Getty Images Jeffrey Epstein en una foto de 2004.

Advertencia: este artículo presenta contenido que puede resultar angustiante para algunas personas.

Un juez estadounidense ha ordenado la divulgación de un documento que, según se afirma, es una nota de suicidio escrita por el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein un mes antes de su muerte.

La nota manuscrita, cuya confidencialidad se retiró este miércoles, menciona una investigación de varios meses que "no encontró nada" y dice que "es un gusto poder elegir el momento para decir adiós".

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El antiguo compañero de celda de Epstein afirma que encontró la nota dentro de un libro después de que el financiero intentara suicidarse en julio de 2019.

Epstein fue encontrado muerto en su celda un mes después.

La BBC no ha podido verificar que la nota fuera escrita por Epstein, y las autoridades estadounidenses no se han pronunciado al respecto.

Su muerte, que las autoridades dictaminaron como suicidio, se produjo mientras esperaba un juicio por trata de personas con fines sexuales.

La supuesta nota estuvo sellada para mantener su confidencialidad en el marco de un proceso penal contra el antiguo compañero de celda, Nicholas Tartaglione, que se encontraba detenido en ese momento a la espera de juicio por cuatro asesinatos.

Tartaglione es un exagente de policía condenado por un cuádruple asesinato que en un momento fue acusado por Epstein de atacarlo, algo que él negó.

El expolicía mencionó por primera vez la existencia de la nota el año pasado en un pódcast.

Un escaneo de la nota en el archivo judicial desclasificado muestra una frase escrita a mano que dice: "Me investigaron por un mes – NO ENCONTRARON NADA!!", y menciona cargos de hace años.

"Es un gusto poder elegir el momento para decir adiós", indica la nota.

"¡Qué quieres que haga- Que me rompa a llorar!", continúa. "NO ES DIVERTIDO, NO MERECE LA PENA".

La nota consta solo de siete líneas de texto que dejan incertidumbre sobre su supuesto significado.

Reuters La nota dice: "Me investigaron por un mes – NO ENCONTRARON NADA!!! Entonces, cargos de 15 años (palabra que no está clara). Es un gusto poder elegir el momento para decir adiós. ¡Qué quieres que haga- Que me rompa a llorar!", continúa. "NO ES DIVERTIDO, NO MERECE LA PENA".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la BBC.

Un portavoz del DOJ declaró anteriormente a NBC News que el departamento no había visto la nota.

Destacaron el "esfuerzo exhaustivo" del Departamento de Justicia en la recopilación y publicación de millones de otros archivos relacionados con Epstein en los últimos meses.

La nota iba acompañada de una carta de mayo de 2021 presentada al tribunal por John A Wieder, un antiguo abogado de Tartaglione.

El abogado describió la nota como "el documento original" que el juez federal Kenneth M Karas había ordenado entregar al tribunal en ese momento.

The New York Times le había solicitado al juez en White Plains, Nueva York, que desclasificara la nota, argumentando que no era necesario mantenerla en secreto.

El periódico también solicitaba otros documentos sobre los que el juez no dictó ninguna resolución.

Los fiscales federales también presionaron para que la nota fueses publicada, alegando que ya no existía un interés imperioso en mantenerla bajo secreto y que las declaraciones públicas de Tartaglione sobre la nota "constituyen una renuncia a la necesidad de mantenerla sellada".

En su orden de hacer pública la nota el miércoles, el juez Karas concluyó que "está sujeta a la presunción de acceso público".

"El Tribunal concluye cómodamente que el acceso público a la Nota promueve 'un cierto grado de rendición de cuentas', así como garantiza que el público 'tenga confianza en la administración de justicia’", escribió Karas.

Añadió que el tribunal coincide en que la reiteradas declaraciones públicas de Tartaglione sobre el contenido de la nota "constituyen una renuncia al secreto profesional con respecto al documento" y que mantenerla de manera confidencial no está justificado por esa razón.

En un informe federal se identificaron fallos de seguridad en la prisión la noche de la muerte de Epstein y ha habido un flujo constante de especulaciones sobre cómo murió.

BBC

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