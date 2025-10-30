 ACENTO CULTURAL

AGENDA DEL ARTE Y LA CULTURA

📰 ACENTO CULTURA

Agenda semanal de arte y cultura

Del jueves 30 de octubre al miércoles 5 de noviembre de 2025

Una semana intensa de creación, palabra y escena: poesía, teatro, música, cine, exposiciones, conferencias y cultura viva que se expande desde Santo Domingo a todo el país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

SANTO DOMINGO

🎭 Teatro y Escena

XII Festival Internacional de Teatro RD 2025 – “El teatro somos todos”

Del 19 al 30 de octubre, el país celebró el arte escénico con 75 funciones, 15 compañías internacionales y 17 nacionales. Dedicado al gestor cultural Freddy Ginebra y al grupo español Teatro Corsario.

Boletas populares: RD$200.

Funciones destacadas (últimos días):

“Protocolo del Quebranto” – Clausura · Jue 30 · 8:30 p. m. · Sala CarlosPiantini, Teatro Nacional.

“Libre Soy – Concierto Lanzamiento” – Vie 31 · 8:00 p. m. · Iglesia IBO.

📚 Literatura / Semana de la Poesía 2025

🗓️ Del 22 al 28 de octubre.

Los poetas en Acento TV.

Poetas de América Latina, Europa, Asia y el Caribe compartieron versos en escenarios de todo el país, construyendo puentes entre la creación y la ciudadanía.

Entre los invitados: Luis Méndez Salinas, Carlos Aldazábal, Sonia Betancort, Esther Ramón, Alí Calderón, José Luis Rivas, Fabricio Estrada, Miguel Ángel Nater, Rei Berroa, Fakhri Ratrout, Denisse Vega Farfán, Miguel Ángel Zapata, Gian María Annovi, Sylvie Kandé, Wang Shuman, Wang Tingzhang, Yang Siping y Samuel Gregoire.

🎬 Cine / Conferencias / Formación

Centro Cultural Banreservas.

🎥 “En la otra isla” – Cineforum · Jue 30 · 7:00 p. m. · Centro Cultural de España.

🖼️ Exposición “Postales del más acá” – Hasta el 2 de noviembre · Centro Cultural de España.

🧭 Nociones de antropología sociocultural – Charla formativa · Vie 31 · 7:00 p. m. · Centro Cultural Banreservas.

🖼️ Exposiciones destacadas

ThimoPimentel y Orlando Minicucci – Casa Arte, Av. Rómulo Betancourt #20 · Vie 31 · 7:00 p. m.

Museo de Arte Moderno (MAM): 31.ª Bienal Nacional de Artes Visuales (vigente).

Centro CulturalBanreservas: Aquiles Azar. Siempre dibujos.

Casa del Cordón – Museo Taíno: Cultura e historia de los primeros pobladores.

Centro León (Santiago): Exposiciones y conferencias permanentes.

🎶 Conciertos y Música en Vivo

Casa de Teatro.

GrupoBonyé– Ruinas de San Francisco · Dom 2 · 6:00–10:00 p. m. (Gratis).

Casa de Teatro – Ciclo de cantautores, jazz y trova · Consultar programación.

Lungomare– Tributos y rock en vivo · Malecón.

🧒 Eventos Familiares y Ocio

🎨 Taller infantil “Pumpkin Painting” – Sab 1 · 4:00 p. m. · BlueMall Punta Cana.

🎭 Festival de Teatro Infantil 2025 – Del 4 al 8 de noviembre · Diversos escenarios de Santo Domingo.

💃 Eventos de bachata, música electrónica y networking cultural – Consultar cartelera local.

🏛️ Patrimonio y Monumentos

Alcázar de Colón – Plaza España.

Fortaleza Ozama – Mar–Dom· 9:00 a. m.–5:00 p. m.

Museo de las Casas Reales – Historia colonial.

Faro a Colón – Visitas guiadas.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

Centro León: Charla “El Caribe visto desde la poesía contemporánea” · Mar 4 · 7:00 p. m.

Centro de la Cultura de Santiago: Presentaciones teatrales y musicales del FITE 2025 con compañías de México, Colombia y República Dominicana.

Gran Teatro del Cibao: Programación teatral y musical (boletería oficial).

SAN FRANCISCO DE MACORÍS / REGIÓN NORDESTE

Actividades literarias y talleres de lectura poética en la UCNE y en la Casa de la Cultura.

PUERTO PLATA

Parque Central: conciertos y actividades culturales populares.

Fortaleza San Felipe y Museo del Ámbar: visitas abiertas al público.

LA ROMANA / HIGÜEY / PUNTA CANA

Altos de Chavón: Museo Arqueológico Regional y Galería de Arte.

Museo de La Altagracia (Higüey): Arte sacro y patrimonio religioso.

Cartelera hotelera: tributos, teatro y espectáculos musicales.

🌟 Destacados de la Semana

Jue 30 – Clausura FITE RD 2025: “Protocolo del Quebranto” · Teatro Nacional · 8:30 p. m.

Vie 31 – “Libre Soy – Concierto Lanzamiento” · Iglesia IBO · 8:00 p. m.

Vie 31 – ExposiciónThimoPimentel y Orlando Minicucci · Casa Arte · 7:00 p. m.

Sab1 – Taller infantil “Pumpkin Painting” · BlueMall Punta Cana · 4:00 p. m.

Dom2 – Grupo Bonyé – Ruinas de San Francisco · 6:00 p. m.

Mar 4 – Inicio del Festival de Teatro Infantil 2025 · Diversos escenarios.

Vigente – Bienal Nacional de Artes Visuales 2025 · MAM

Hasta el 2 – “Postales del más acá” – Exposición CCE

Próximos grandes acontecimientos

Visita de la escritora española Irene Vallejo – Invitada por Centro León y la Universidad APEC, quien la investirá con Honoris Causa.

Participación del 16 al 20 de noviembre en conferencias, encuentros con intelectuales y visitas a instituciones culturales del país.

Una cita imperdible para la literatura y la cultura dominicana, que promete diálogos, aprendizajes y celebraciones del libro y la palabra.

🗓️ Avance inmediato

Nuevas exposiciones y ciclos de cine se anuncian para noviembre.

La cultura no descansa: se vive cada semana en Acento Cultural.

📩 Para incluir actividades, escribe a: daniloginebra54@gmail.com

Danilo Ginebra Publicista y director de teatro Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad. Ver más