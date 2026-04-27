Divulgación/SENAD

Durante más de 20 años, el brasileño Marcos Campinha Panissa vivió en Paraguay con una identidad falsa. Se casó, formó una familia y abrió negocios.

Para vecinos y amigos, era simplemente José Carlos Vieira, un empresario que llevaba una vida discreta.

Nadie sospechaba que, décadas atrás, había sido condenado en Brasil por un crimen brutal.

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La vida construida sobre documentos falsos comenzó a desmoronarse la mañana del miércoles (15 de abril), cuando agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay abordaron a Marcos al salir de un establecimiento en San Lorenzo, a unos 15 kilómetros de la capital, Asunción.

"¡Marcos!", gritó la policía. La reacción del brasileño fue inmediata.

"Miró a los agentes con una expresión de asombro. Era como si no hubiera escuchado su propio nombre en muchos años y se sorprendiera al oírlo de nuevo. Se quedó paralizado", declaró a BBC News Brasil el ministro responsable de la Senad, Jalil Rachid.

Marcos estuvo prófugo de la justicia brasileña durante más de 30 años. Fue condenado por el asesinato de su exesposa, Fernanda Estruzani, a quien apuñaló 72 veces. El crimen ocurrió en agosto de 1989, en el apartamento de Fernanda en Londrina, Paraná.

En aquel entonces, el caso se trató como homicidio, ya que el delito de feminicidio aún no existía en la legislación brasileña.

Marcos incluso fue sometido a dos juicios con jurado mientras estaba en libertad. Pero antes de que se celebrara el tercer juicio, en 1995, desapareció.

Desde entonces, su nombre figura en la notificación roja de Interpol, una lista de criminales buscados internacionalmente.

"Esta era una de las notificaciones rojas activas más antiguas de la Policía Federal a Interpol", declaró el superintendente de la Policía Federal en Paraná, Rivaldo Venâncio.

En 2008, con el cambio en la legislación que permitió juicios sin la presencia del acusado, Marcos fue condenado en rebeldía a 19 años de prisión.

Pero nunca cumplió su condena, que lo habría mantenido encarcelado hasta 2028, porque no lo habían localizado… hasta el 15 de abril.

El crimen

Reproducción/Folha de Londrina Reportaje del diario Folha de Londrina sobre la muerte de Fernanda Estruzani.

Fernanda Estruzani tenía 21 años cuando fue asesinada el 6 de agosto de 1989. Marcos tenía 23 años.

Según la Fiscalía de Paraná, la pareja tenía una hija pequeña y llevaban separados unos dos años, pero él no aceptaba el fin de la relación.

La mañana del crimen, Marcos fue al edificio donde vivía Fernanda, en el centro de Londrina.

Tras la negativa de su exesposa a dejarlo entrar, forzó la entrada y encontró a Fernanda con un novio.

Según la denuncia presentada por la Fiscalía en aquel entonces, Marcos se puso celoso de su exesposa, discutieron y él se marchó.

Alrededor de las 10 de la noche de ese mismo día, Marcos regresó al lugar y logró entrar al apartamento usando una copia de la llave.

Fernanda estaba acostada, a punto de dormirse, cuando fue atacada por su exesposo y recibió 72 puñaladas.

"Estaban separados, pero él no aceptaba el fin de la relación. Este tipo de delito aún ocurre, marcado por la idea de tratar a las mujeres como propiedad, como objetos", afirma el Fiscal General del Ministerio Público de Paraná, Francisco Zanicotti.

El cuerpo fue hallado al día siguiente, tras una denuncia anónima, según informaron los medios de comunicación de la época. El crimen causó gran conmoción y provocó protestas en la ciudad.

Marcos siempre fue el principal sospechoso de la policía. Incluso se emitió una orden de arresto preventivo en su contra, estuvo prófugo durante dos meses, pero finalmente se entregó y confesó el crimen.

Pruebas y escape

Reproducción/Folha de Londrina Una fotografía publicada por el periódico Folha de Londrina muestra las protestas que tuvieron lugar en aquel momento tras la muerte de Fernanda.

En octubre de 1991, Marcos fue juzgado por primera vez y condenado a 20 años y 6 meses de prisión.

Dado que la condena era superior a 20 años, la defensa apeló la llamada "protesta por nuevo jurado", un mecanismo previsto en la legislación que permitía un nuevo juicio. Permaneció en libertad.

En aquel entonces, los acusados ​​condenados a penas iguales o superiores a 20 años por el Juzgado de Paz tenían derecho automático a un nuevo juicio, norma que solo se aboliría años después con la reforma del Código de Procedimiento Penal.

En marzo de 1992, Marcos fue sometido a un segundo juicio con jurado y su condena se redujo a 9 años.

Sin embargo, la decisión fue anulada en 1994 por el Tribunal de Justicia de Paraná, que señaló una irregularidad en la conformación del Consejo del Jurado: uno de los jurados no debió haber participado en el juicio.

Se programó un tercer juicio con jurado para mayo de 1995, pero Marcos no compareció. A partir de entonces, fue considerado prófugo y el juicio quedó suspendido indefinidamente.

En 2008, con la reforma del Código de Procedimiento Penal, que permitía juicios incluso en ausencia del acusado, fue juzgado en rebeldía por el Juzgado de Londrina y condenado a 19 años de prisión.

