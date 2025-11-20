ACENTO CULTURAL

Del jueves 20 al miércoles 26 de noviembre de 2025
🏙️ SANTO DOMINGO
🎭 Teatro y Escena
- NOVA Teatro
Sábado 22 y Domingo 23 · 6:00 p. m.
¿Quién le tiene miedo al viento?
Entrada general: $500.
Reservas: WhatsApp 809-696-9989 · Instagram @teatrocucaramacararepdom
- Teatro Cucaramácara
Del 20 al 23 de noviembre
Gira artística por el Sur Profundo con presentaciones especiales durante toda la semana.
- Escuela Nacional de Teatro (ENAT)
Jueves 20 · 6:30 p. m.
Premiación del concurso de teatro Reynaldo Disla
Lugar: Centro Cultural de Neiba
Obra invitada: Quién tiene miedo
- Casa de Teatro
21 y 22 de noviembre · 8:30 p. m.
Guerra de dos mundos II
Dirección: Rafael Morla
19 y 26 de noviembre
Todo empezó
Concierto íntimo de Pavel Núñez
- Centro Cultural Micro Teatro Santo Domingo
Festival de Teatro 2025
Del miércoles 19 al domingo 23 de noviembre
Varias propuestas teatrales en microformato.
Dirección general: Lorena Oliva
- Sala Ravelo · Teatro Nacional Eduardo Brito
Del 21 al 30 de noviembre
Dos viejos pánicos, clásica e intensa pieza de duelo, humor negro y desarraigo.
- Absoluto Teatro
Del 21 al 29 de noviembre
Décimo Festival de Teatro “Mujeres sobre las tablas”
Producciones dirigidas y protagonizadas por mujeres creadoras.
- Otros espacios teatrales
Casa de Teatro · Sala Ravelo · Teatro Guloya · Cucaramácara
(Consultar horarios y boletería actualizada.)
📚 Literatura / Palabra
- Visita de Irene Vallejo
20 de noviembre – Último encuentro literario con Irene Vallejo en San Cristóbal.
Diálogos con intelectuales, profesores y estudiantes.
Organizan: Centro León y Universidad APEC.
- Presentaciones de libros, recitales y talleres de escritura creativa en centros culturales.
🎬 Cine / Conferencias / Formación
- Cine-foros, ciclos especializados y charlas académicas en universidades y cinematecas.
- Talleres de actuación, dramaturgia y gestión cultural.
(Consultar horarios específicos.)
🎶 Conciertos y Música en Vivo
- Casa de Teatro – Jazz, trova, fusión y propuestas acústicas.
- Ruinas de San Francisco – Bonye · Domingos, 6:00 p. m.
- Lungomare Bar & Lounge – Tributos, rock y música alternativa.
(Consultar cartelera local.)
🖼️ Exposiciones / Museos / Patrimonio
Nuevo evento destacado
- Jueves 20 noviembre.
Galería Lyle O. Reitzel Arte Contemporáneo Inauguración de la exposición “Aurora en Samaná” – Los Bravú (Dea Gómez y Diego Omil)
Con una paleta intensa y una narrativa visual profundamente humana, la muestra aborda temas como migración, desplazamiento, violencia sistémica, refugio e identidad.
Energía musical a cargo de DJ Boundary.
Abierta al público de lunes a viernes en su local de Santo Domingo.
° Viernes 21 · 6:00 p. m.
Exposición fotográfica “Huellas de Mujeres en el Carnaval”
Una mirada que reconoce la fuerza del liderazgo femenino en el carnaval, el trabajo de los fotógrafos que narran esas historias y una nueva forma de proyectar esta tradición e involucrar a toda la sociedad.
- Museo de Arte Moderno (MAM) – 31.ª Bienal Nacional de Artes Visuales.
- Centro Cultural Banreservas – Aquiles Azar: Siempre dibujos.
- Casa del Cordón / Centro Cultural Taíno – Colección arqueológica y exhibiciones sobre herencia taína.
- Museo del Hombre Dominicano y Museo de Historia y Geografía – Abiertos al público.
🏞️ SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
- Boulevard de los Artistas
Viernes 21 · 8:00 p. m.
Las 37 por las tablas
Encuentro escénico y performático con talento local.
🎨 Centro León
- Vie 21 · 7:00 p. m. – Las caras del vinilo · Café Bohemio.
- Sáb 22 y Miér 26 – Taller “Imprimiendo con el Sol” (cianotipia).
- Cine Club – Ciclo Las mejores películas del siglo XXI.
- Exposiciones permanentes y visitas guiadas.
Otros espacios:
- Casa de Arte de Santiago – Música bohemia y artes visuales.
- Gran Teatro del Cibao – Teatro y conciertos.
🌾 SAN FRANCISCO DE MACORÍS / REGIÓN NORDESTE
- Actividades comunitarias y artísticas en la Casa de la Cultura.
- Poesía, teatro escolar y música local.
- Conciertos y eventos en bares y centros juveniles.
🌴 LA ROMANA / HIGÜEY / PUNTA CANA
- Altos de Chavón – Museo Arqueológico y Galería de Arte.
- Museo de La Altagracia (Higüey) – Arte sacro y patrimonio religioso.
- Punta Cana – Presentaciones musicales y actividades culturales.
🌟 Destacados de la Semana
- 20 noviembre – Premiación Reynaldo Disla · ENAT – Neiba.
- 20 noviembre – Inauguración “Aurora en Samaná” · Los Bravú · con DJ Boundary.
- 21 noviembre – Exposición fotográfica “Huellas de Mujeres en el Carnaval”.
- 21 noviembre – Las caras del vinilo · Centro León.
- 21 y 22 noviembre – Guerra de dos mundos II · Casa de Teatro.
- 21–30 noviembre – Dos viejos pánicos · Sala Ravelo.
- 21–29 noviembre – Festival “Mujeres sobre las tablas” · Absoluto Teatro.
- 22–23 noviembre – ¿Quién le tiene miedo al viento? · NOVA Teatro.
- 19–23 noviembre – Festival de Teatro · Micro Teatro.
- Presentaciones de Pavel Núñez · Casa de Teatro (19 y 26).
- Gira de Teatro Cucaramácara por el Sur Profundo · 20–23 noviembre.
- Visita de Irene Vallejo · Actividades literarias y académicas.
