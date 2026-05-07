La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este jueves que el brote de hantavirus detectado en un crucero no indica el inicio de una pandemia.
"Quiero ser inequívoca al respecto: esto no es el SARS-CoV-2. Esto no es el inicio de una pandemia de covid-19. Se trata de un brote que estamos observando en un barco", señaló Maria van Kerkhove, directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS.
"Esto no es covid, esto no es influenza; se propaga de una manera muy, muy diferente", agregó.
Las autoridades sanitarias investigan activamente un brote de hantavirus detectado entre pasajeros de un crucero que partió el 1 de abril de Ushuaia (Argentina).
Tres personas que se encontraban a bordo del buque holandés MV Hondius han fallecido desde que el crucero inició su viaje.
La embarcacion se dirige hacia las Islas Canarias, España.
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