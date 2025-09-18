ACENTO CULTURAL 

Del jueves 18 al miércoles 24 de septiembre de 2025
Una semana para tocar el alma: teatro, música, cine, literatura, museos, monumentos y cultura viva en todo el país.
📍 SANTO DOMINGO
🎭 Teatro y Escena
Sala Ravelo – Teatro Nacional: (Funciones de la semana; consultar boletería oficial).
Sala Máximo Avilés Blonda – Bellas Artes: (cartelera activa; ver programación y boletería).
Teatro Guloya (Ciudad Colonial): Liborio — Estreno (adaptación de La hija de Mesías, de César Sánchez; dir./act. Dimitri Rivera) — Vie 19 y Sáb 20 · 8:30 p. m. | Dom 21 · 6:30 p. m. (avance inmediato; temporada hasta el 28).
🎶 Conciertos y Música en Vivo
Lungomare (Malecón): 4ta Dimensión – Rock 80s vs 90s — Sáb 20 · 8:00 p. m. (consultar boletería).
Casa de Teatro: programación de cantautores/jazz (consultar grilla semanal y taquilla).
💃 Danza / 🎬 Cine
Centro Cultural Banreservas: ciclo de cine de septiembre (consultar cartelera de la semana).
📚 Literatura / Charlas / Formación
Centro Cultural de España (CCE): Exposición “Un hogar es un techo” — abierta al público del 22 de ago al 19 de oct. Entrada libre.
🖼️ Exposiciones / Museos
31.ª Bienal Nacional de Artes Visuales — Museo de Arte Moderno (MAM) — Vigente.
Centro Cultural Banreservas: Aquiles Azar. Siempre dibujos — exposición en curso (septiembre).
Centro Cultural Taíno – Casa del Cordón: exhibición permanente sobre los primeros pobladores (abierta).
🏛️ Visitas a Monumentos
Alcázar de Colón (Plaza España) — Historia de la familia Colón y la primera corte virreinal.
Fortaleza Ozama — Mar–Dom · 9:00 a. m. – 5:00 p. m.
Museo de las Casas Reales — Instituciones y memoria colonial.
Faro a Colón — Visitas guiadas disponibles.
📍 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
🖼️ Exposiciones y Arte
Centro León: exposiciones permanentes y temporales; agenda semanal en sitio/redes.
🎭 Escena y Música
Centro León – Viernes Musicales: Noche de Solos: Violonchelo — Vie 19 · 8:00 p. m. (entrada gratuita).
Gran Teatro del Cibao: Conciertos y obras (consultar cartelera oficial).
📍 PUERTO PLATA
Parque Central: Actividades culturales y conciertos populares.
Fortaleza San Felipe y Museo del Ámbar abiertos al público.
📍 LA ROMANA
Altos de Chavón: Museo Arqueológico Regional y Galería de Arte.
📍 PUNTA CANA / HIGÜEY
Cartelera de shows y tributos musicales en vivo (consultar venues).
Museo de La Altagracia (Higüey): Arte sacro y patrimonio religioso.
🌟 Destacados de la Semana
Liborio (vie/sáb/dom, Teatro Guloya).
4ta Dimensión – Rock 80s vs 90s (sáb 20, Lungomare).
Viernes Musicales – Violonchelo (vie 19, Centro León).
Bienal de Artes Visuales (vigente, MAM).
Aquiles Azar. Siempre dibujos (Centro Cultural Banreservas).
“Un hogar es un techo” (CCE).
🗓️ Avance inmediato
Liborio – Teatro Guloya — temporada continúa hasta el dom 28 de sep.
Centro León – Viernes Musicales: Las caras del vinilo — Vie 26 · 8:00 p. m. (para tu radar).
Notas útiles
Verifica horarios y boletería en los canales oficiales de cada sede. Los eventos con entrada libre pueden estar sujetos a aforo.
✨ Lo que viene
FITE 2025 (Festival Internacional de Teatro Escénico): estrenos, compañías internacionales y escena dominicana.
Feria Internacional del Libro 2025: programación literaria, conferencias, presentaciones y actividades culturales.
La cultura no descansa: se vive cada semana en Acento Cultural.
Para incluir actividades artísticas y culturales, envía la información al correo: daniloginebra54@gmail.com
Compartir esta nota