Nathan Howard/Getty Images Trump, minutos antes del tiroteo en la cena de Corresponsales.

"No me puedo imaginar una profesión más peligrosa", dijo Donald Trump sobre su trabajo, apenas unas horas después de verse envuelto en otro grave incidente de seguridad.

Si bien un pequeño ejército de agentes del servicio secreto convierte al presidente de Estados Unidos, posiblemente, en la persona más protegida del mundo, mantenerlo a salvo está demostrando ser una tarea ardua.

Primero, en el verano de 2024, sufrió un intento de asesinato en Butler, Pensilvania, en el que una bala le rozó la oreja. Tan solo 64 días después, Trump volvió a ser blanco de un agresor mientras jugaba al golf en su campo de Florida.

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Y ahora, después de que unos disparos interrumpieran la celebración de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Hilton de la capital, la seguridad de Trump vuelve a estar bajo escrutinio.

Si bien el motivo y el objetivo exacto del presunto tirador, Cole Tomas Allen, de 31 años, siguen sin estar claros, aumentan las preguntas sobre cómo un pistolero pudo acercarse tanto al presidente.

La policía informó que agentes de seguridad y el sospechoso intercambiaron disparos en un piso del hotel, justo encima del lugar donde se habían reunido Trump y otros invitados.

Entre las incógnitas se encuentra si se implementaron suficientes medidas de seguridad en el hotel que albergaba a algunos de los políticos, diplomáticos y periodistas más influyentes de Washington.

Andrew Harnik/Getty Images Hay muchas preguntas sobre la seguridad que rodea al presidente Trump tras el suceso de este sábado.

Gary O’Donoghue, corresponsal jefe de la BBC en Norteamérica, quien asistió a la cena, declaró que, si bien las calles alrededor del Washington Hilton estuvieron cerradas durante horas, la seguridad en el lugar en sí "no fue particularmente estricta".

"El hombre en la puerta solo le echó un vistazo rápido a mi entrada desde lo que debía ser una distancia de dos metros", escribió.

Las entradas para la cena solo tenían impresos los números de mesa, no los nombres de los invitados. No se solicitó identificación en ningún momento al ingresar al hotel.

Los invitados que se dirigían a la cena bajaban por las escaleras mecánicas desde los vestíbulos principales, antes de pasar por un control de seguridad en un área un piso por encima de las entradas del salón de baile. Al comenzar la cena, bajaban por una escalera para entrar.

BBC

Las imágenes de las cámaras de seguridad publicadas en redes sociales por Trump muestran al sospechoso atravesando uno de los puestos de control, antes de que agentes del servicio secreto abrieran fuego. Las autoridades han declarado que portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

Intercambió disparos con los agentes antes de ser detenido.

Wolf Blitzer, de CNN, declaró a la cadena que vio al sospechoso disparar varias veces con un arma "muy peligrosa".

Posteriormente, el presidente publicó una foto de un hombre sin camisa en el suelo, con las manos esposadas a la espalda y rodeado de agentes del servicio secreto.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró a NBC News que parecía que el objetivo eran funcionarios de la administración, "probablemente incluyendo al presidente".

La policía ha indicado que Cole Tomas Allen era huésped del Washington Hilton, que siguió funcionando como hotel a pesar de albergar a algunas de las personas más poderosas del mundo.

El hotel cerró sus puertas al público horas antes del inicio del evento el sábado, y el acceso se restringió a los huéspedes del hotel y a quienes tenían entradas para la cena o las recepciones celebradas en el lugar.

Una vez que Trump se sentó en el salón de baile, un amplio dispositivo de seguridad, incluyendo equipos de contraataque fuertemente armados, se encargó de asegurar la sala momentos después de que se produjeran los disparos en el exterior.

El exembajador del Reino Unido en Washington, Kim Darroch, quien ya había asistido a cenas de corresponsales, criticó el dispositivo de seguridad.

"Si hubieras estado allí [como huésped del hotel] y hubieras querido irrumpir en la cena con malas intenciones, solo habrías tenido que sortear un control de seguridad… y luego habrías llegado en el salón de baile", declaró al programa "Sunday with Laura Kuenssberg" de la BBC.

"Un edificio no particularmente seguro"

El propio Trump declaró posteriormente que el Hilton "no era un edificio particularmente seguro", y añadió que el incidente demostraba la importancia del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, actualmente en construcción pero sujeto a litigios.

"En realidad, es una sala más grande y mucho más segura. Es a prueba de drones. Tiene cristales antibalas. Necesitamos el salón de baile", afirmó.

El presidente también elogió la "valentía" del servicio secreto, que lo escoltó a él y al vicepresidente JD Vance fuera del escenario, y afirmó que hicieron "un gran trabajo".

Expertos en seguridad presidencial y policial han señalado que el hecho de que el atacante nunca llegara al salón de baile sugiere que las medidas de seguridad funcionaron.

El exagente del servicio secreto Jeffrey James, quien ayudó a proteger a Trump durante su primera presidencia, destacó que el atacante fue detenido en un "punto de control perimetral exterior" y nunca llegó al piso donde se encontraba Trump. También elogió la comunicación entre los agentes.

Preguntado en el programa Today de BBC Radio 4 sobre si las imágenes mostraban una demora en la retirada de Trump del escenario, James afirmó que los agentes habían utilizado una "pausa táctica" de varios segundos para asegurarse de no precipitarse a una emboscada.

El exagente especial del FBI, Jeff Kroeger, había declarado anteriormente a la BBC: "Esto es precisamente para lo que está entrenado el servicio secreto". Cuando se oyeron los disparos, "convergieron en torno al presidente", creando una "barrera corporal", añadió.

El también exagente del servicio secreto, Barry Donadio, declaró a la BBC que no parecía haber "falta de agentes, oficiales y policías" en el evento.

Al comentar sobre cómo podría cambiar la seguridad, algunos expertos indicaron que esperaban medidas más estrictas para los eventos de Trump, como un perímetro más amplio.

Getty Images

El tiroteo es el último episodio de la violencia política en Estados Unidos, que según los datos va en aumento.

En 2023, la policía del Capitolio de Estados Unidos investigó más de 8.000 amenazas, un aumento del 50% con respecto a 2018.

El asesinato de Charlie Kirk en Utah el año pasado expuso aún más las profundas divisiones políticas en Estados Unidos. El comentarista conservador fue tiroteado mientras hablaba en un evento de Turning Point USA, en un acto de violencia que fue filmado y difundido por internet.

Meses antes, la representante estatal de Minnesota, Melissa Hortman, demócrata, y su esposo, Mark, fueron muertos a tiros, mientras que el esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Paul, fue atacado con un martillo y hospitalizado con una fractura de cráneo.

Entre otros objetivos de intentos de asesinato presidencial se encuentra el presidente republicano Ronald Reagan, quien fue herido de bala por John Hinckley Jr. en 1981. Reagan sufrió una perforación de pulmón en el tiroteo, pero sobrevivió.

El atentado tuvo lugar frente al Washington Hilton, el mismo hotel que albergó la gala del sábado.

Al preguntársele sobre la frecuencia de estos ataques en sus eventos, Trump dijo que había "estudiado asesinatos" y que presidentes anteriores como Abraham Lincoln también fueron blanco de ataques.

"Son figuras importantes, y no quiero decir que me siento honrado por ello, lamento decir que me siento honrado por ello, pero es que he hecho mucho [por Estados Unidos]".

BBC

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