Escape y vida en Paraguay

Los investigadores creen que, tras el crimen, Marcos pasó un tiempo en São Paulo antes de abandonar Brasil y dirigirse a Paraguay, donde ingresó con una identidad falsa.

No se conoce la fecha exacta de su entrada al país, pero se estima que ocurrió hace al menos dos décadas, ya que contrajo matrimonio en 2001.

"Lógicamente, la proximidad geográfica facilita la entrada a Paraguay desde Brasil, dado que nuestras fronteras terrestres son fácilmente accesibles, sobre todo considerando que, hace 30 años, estábamos en proceso de transición a la democracia", declaró el ministro del Senado, Jalil Rachid.

En Paraguay, Marcos adoptó el nombre de José Carlos Vieira y rehizo su vida. Tuvo una hija, adquirió bienes y abrió negocios, entre ellos una ferretería y una tienda de suministros agrícolas en el departamento de Concepción, a unos 470 kilómetros de Asunción.

Según Rachid, Marcos llevó una vida discreta y modesta en la capital, donde tenía una casa.

Durante el tiempo que estuvo bajo vigilancia de la policía paraguaya, se le vio circulando con normalidad por la ciudad: haciendo compras, frecuentando comercios y visitando a su hija.

"No tenía ningún problema para moverse libremente en Paraguay. Tenía bienes a su nombre, vehículos, una casa. Llevaba una vida normal aquí", enfatizó el ministro.

La policía paraguaya cree que la familia desconocía el pasado de "José Carlos" y su verdadera identidad, Marcos Panissa.

Rachid informó que tanto la esposa como la hija del brasileño, ambas paraguayas, quedaron "absolutamente conmocionadas" al enterarse de que era un fugitivo de la policía y que había asesinado a su exesposa.

"Cuando su hija vino a visitarlo, rompió a llorar, profundamente dolida y conmocionada por la situación de su padre. Me parece que ellas [la esposa y la hija] realmente no tenían idea de lo que había hecho en su vida anterior", afirmó.

"Para ellos, era una persona completamente diferente: José Carlos, quien desde el momento en que entró a Paraguay, construyó una vida totalmente nueva."

Cooperación entre fuerzas policiales

Divulgación/SENAD Marcos fue arrestado en San Lorenzo cuando salía de un establecimiento comercial.

La detención de Marcos fue posible gracias a la colaboración entre la Policía Federal, la Fiscalía de Paraná y la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay.

Tras años de búsqueda e informes que apuntaban a que el brasileño podría estar en Estados Unidos o incluso en Europa, la Policía Federal recibió información el año pasado de que residía en Paraguay.

"Debido a la proximidad entre ambos países y la facilidad para cruzar la frontera, siempre existió la sospecha de que pudiera estar allí. Pero el año pasado llegaron datos más concretos, que transmitimos a las autoridades paraguayas", declaró el superintendente de la Policía Federal en Paraná, Rivaldo Venâncio.

Con base en esta información, la Secretaría Nacional Antidrogas pudo cotejar los datos para identificar el nombre falso utilizado por Marcos y comenzó a vigilarlo.

"Desarrollamos una red de inteligencia compartida, intercambiando información entre ambas instituciones. Así logramos localizarlo en Paraguay y ponerlo bajo vigilancia", afirmó Rachid, añadiendo que el período entre la vigilancia y la detención fue de aproximadamente una semana.

La semana previa al arresto, la policía puso en marcha la Operación Memento Mei, una expresión latina que significa "recuérdame", en alusión a que las víctimas de feminicidio en Brasil no son olvidadas.

Inicialmente, la policía se dirigió a la ciudad de Concepción, donde el brasileño tenía un negocio y propiedades, pero no lo encontraron.

La búsqueda continuó al día siguiente en Asunción, donde residía, y luego en San Lorenzo, en el área metropolitana, donde finalmente localizaron a Marcos.

El brasileño fue arrestado el miércoles por la mañana, 37 años después del crimen, mientras hacía compras. Agentes lo abordaron en la calle y lo llamaron por su nombre real, lo que le causó sorpresa.

"Esa reacción, casi de asombro, nos demostró que era él y que se sorprendió mucho cuando lo llamamos por su nombre", declaró Rachid.

Tras la detención, las autoridades paraguayas iniciaron los trámites para la expulsión del brasileño. Fue entregado a la Policía Federal en el Puente de la Amistad Internacional, donde se le notificó la orden de arresto.

"A pesar de tener una orden de arresto activa de Interpol, la policía paraguaya concluyó que se encontraba en el país ilegalmente. Por lo tanto, por motivos migratorios, decidieron expulsarlo", explicó Venâncio.

Para la Fiscalía, la detención representa la culminación de una búsqueda que nunca se interrumpió.

"Nunca dejamos de buscarlo". El hecho de que la detención se produjera, incluso tantos años después, demuestra que el sistema judicial no olvida a las víctimas", declaró Zanicotti.

BBC News Brasil contactó al abogado defensor de Marcos Panissa, pero no obtuvo respuesta al momento de la publicación de este informe.

En una entrevista con el medio Fantástico, el abogado Antônio Carlos de Andrade Vianna afirmó que presentará una apelación para reducir la condena de Marcos a nueve años, como en el juicio de 1992.

"La defensa nunca afirmó su inocencia. Confesó el crimen. Cometió un crimen atroz, pero eso no significa que podamos ignorar la legalidad del caso. Solicitaremos una revisión penal para esa decisión", declaró.

BBC

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