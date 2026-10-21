A las 5:35 de la tarde de este 20 de octubre ya estaba en la sala del Downtown Center. El personal ocupaba sus posiciones y los flyers esperaban en su lugar. En el centro, dos urnas llamaban la atención: en una, las zapatillas con las que Marileidy Paulino compitió; en la otra, dos medallas de Tokio 2020 y un galardón de la Diamond League 2024.
Poco a poco llegaron los invitados: del espectáculo, de la comunicación, amigos y familiares. “Hola, amiga”, “¿Y tú aquí?”, “Mira, él sale en la película”, se escuchaba entre abrazos. A las 6:24, moverse ya era una misión.
A las 6:26, los productores ejecutivos Jessica Hasbún y Kelvin Liria, junto a la maestra de ceremonias Jatnna Tavarez, posaban ante las cámaras y respondían entrevistas. Dieciséis minutos después, se murmuraba: “Mírala ahí”, “Permiso”, “Pero mira a Marileidy”, “Tírale una foto”. Giré la cabeza y allí estaba, con un traje rojo de chaqueta y pantalón, una niña de cada mano y una sonrisa ligera en el rostro.
Con la sala 1 llena, los productores y la atleta dirigieron unas palabras antes de la función.
“Esto va a motivar a muchos jóvenes. Nosotros no lo tenemos todo, al principio cuesta”, expresó Paulino.
“Marileidy”, dirigida por Tito Rodríguez y protagonizada por Yisneidy Alcántara, narra el recorrido de la velocista nacida en Nizao, Peravia, hasta convertirse en referente del atletismo dominicano.
Durante la proyección, la sala guardó silencio: sin murmullos y sin luces de celulares.
Al encenderse las luces, el público aplaudió. Nadie cruzó una meta, pero el aplauso sonó a llegada. Las sonrisas colgaban como medallas y, entre la gente, un “bravo” resumió el orgullo.
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