centro León.

21 y 22 noviembre – Guerra de dos mundos II · Casa de Teatro.

21–30 noviembre – Dos viejos pánicos · Sala Ravelo.

21–29 noviembre – Festival “Mujeres sobre las tablas” · Absoluto Teatro.

22–23 noviembre – ¿Quién le tiene miedo al viento? · NOVA Teatro.

19–23 noviembre – Festival de Teatro · Micro Teatro.

Presentaciones de Pavel Núñez · Casa de Teatro (19 y 26).

Gira de Teatro Cucaramácara por el Sur Profundo · 20–23 noviembre.

Visita de Irene Vallejo · Actividades literarias y académicas.

La cultura no se detiene: se vive, se comparte y se celebra cada semana en Acento Cultural.

