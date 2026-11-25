El presidente Luis Abinader designó a Eric Antonio Rivero Martín como nuevo director general de la Dirección General de Ganadería, mediante el Decreto núm. 785-26, una decisión que se conoce en medio de los reclamos de los productores porcinos por la crisis de comercialización que afecta al sector y el incremento de las importaciones de carne de cerdo.

La disposición, fechada el 2 de noviembre de 2026 e incluida en la Gaceta Oficial del 17 de noviembre, deroga el nombramiento de Abel Madera Espinal, quien ocupaba la dirección del organismo desde diciembre de 2023.

La designación adquiere relevancia después de que la Asociación de Productores Porcinos de la República Dominicana (Aproporc RD) solicitara públicamente al mandatario la destitución del entonces director de Ganadería, al considerar que no había ofrecido respuestas suficientes ante las dificultades que enfrentan los productores nacionales.

Rivero sustituye a Abel Madera Espinal

El artículo primero del Decreto 785-26 establece que Eric Antonio Rivero Martín queda designado director general de la Dirección General de Ganadería.

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En su artículo segundo, la disposición deroga el artículo primero del Decreto núm. 685-23, del 29 de diciembre de 2023, mediante el cual Abel Madera Espinal había sido nombrado en esa posición.

El artículo tercero deja sin efecto el Decreto núm. 396-20, del 25 de agosto de 2020, que había designado a Rivero asesor en Asuntos Agropecuarios del Poder Ejecutivo.

El nombramiento se fundamenta en el artículo 128, numeral 2, literal a), de la Constitución dominicana, que faculta al presidente de la República para nombrar y remover a los funcionarios públicos cuyos cargos sean de libre nombramiento.

Una designación en medio de la crisis porcina

La llegada de Rivero a la dirección de Ganadería se produce mientras los porcicultores reclaman medidas para proteger la producción nacional y facilitar la comercialización de los animales que permanecen en las granjas sin compradores.

Aproporc RD denunció que las importaciones de carne de cerdo aumentaron un 33.14 % entre enero y septiembre de 2026, al pasar de 68.13 millones de kilogramos en igual período de 2025 a 90.71 millones de kilogramos en los primeros nueve meses de este año, según estadísticas de la Dirección General de Aduanas citadas por la organización.

Los productores también han solicitado revisar los permisos de importación y aplicar las disposiciones que regulan el ingreso de productos agropecuarios, además de adoptar medidas para recuperar la capacidad de comercialización de la producción local.

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