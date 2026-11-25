Ayer martes fuimos convocados al Teatro Nacional Eduardo Brito, donde, en la Sala Carlos Piantini, se celebró el Gran Concierto Gala Navidad del Banco Popular Dominicano. Una cita musical que reunió a la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, y a destacados intérpretes dominicanos.

En sus palabras de bienvenida, el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, agradeció los vínculos de confianza construidos a lo largo de los años y reafirmó su optimismo en el porvenir de la República Dominicana, destacando el esfuerzo de su gente y la voluntad de seguir abriendo caminos hacia mayores oportunidades.

Una Navidad de buen gusto musical

El mayor atractivo de la noche estuvo en la cuidadosa selección de un repertorio que reunió clásicos navideños, música latinoamericana y expresiones de la tradición popular dominicana.

El maestro José Antonio Molina y la soprano Nathalie Peña Comas, en una de las imágenes que recoge el espíritu de elegancia y buen gusto musical de la gala.

Bajo el título Molina y sus amigos, el concierto reunió a Nathalie Peña Comas, Diomary La Mala, Nairiby Duarte, Jandy Ventura y Krency García (El Prodigio). A ellos se sumaron el Coro Koribe y el coro infantil, bajo la dirección de Nadia Nicola.

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Más que una sucesión de canciones navideñas, el programa propuso un recorrido por distintas expresiones musicales que forman parte de la memoria universal y de nuestra propia identidad cultural. En esa diversidad radicó uno de sus mayores aciertos.

La selección permitió establecer un diálogo natural entre la música sinfónica, los villancicos tradicionales, la canción popular latinoamericana y el merengue dominicano. Un equilibrio que evitó encerrar la Navidad en un solo registro y abrió espacio tanto a la solemnidad como a la nostalgia, la alegría y el encuentro colectivo.

Los intérpretes de la noche: Nathalie Peña Comas, Diomary La Mala, Nairiby Duarte, Jandy Ventura y Krency García, «El Prodigio», reunidos en una celebración de talento, diversidad musical y orgullo dominicano en el Gran Concierto Gala Navidad del Banco Popular.

La Navidad universal

El repertorio internacional ofreció momentos de especial significación por la naturaleza de las obras escogidas. La presencia del Hallelujah Chorus, de Georg Friedrich Händel, junto a Adeste Fideles y Oh Holy Night, aportó la fuerza solemne y espiritual de una tradición musical que ha atravesado generaciones.

Estas composiciones encontraron su contrapunto en canciones como The Christmas Song, de Mel Tormé y Robert Wells, Jingle Bells y Santa Claus Is Coming to Town: piezas que despiertan recuerdos de infancia, evocan la intimidad familiar y transmiten el pulso festivo de estas fechas.

El programa también incluyó El vals de las flores, de Piotr Ilich Chaikovski, una de las páginas más conocidas de El cascanueces. Su presencia amplió el horizonte musical de la gala y acercó al público a una obra clásica vinculada, por su carácter imaginativo, al universo de la fantasía y los sueños.

En este recorrido, la música no funcionó como simple adorno de temporada, sino como un lenguaje capaz de despertar emociones diversas y conectar sensibilidades.

El maestro José Antonio Molina observa con admiración a Krency García, «El Prodigio», mientras ejecuta el acordeón, en un momento de complicidad musical que celebra el encuentro entre la música sinfónica y la tradición típica dominicana.

Las voces, la raíz criolla y la fuerza de lo nuestro

La participación de los artistas invitados aportó color y contraste a la velada. Nathalie Peña Comas interpretó piezas de la tradición navideña internacional, mientras Diomary La Mala imprimió su temperamento expresivo a Campanitas de Navidad. Nairiby Duarte, por su parte, enlazó la canción contemporánea con el espíritu festivo. Cada intérprete encontró así un espacio propio dentro del conjunto.

El Coro Koribe y el coro infantil, dirigidos por Nadia Nicola, aportaron un momento de particular hondura emotiva. Las voces de los niños en Joy to the World recordaron que la Navidad también se hereda cantando: una memoria compartida que pasa de una generación a otra.

La gala se abrió luego hacia las raíces latinoamericanas y dominicanas. Triste Navidad, de Rafael Hernández, aportó una sensibilidad marcada por la nostalgia y la evocación. Otras canciones de acento regional dieron paso a los aguinaldos y merengues que sostienen nuestra identidad festiva. Aguinaldo Dominicano, Alegre Vengo y Esta Navidad, de Johnny Ventura, afirmaron el carácter propio de una celebración que no se conformó con mirar hacia afuera, sino que también se reconoció en su propia tierra.

La entrada de Jandy Ventura y El Prodigio», selló ese encuentro entre tradición y presente. El merengue, el acordeón y los ritmos populares dialogaron de tú a tú con la sonoridad sinfónica, demostrando que los géneros pueden convivir con naturalidad cuando existe una dirección artística capaz de articularlos con criterio.

El popurrí navideño, junto a piezas como Caña Brava y Salsa Pa’ Tu Lechón, encendió la sala y convirtió el tramo final en una fiesta compartida entre el escenario y el público.

El arte como punto de encuentro

Uno de los grandes logros de la noche radicó precisamente en esa integración de lenguajes. La Orquesta Sinfónica Nacional no actuó como simple acompañamiento, sino como el eje de una propuesta que tendió puentes entre estilos, estéticas y generaciones. Los arreglos y las orquestaciones dieron unidad a un repertorio amplio, en el que lo sinfónico dialogó con el jazz, la canción, el merengue y el pulso popular.

El maestro José Antonio Molina volvió a demostrar su solvencia como director y, al mismo tiempo, su sensibilidad como responsable de una selección musical de gran acierto. Molina y sus amigos fue más que una gala navideña: constituyó un recorrido cuidadosamente concebido por distintas épocas, géneros y sensibilidades. Un programa de excelente factura que permitió apreciar la versatilidad de la Orquesta Sinfónica Nacional y el talento de los artistas invitados.

Iniciar la Navidad con un concierto de esta calidad representa una valiosa contribución del Banco Popular Dominicano a la vida cultural del país. Reunir a la Orquesta Sinfónica Nacional y a artistas dominicanos de probada calidad alrededor de un programa de buen gusto es una manera noble de celebrar estas fechas desde el arte, honrando el talento de nuestros músicos y la riqueza de lo que somos.

En varios momentos de la velada, el entusiasmo de los presentes se manifestó en aplausos de pie y prolongadas ovaciones, que reconocieron la calidad de las interpretaciones y la entrega de los artistas. Fue una respuesta espontánea que convirtió la gala en una experiencia de celebración compartida entre el escenario y la sala.

Al concluir la celebración en la Sala Carlos Piantini, quedó en el ambiente algo más duradero que el aplauso: la certeza de que la música, cuando se concibe con rigor y afecto por nuestras raíces, tiene el poder de convocarnos, reconocernos y recordarnos lo mejor de nuestra identidad al comienzo de la Navidad.

Danilo Ginebra Publicista y director de teatro Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad. Ver más