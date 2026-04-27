Getty Images El presidente Donald Trump pidió el despido de Jimmy Kimmel por la broma hacia su esposa, Melania Trump.

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, lanzó una dura crítica contra el presentador y humorista Jimmy Kimmel por una broma que este hizo a un par de días antes de que se produjera un tiroteo en una cena a la que asistió junto al presidente.

Melania Trump calificó los comentarios de Kimmel de "odiosos y violentos", e instó a la cadena de televisión ABC, en la que trabaja el presentador, a tomar medidas contra su "comportamiento atroz".

El sábado un hombre armado abrió fuego durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca que se celebraba en un hotel de Washington, en un ataque que, según las autoridades, podría haber tenido como objetivo a miembros del gobierno de Donald Trump.

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Los comentarios de Kimmel se transmitieron el jueves, cuando el humorista hizo una broma previa a la cena.

"Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, qué hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante", dijo Kimmel.

Este lunes el presidente Trump se sumó a las críticas a través de una publicación en Truth Social en la que dijo: "Aprecio que tanta gente esté indignada por el despreciable llamado a la violencia de Kimmel, y normalmente no respondería a nada de lo que él dijera, pero esto es algo que va mucho más allá de lo aceptable".

"Jimmy Kimmel debería ser despedido de inmediato por Disney y ABC", añadió.

La BBC se ha puesto en contacto con ABC para obtener comentarios.

Reuters En su monólogo, Kimmel hizo una broma antes de la Cena de Corresponsales del sábado.

"No es comedia"

En una publicación en X este lunes, Melania Trump dijo que "personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir odio", e instó a ABC a "tomar una postura".

"Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y agravan la enfermiza polarización política en Estados Unidos", dijo. "¿Cuántas veces más permitirán los directivos de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?", escribió.

El programa de Kimmel fue retirado el pasado septiembre después de que el presentador hiciera comentarios sobre el tiroteo en el que murió el activista conservador Charlie Kirk.

En un monólogo, Kimmel dijo que la "pandilla Maga" -en referencia a los seguidores de Trump- estaba tratando de "sacar provecho político" del asesinato de Kirk. Su programa regresó al aire una semana después.

Tras volver al programa, Kimmel dijo que aceptaba que algunas personas sintieran que sus comentarios sobre la muerte de Kirk habían sido "inoportunos o poco claros, o tal vez ambas cosas", y añadió: "Entiendo por qué están molestos".

Getty Images La tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tuvo que ser suspendida luego del incidente.

En el reciente caso, un video de la broma que Kimmel hizo el jueves resurgió tras el tiroteo en la cena del sábado y provocó una reacción violenta en las redes sociales.

Los críticos del programa acusaron al comediante de alentar la violencia política. Los conservadores pidieron en redes sociales que se retirara a Kimmel de la programación.

El presidente y la primera dama fueron evacuados de la cena de gala el sábado por la noche después de que un hombre armado abriera fuego cerca de un control de seguridad en el evento celebrado en un hotel en Washington DC.

El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, fue detenido por agentes cerca de una escalera que conduce al salón de baile donde se celebraba la cena a la que asistían cientos de periodistas, funcionarios y figuras públicas.

Este lunes recibió tres cargos, incluido uno de intento de asesinato del presidente de EE.UU, por lo que podría enfrentar una cadena perpetua.

Trump dijo a los periodistas que la situación fue "una experiencia bastante traumática" para su esposa.

Se esperaba que el sospechoso compareciera ante el tribunal el lunes.

BBC

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