La caída de la ballena, dirigida por Brian Duffield (The Babysitter, 2017) y basada en la novela homónima de Daniel Kraus, plantea un thriller de supervivencia cuya situación extrema funciona como punto de partida para explorar el duelo, la violencia familiar y la dificultad de desprenderse de la figura paterna.

En este relato se tiene a Jay Gardiner (Austin Abrams), quien se sumerge en las aguas de la costa central de California para recuperar los restos de su padre, Mitt (Josh Brolin), quien murió por suicidio. Sin embargo, la búsqueda adquiere una dimensión física y psicológica inesperada cuando una ballena lo engulle y lo deja atrapado en su interior con una mínima reserva de oxígeno.

A partir de esta situación la película gira su entorno al horror corporal con un relato sobre la supervivencia y la memoria. El océano, inicialmente asociado con el espacio de búsqueda y la posibilidad de recuperar el pasado, termina convirtiéndose en un territorio donde Jay debe enfrentarse a aquello que no ha podido resolver emocionalmente.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Si observamos su estructura narrativa esta se articula mediante la alternancia entre el presente claustrofóbico, dominado por los intentos de escapar del interior de la ballena, y los recuerdos de la relación conflictiva entre Jay y Mitt.

De esta manera el relato oscila entre esos dos tiempos cumpliendo una función dramática donde cada dificultad física reactiva una experiencia anterior y transforma los conocimientos adquiridos durante la infancia en herramientas para sobrevivir.

La cuenta regresiva de la falta de oxígeno trata de sostener la tensión y obliga al protagonista a tomar decisiones bajo presión. No obstante, la alternancia también presenta un problema de ritmo porque las secuencias de supervivencia construyen una angustia inmediata, mientras que algunos recuerdos interrumpen ese impulso para explicar sentimientos y conflictos que la acción ya permite intuir.

La dirección de Brian Duffield se distingue por ese esfuerzo de convertir una premisa difícil de trasladar a la pantalla en una experiencia de horror físico y tensión psicológica. Por eso, las decisiones de manejar la historia con encuadres cerrados, diseño sonoro y la representación del interior de la ballena acentúan la sensación de encierro, sometiendo al espectador a estar siempre cerca del protagonista y su angustia.

La interpretación de Austin Abrams constituye uno de los principales soportes de la película. El actor construye a Jay desde una combinación de vulnerabilidad, resentimiento y determinación, evitando que el personaje se reduzca a un héroe de acción convencional, un tono parecido a lo que Austin aportó en su anterior película “Resident Evil: noche cero”.

Al final, la metáfora central de La caída de la ballena reside en la relación entre el cuerpo del animal y la herencia emocional, donde el encierro dentro de una criatura representa, en una lectura simbólica, el universo paterno del que intenta liberarse, construyendo así una historia visualmente inventiva y dramáticamente emocional.