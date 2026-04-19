El Centro Cultural Banreservas anunció la proyección de la película Con faldas y a lo loco este martes 21 de abril de 2026, como parte de su ciclo de cine clásico.

La comedia, dirigida por el cineasta austriaco Billy Wilder, se sitúa en la época de la Ley Seca en Estados Unidos y narra la historia de dos músicos que deben huir tras presenciar un ajuste de cuentas entre bandas rivales.

En su intento por evadir a la mafia y encontrar trabajo, los protagonistas deciden disfrazarse de mujeres para integrarse a una orquesta femenina.

A partir de ahí se desarrollan una serie de situaciones cómicas, incluyendo el intento de uno de ellos por conquistar a la cantante del grupo y el inesperado interés romántico de un millonario.

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La actividad forma parte de la programación cultural del centro, orientada a promover el cine clásico entre el público.

Detalles de la proyección cinematográfica

Evento: Proyección de “Con faldas y a lo loco”

Proyección de “Con faldas y a lo loco” Lugar: Centro Cultural Banreservas, calle Isabel la Católica

Centro Cultural Banreservas, calle Isabel la Católica Fecha: Martes 21 de abril

Martes 21 de abril Hora: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Entrada: Gratis

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