Desde siempre se ha establecido que el valor de cualquier premio en competencia corresponde a la calidad de sus jurados, por lo cual los veredictos emanados de los Premios Platino en sus once ediciones hasta el momento, hay que asumirlos como fruto de un criterio técnico y ético adecuado.

Los veredictos de los jurados de premios de cualquier tipo no emanan para complacer a todos los participantes, ni es posible porque los lugares de los ganadores por categoría son uno y las opciones nominadas son cuatro.

El esperado veredicto del 9 de mayo próximo en el Gran Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya (México), del complejo Xcaret, se espera sea de nuevo la coronación del esfuerzo de las industrias audiovisuales de Iberoamérica.

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Las esperanzas dominicanas están centradas en la categoría Animación con Olivia y las Nubes (Tomás Pichardo), que compite con producciones de México, España y Perú, en un enfrentamiento cerrado en el cual cualquiera de los proyectos puede ganar.

Los Premios Platino son montados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), y con el apoyo de las Academias e Institutos de Cine Iberoamericanos y numerosos patrocinadores.

Los premios fueron gestados tras reuniones de EGEDA desde 2010 con el objetivo de convertirse en la principal ventana para mostrar la cinematografía iberoamericana y también generar un star system iberoamericano para que las películas puedan trascender fronteras.

Los Premios Platino constituyen una plataforma fundamental para la proyección de la industria de la región.

En el caso de Premios Platino, hasta donde se conoce, nunca han generado reacciones o protestas en medios o círculos de la industria debido a que se reputan como, en general, justos y se corresponden con la consistencia de las marcas fílmicas de los países mejor posicionados en la industria.

El jurado de los Premios Platino es internacional, multisectorial y equilibrado por países, pero sin cuotas públicas detalladas. Está compuesto por alrededor de 160 miembros de toda Iberoamérica. República Dominicana cuenta con entre cuatro y siete jurados, aunque sus nombres no se publican oficialmente como grupo nacional.

El jurado está compuesto por presidentes de academias de cine, directores de institutos de cine, programadores y directivos de festivales, críticos, cineastas, productores y actores.

El jurado de los Premios Platino del Cine Iberoamericano no se organiza como un “panel por países” con cuotas rígidas visibles públicamente, sino como un jurado internacional amplio, integrado por profesionales de Iberoamérica, procurando equilibrio geográfico y de género. Es decir, no se trata de jurados nacionales votando por las propuestas de su país. Mal servicio se haría en caso de una tendencia hacia lo propio de cada país, procurando que sea la calidad la que se imponga.

Es un jurado internacional iberoamericano, con miembros de todos los países participantes (España, Portugal y América Latina). No se publica oficialmente un desglose fijo por país, pero sí se establece que se busca equilibrar la representación de los distintos países.

Para garantizar la idoneidad del veredicto, se tiene establecido que ninguna nacionalidad puede dominar las nominaciones finales (máximo dos finalistas por país en una categoría).

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¿Qué son, a quién representan y cómo ha sido la trayectoria de Premios PLATINO? | Acento

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más