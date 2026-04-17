Bloomberg vía Getty Images Seres y su marca subsidiaria Aito son conocidas por sus vehículos utilitarios deportivos eléctricos.

El fabricante de automóviles chino Seres obtuvo una patente para lo que denomina un "inodoro a bordo", que se desliza bajo el asiento de un pasajero para permitir el uso del baño durante trayectos por carretera.

Esta funcionalidad tiene como objetivo "satisfacer las necesidades sanitarias de los usuarios durante viajes largos, al acampar o al dormir dentro del vehículo", escribieron los ingenieros en la solicitud de patente presentada por Seres en China el 10 de abril.

Seres, con sede en la ciudad suroccidental de Chongqing, no anunció todavía ningún modelo de automóvil que incorpore inodoros, y se desconoce si finalmente se llegarán a fabricar vehículos con esta característica.

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Los vehículos eléctricos chinos han ido incorporando cada vez más prestaciones poco convencionales -tales como asientos con función de masaje integrada, sistemas de karaoke y refrigeradores- con el fin de destacar en un mercado altamente competitivo.

Oculto bajo el asiento

Presentación ante la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China. El concepto de inodoro para el interior del vehículo de Seres, incluido en su solicitud de patente.

La solicitud de patente revela los planes de Seres para un inodoro a bordo que emerge desde la parte inferior del asiento del pasajero y se activa mediante una pulsación o a través de comandos de voz.

Según la documentación presentada ante la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China -a la que tuvo acceso la BBC-, el inodoro estará equipado con un ventilador y un conducto de extracción para expulsar los olores fuera del habitáculo.

Los residuos se acumulan en un depósito que debe vaciarse manualmente.

El inodoro cuenta, además, con un elemento calefactor giratorio diseñado para evaporar la orina y secar los demás residuos.

Cuando no está en uso, el inodoro permanece oculto bajo el asiento, lo que optimiza el aprovechamiento del espacio interior del vehículo sin requerir superficie adicional.

Los inodoros a bordo de vehículos son poco comunes -se encuentran principalmente en autobuses de larga distancia-, aunque no son algo inédito en los automóviles particulares.

Según la casa de subastas Sotheby’s, una versión especial del Rolls-Royce Silver Wraith de 1950 incluía un televisor integrado y un inodoro situado bajo el asiento del pasajero.

Seres, junto con su marca subsidiaria Aito, es conocida por fabricar vehículos utilitarios deportivos (SUV) eléctricos: automóviles de mayor tamaño, con una mayor altura desde el suelo y más espacio de carga.

La mayoría de los vehículos de la compañía se comercializan en la China continental, si bien Seres ha expandido sus operaciones a Europa, Medio Oriente y África.

Con decenas de marcas competidoras, el mercado chino de vehículos eléctricos se ha saturado en gran medida, lo que ha derivado en una costosa guerra de precios que ha mermado los beneficios de las empresas.

Seres es una de las pocas compañías chinas de vehículos eléctricos que ha logrado generar beneficios, entre las que se incluye la líder mundial BYD.

Numerosos analistas han alertado que un gran número de empresas chinas del sector de los vehículos eléctricos corren el riesgo de colapsar.

BBC

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