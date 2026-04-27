Universal Jaafar Jackson, el sobrino del "Rey del Pop", fue elogiado por su interpretación del cantante.

La nueva película sobre el cantante Michael Jackson ha arrasado en la taquilla mundial, logrando convertirse el fin de semana en el estreno más exitoso de la historia para una película biográfica.

El sobrino del cantante, Jaafar Jackson, lo interpreta en Michael, cinta que ha recaudado US$217 millones a nivel global desde su estreno el pasado miércoles.

El musical sobre Queen, Bohemian Rhapsody —que se estrenó en 2018 con una recaudación de US$124 millones y contó con Rami Malek en el papel de Freddie Mercury— ostentaba anteriormente el récord de taquilla para una película biográfica musical.

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Sin embargo, Michael también superó los US$180 millones recaudados en 2024 por Oppenheimer, otorgando así al "Rey del Pop" el fin de semana de estreno mundial más exitoso para una película biográfica de cualquier género.

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate —la distribuidora de la película en Estados Unidos—, declaró: "No se alcanzan estas cifras a menos que se estén registrando números masivos en todos los grupos demográficos imaginables". [El público] lo está pasando muy bien, sin duda alguna".

El estreno de esta película se inscribe en una tendencia de biopics musicales surgida en la última década, un género que Hollywood considera una apuesta segura para el éxito en taquilla.

Las vidas de Freddie Mercury, Elton John, Bob Dylan, Aretha Franklin, Elvis Presley, Bruce Springsteen, Bob Marley, Amy Winehouse, N.W.A., Robbie Williams y Whitney Houston han sido objeto de adaptaciones cinematográficas en los últimos años.

La película Michael cuenta con el respaldo financiero de los legatarios del difunto cantante y utiliza sus grabaciones vocales originales para los números musicales, los cuales constituyen el eje central del filme.

Universal Jaafar, sobrino de Michael Jackson, fue ampliamente elogiado por su actuación, pero la crítica no recibió bien la cinta.

Malas críticas

La película ha tenido una acogida mucho mejor entre el público que entre la crítica.

Varios expertos se quejaron de que la cinta presentaba una versión "edulcorada" de la vida y la carrera de Jackson.

Nicholas Barber, de la BBC, la describió como una "película para televisión diurna, insulsa y apenas competente", otorgándole una sola estrella.

La revista Empire señaló que deja una "fuerte sensación de ser una cínica máquina de hacer dinero", mientras que el diario The Guardian la describió como una película "frustrantemente superficial e inerte".

Otros críticos fueron más benevolentes. David Rooney, de The Hollywood Reporter, afirmó que para los fans de toda la vida, "la película cumple con creces" y Owen Gleiberman de Variety, argumentó que resulta "absorvente" como biografía de corte clásico.

El sitio web agregador de reseñas Rotten Tomatoes registró una brecha significativa entre la puntuación media del 38 % otorgada por la crítica y la valoración media del 97% por parte del público.

El acuerdo de confidencialidad que le dio un giro a la película

Michael no incluye ninguna mención a las acusaciones de abuso sexual infantil que se formularon contra el cantante.

Jackson siempre mantuvo su inocencia y fue declarado no culpable de abuso de menores en 2005.

Inicialmente, los cineastas tenían la intención de incluir referencias a algunas de las acusaciones. Sin embargo, el material filmado fue descartado tras el redescubrimiento de un histórico acuerdo de confidencialidad que Jackson había firmado con uno de sus acusadores.

El tercer acto de Michael estaba previsto para centrarse en las acusaciones realizadas por Jordan Chandler en la década de 1990, pero el acuerdo extrajudicial que Jackson alcanzó con la familia del niño en aquel entonces, incluía una cláusula que prohibía a los herederos del cantante mencionarlo jamás en ninguna película.

La película fue reeditada y se llevaron a cabo una serie de nuevas filmaciones tras este descubrimiento. Como resultado, Michael concluye en 1988, antes de que se formulara ninguna acusación.

Getty Images El actor Jaafar Jackson es el sobrino del "Rey del Pop" y el hijo del cantante de los Jackson 5, Jermaine (a la izquierda).

El director, Antoine Fuqua, declaró a Deadline durante el fin de semana que el redescubrimiento del acuerdo de confidencialidad provocó un "periodo difícil", ya que el equipo tuvo que "replantearse todo".

"Todas las películas presentan desafíos diferentes, pero este fue único", afirmó, añadiendo que el equipo logró sortear el obstáculo reenfocando la historia en la carrera musical de Jackson.

El diario británico The Telegraph afirmó que el hecho de evitar cualquier mención a las acusaciones constituye un "problema casi fatal".

"Sencillamente, no resulta creíble que una película pretenda tratar sobre Michael Jackson sin abordar —ni siquiera de manera oblicua— las acusaciones, las controversias y la tristeza que le acecharon sus últimos años de vida".

Por su parte, el portal IndieWire argumentó que al "pasar por alto" las acusaciones, "la película final ha quedado, en gran medida, despojada de toda humanidad, tanto en lo bueno como en lo malo".

Getty Images Jackson, conocido por éxitos como Billie Jean, Thriller y Beat It, en el Super Bowl de 1993.

Un elevado presupuesto

La película resultante se apoya en gran medida en recreaciones de actuaciones en conciertos y examina la tensa relación del cantante con su padre, Joseph, interpretado en el filme por el nominado al Oscar Colman Domingo.

Las costosas nuevas filmaciones contribuyeron al elevado presupuesto de la película —cifrado, según informes, en unos US$200 millones—, lo que la convierte en una de las películas biográficas más caras de todos los tiempos.

Michael se estrenó el mismo fin de semana en la mayor parte del mundo, aunque su lanzamiento está aún pendiente en Japón, donde el distribuidor local ha fijado su fecha de estreno para el mes de junio.

La película forma parte de la reciente racha positiva que atraviesan las salas de cine, tras una serie de éxitos de taquilla como The Super Mario Galaxy Movie y Project Hail Mary, a los que seguirán otros grandes estrenos, como The Devil Wears Prada 2, previsto para este fin de semana.

Jackson fue célebre por éxitos mundiales como Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal y Black or White, mientras que Thriller (1982) ostenta el título de álbum más vendido de todos los tiempos.

Getty Images

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