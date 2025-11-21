Getty Images

Fátima Bosch siempre quiso conocer Tailandia. Por eso, cuando se enteró de que el certamen de Miss Universo llevaría a cabo su versión número 74 en Bangkok, la capital de ese país, algo le hizo clic.

"Dicen que cuando te llama la atención una ciudad y siempre la traes a la mente, es porque ahí tienes algo pendiente, una historia pendiente por escribirse", dijo la mexicana, oriunda de Teapa, estado de Tabasco, en una entrevista en septiembre pasado.

Cuántas veces se imaginó convertirse en la ganadora del certamen de belleza más grande del mundo, sólo ella lo sabe.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Lo que es claro, es que tras la polémica que enfrentó al ser "humillada" por uno de los organizadores a inicios de noviembre, la sorpresa que ha causado su coronación es enorme.

"Me gustaría que me recordaran como una persona que cambió un poco el prototipo de lo que es una Miss Universo, y como una persona real que entrega el corazón", dijo tras recibir el premio.

En BBC Mundo te contamos quién es esta mujer de solo 25 años que se convirtió en la protagonista inesperada del polémico certamen desde su inicio y es ahora la cuarta mexicana en hacerse de con el título.

Getty Images Fátima Bosch se convirtió en la primera oriunda de Tabasco en ser elegida Miss Universo.

Primeros años

Su infancia no siempre fue fácil.

Si bien se crió en una familia unida y que le entregó mucho amor, Fátima Bosch ha contado que fue víctima de bullying o acoso sicológico en la escuela.

Además, de niña le diagnosticaron trastornos como TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad), lo que le trajo desafíos complejos durante su época escolar.

Pero asegura que eso no la detuvo y que con el tiempo forjó una personalidad alegre y más segura.

Instagram Fátima Bosch La infancia de Fátima Bosch no siempre fue fácil.

Tras dejar la escuela, estudió diseño de moda en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y luego en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, Italia, así como en el Lyndon Institute en Estados Unidos.

Según la agencia de noticias Associated Press, la joven ha centrado su trayectoria profesional en crear diseños sostenibles y trabajar con materiales desechados.

A la vez, ha sido voluntaria con niños enfermos, promovido la conciencia ambiental y apoyado temas relacionados con migrantes y salud mental.

"A mí siempre me ha gustado ayudar, desde los 14 años he estado en filantropía, obras y caridad; pero me daba cuenta que yo de chiquita ya como que lo traía inconscientemente", ha dicho.

También ha dicho que le gusta la equitación, jugar tenis, escuchar música, pintar y leer.

Se declara una apasionada creyente en Dios y, de hecho, en México algunos han interpretado el ademán que hizo tras ser coronada, apuntando un dedo al cielo, como un gesto espiritual.

Instagram Fátima Bosch La nueva Miss Universo ha dicho que disfruta de hobbies como la equitación, jugar tenis, escuchar música, pintar y leer.

Una familia de tradiciones

La nueva Miss Universo proviene de una familia prominente en México, tanto con tradición en los concursos de belleza como en el ámbito político.

De acuerdo con medios locales, la familia de su madre, Vanessa Fernández Balboa, la conectó tempranamente con el mundo de los certámenes. Dos de sus hermanas, tías de Fátima, compitieron en el concurso Flor de Tabasco en México, el mismo que luego ella ganaría en 2018.

La joven ha dicho que esa cultura estuvo siempre en el corazón de su crianza y que cada años tenían la tradición de reunirse para ver la elección y coronación de Miss Universo.

Sin embargo, Fátima ha señalado que a medida que fue creciendo le surgieron dudas sobre ese mundo.

"Yo tenía una idea no tan buena acerca de los certámenes de belleza. Pero cuando me di la oportunidad de platicar con mi director, George Figueroa de Miss Universo México, hice un clic increíble y me di cuenta que ellos están haciendo historia, porque están cambiando la narrativa. Quieren mujeres reales que tengan cosas qué decir, espacios qué ocupar y estamos en el siglo 21. ¡Eso me encantó a sobremanera! Fue cuando vi que este es un lugar en donde puedo usar mi voz para cosas buenas. Tengo que estar aquí, tengo que animarme", afirmó en septiembre a un medio local.

Por otro lado, su tía materna, Mónica Fernández Balboa, es una dirigente conocida en el mundo político mexicano. Fue diputada y senadora por el partido oficialista Morena, ejerció como presidenta del Senado y, desde 2024, lidera el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Además, Fátima es muy cercana a su padre, Bernardo Bosch Hernández, quien la acompañó la noche de este jueves en la final del certamen en Bangkok.

La voz de Fátima

La joven Miss Universo se convirtió en la protagonista inesperada del certamen por alzar su voz tras recibir malos tratos por parte de uno de los organizadores.

El magnate de los medios de comunicación tailandés y organizador del concurso, Nawat Itsaragrasil, reprendió a Bosch delante de decenas de concursantes por no publicar contenido promocional relativo al certamen.

Ella lo encaró: "Tengo una voz. Y como mujeres merecemos respeto, yo estoy aquí representando a mi país, y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización", dijo en esa oportunidad, ante lo que Nawat llamó a seguridad.

El gesto del organizador generó indignación entre el resto de las concursantes, quienes en un gesto de solidaridad dejaron el salón junto a la mexicana.

El hecho se transformó en un escándalo de proporciones, pero también hizo que la imagen de Bosch diera la vuelta al mundo.

En su país, la propia presidenta Claudia Sheinbaum la elogió en ese momento como "un ejemplo de cómo las mujeres debemos alzar la voz" ante la agresión.

Getty Images "Tengo una voz. Y como mujeres merecemos respeto", le dijo al organizador del certamen.

Su actitud fue valorada también por los mexicanos. Sin embargo, su coronación ya ha traído suspicacias.

En redes sociales, algunos fans dijeron que el drama detrás del escenario ayudó a que Bosch se llevara la corona.

Las dudas en torno a la definición de la ganadora se dan justamente después de que el músico franco-libanés Omar Harfouch renunciara como uno de los ocho jueces esta semana, alegando que el concurso estaba arreglado.

Panisa Aemocha, periodista de BBC News Thai dijo que "lo que está claro es que Miss Universo 2025 será recordada como una de las ediciones más caóticas y controvertidas en la historia de la organización. Con disputas que estallan a todos los niveles, estamos hablando del presidente contra el director nacional, los directores nacionales contra una delegada, una organización contra un juez y ahora el público contra la reina".

En sus cuentas de redes sociales, la organización de Miss Universo elogió a Bosch, diciendo que "su gracia, fuerza y espíritu radiante conquistaron los corazones del mundo".

Antes del certamen, la joven había dicho: "Me encantaría usar esa corona para llevar luz a donde solo había oscuridad, para inspirar a niñas y mujeres a que crean en la fuerza de su voz, pero sobre todo, a que crean que son suficientes con lo que son el día de hoy".

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'c20gr51011yo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.c20gr51011yo.page','title': 'Víctima de bullying y de familia con tradición en la política y los concursos de belleza: quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó el polémico certamen de Miss Universo','author': 'Redacción – BBC News Mundo','published': '2025-11-21T15:00:47.473Z','updated': '2025-11-21T15:00:47.473Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más