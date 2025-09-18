ACENTO CULTURAL 

Del jueves 18 al miércoles 24 de septiembre de 2025 

Una semana para tocar el alma: teatro, música, cine, literatura, museos, monumentos y cultura viva en todo el país.  

📍 SANTO DOMINGO 

🎭 Teatro y Escena 

Sala Ravelo – Teatro Nacional: (Funciones de la semana; consultar boletería oficial).  

Sala Máximo Avilés Blonda – Bellas Artes: (cartelera activa; ver programación y boletería).  

Teatro Guloya (Ciudad Colonial): Liborio — Estreno (adaptación de La hija de Mesías, de César Sánchez; dir./act. Dimitri Rivera) — Vie 19 y Sáb 20 · 8:30 p. m. | Dom 21 · 6:30 p. m. (avance inmediato; temporada hasta el 28).  

🎶 Conciertos y Música en Vivo 

Lungomare (Malecón): 4ta Dimensión – Rock 80s vs 90s — Sáb 20 · 8:00 p. m. (consultar boletería).  

Casa de Teatro: programación de cantautores/jazz (consultar grilla semanal y taquilla).  

 💃 Danza / 🎬 Cine 

Centro Cultural Banreservas: ciclo de cine de septiembre (consultar cartelera de la semana).   

📚 Literatura / Charlas / Formación 

Centro Cultural de España (CCE): Exposición “Un hogar es un techo” — abierta al público del 22 de ago al 19 de oct. Entrada libre.  

 🖼️ Exposiciones / Museos 

31.ª Bienal Nacional de Artes Visuales — Museo de Arte Moderno (MAM) — Vigente.  

Centro Cultural Banreservas: Aquiles Azar. Siempre dibujos — exposición en curso (septiembre).  

Centro Cultural Taíno – Casa del Cordón: exhibición permanente sobre los primeros pobladores (abierta). 

 🏛️ Visitas a Monumentos 

Alcázar de Colón (Plaza España) — Historia de la familia Colón y la primera corte virreinal. 

Fortaleza Ozama — Mar–Dom · 9:00 a. m. – 5:00 p. m. 

Museo de las Casas Reales — Instituciones y memoria colonial. 

Faro a Colón — Visitas guiadas disponibles. 

 📍 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 

🖼️ Exposiciones y Arte 

Centro León: exposiciones permanentes y temporales; agenda semanal en sitio/redes.  

🎭 Escena y Música 

Centro León – Viernes Musicales: Noche de Solos: Violonchelo — Vie 19 · 8:00 p. m. (entrada gratuita).  

Gran Teatro del Cibao: Conciertos y obras (consultar cartelera oficial).  

📍 PUERTO PLATA 

Parque Central: Actividades culturales y conciertos populares. 

Fortaleza San Felipe y Museo del Ámbar abiertos al público. 

 📍 LA ROMANA 

Escuela Altos de Chavón.

Altos de Chavón: Museo Arqueológico Regional y Galería de Arte. 

 📍 PUNTA CANA / HIGÜEY 

Cartelera de shows y tributos musicales en vivo (consultar venues). 

Museo de La Altagracia (Higüey): Arte sacro y patrimonio religioso. 

 🌟 Destacados de la Semana 

Liborio (vie/sáb/dom, Teatro Guloya).  

4ta Dimensión – Rock 80s vs 90s (sáb 20, Lungomare).  

Viernes Musicales – Violonchelo (vie 19, Centro León).  

Bienal de Artes Visuales (vigente, MAM).  

Aquiles Azar. Siempre dibujos (Centro Cultural Banreservas).  

“Un hogar es un techo” (CCE).   

🗓️ Avance inmediato 

Liborio – Teatro Guloya — temporada continúa hasta el dom 28 de sep.  

Centro León – Viernes Musicales: Las caras del vinilo — Vie 26 · 8:00 p. m. (para tu radar).   

Notas útiles 

Verifica horarios y boletería en los canales oficiales de cada sede. Los eventos con entrada libre pueden estar sujetos a aforo.  

Lo que viene 

FITE 2025 (Festival Internacional de Teatro Escénico): estrenos, compañías internacionales y escena dominicana. 

Feria Internacional del Libro 2025: programación literaria, conferencias, presentaciones y actividades culturales.  

La cultura no descansa: se vive cada semana en Acento Cultural.  

Para incluir actividades artísticas y culturales, envía la información al correo: daniloginebra54@gmail.com 

