Reuters Imagen del sospechoso acusado este lunes de intentar matar a Trump.

Cole Tomas Allen, el hombre de 31 años sospechoso de abrir fuego el sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de Washington en la que estaba presente Donald Trump, ha sido acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos.

Durante una audiencia en un tribunal federal este lunes, también se le han imputado otros dos cargos: usar un arma de fuego durante un delito con violencia y portar un arma de fuego con la intención de cometer un delito.

De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta la cadena perpetua.

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Allen fue detenido poco después de que se escucharan los disparos y de que Trump, así como su esposa, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y otros funcionarios fueran evacuados del evento.

Tras ser trasladado al hospital para una evaluación, quedó bajo custodia policial.

El sospechoso era huésped del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena de corresponsales, según las autoridades, y estaba "armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos".

Bill Frischling/ CQ Roll Call/Handout vía REUTERS

En su primera entrevista tras el suceso, ofrecida a la cadena conservadora Fox News, Trump aseguró que Allen actuó movido por un "odio profundo" hacia los cristianos.

Agregó que lo decía basándose en un "manifiesto" que las autoridades habrían hallado en una computadora del sospechoso.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha denunciado este lunes que, quienes "tildan de fascista" al Trump y "lo comparan con Hitler" están "alimentando la violencia contra él".

Ingeniero y profesor

Cole Allen/LinkedIn De ser hallado culpable, Cole Tomas Allen podría enfrentar la cadena perpetua.

De 31 años, Allen residía en Torrance, un suburbio en el suroeste de Los Ángeles, California.

Desde 2020, trabajó a tiempo parcial para una empresa de tutorías en Torrance llamada C2 Education, y en diciembre de 2024 fue nombrado "profesor del mes".

No está claro si aún trabaja para la empresa. El Distrito Escolar Unificado de Torrance declaró a CBS que Allen nunca ha sido empleado de su distrito.

Los registros de votantes del condado de Los Ángeles parecen indicar que no tenía ninguna preferencia partidista registrada.

Según un registro de la Comisión Federal Electoral, al que tuvo acceso BBC Verify, en octubre de 2024 Allen donó US$25 a la plataforma de recaudación de fondos ActBlue, dinero que estaba destinado a la campaña presidencial de Kamala Harris.

Allen se describe a sí mismo en LinkedIn como ingeniero mecánico, desarrollador de videojuegos y profesor.

San Francisco Chronicle vía Getty Images Allen Tomas Cole residía en Torrance, un suburbio de Los Ángeles.

Según su perfil, estudió ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California (CalTech), antes de graduarse con una maestría en ciencias de la computación de la Universidad Estatal de California en 2025.

CalTech le confirmó a CBS por correo electrónico que Allen se graduó de Caltech en 2017, pero no proporcionó más detalles.

BBC

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