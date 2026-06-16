Getty Images

Ocho personas murieron este lunes después de que un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrellara tras despegar de la Base Aérea Edwards, en el sur de California, según informaron autoridades de la base en un comunicado.

El incidente se produjo a las 11:20 de la mañana hora local (18:20 GMT).

La aeronave se encontraba en una misión de prueba rutinaria antes del accidente que provocó una enorme columna de humo negro que se podía ver a kilómetros de distancia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Hoy, la Base de la Fuerza Aérea Edwards vivió una terrible tragedia y perdimos a ocho grandes estadounidenses", declaró a la prensa el coronel James Hayes, que los describió como una "tripulación mixta compuesta por militares, civiles del gobierno y contratistas gubernamentales".

Previamente, la base había informado que los indicios apuntaban a que el accidente "no dejó sobrevivientes".

Se está notificando a los familiares más cercanos de los miembros de la tripulación, y sus identidades se darán a conocer 24 horas después de dicho aviso, señaló Hayes durante una rueda de prensa este lunes por la tarde.

La base aérea indicó que los equipos de emergencia acudieron inmediatamente al lugar.

Hayes explicó que el accidente quedó "totalmente contenido" en la pista de la base, donde se suspendieron temporalmente las operaciones.

El B-52 apoyaba el programa de modernización de radares de la base, señaló el coronel, y se estrelló inmediatamente después del despegue, envuelto en llamas.

Tras examinar las imágenes iniciales, se determinó que fue "un accidente sin posibilidad de recuperación y sin sobrevivientes", afirmó Hayes.

Aún no se ha determinado la causa del accidente, y no se hará hasta después de una serie de investigaciones que pueden prolongarse hasta 30 días.

Las investigaciones adicionales para analizar las causas pueden llevar más de seis meses, precisó Hayes.

CBS Las fotos del lugar mostraban tierra carbonizada y una columna de humo negro.

Avión insignia

El Boeing B-52 ha sido utilizado por el ejército estadounidense desde la década de 1950. Se le conoce con el apodo de "El Buff", que es, en parte, la abreviatura "Big Ugly Fat" (grande, feo y gordo).

Las imágenes aéreas mostraban un paisaje carbonizado y humeante en el lugar del accidente.

En una actualización anterior en X, la base aérea informó que "el aeródromo cerró y todos los aviones que se dirigen hacia allí están siendo desviados".

"Se suspendieron todos los pases de visitante no comerciales hasta nuevo aviso para permitir que la instalación se centre por completo en las operaciones de respuesta a la emergencia".

El B-52 es un bombardero estratégico de largo alcance que ha participado en bombardeos sobre Irán durante la última guerra de Estados Unidos e Israel contra ese país.

Capaz de volar a una altura de hasta 50.000 pies (unos 15.000 metros, los aviones comerciales vuelan a unos 10.700 m), la carga útil de 31.750 kilogramos de este colosal bombardero puede incluir cientos de bombas convencionales y 32 misiles de crucero nucleares.

Puede repostar en vuelo, lo que le confiere un alcance de ataque potencialmente ilimitado. Esto creó un "paraguas nuclear" para Estados Unidos durante la Guerra Fría, en la era de la destrucción mutua asegurada.

Suelen llevar una tripulación de cinco personas: un comandante de aeronave, un piloto, un navegante de radar, un navegante y un oficial de guerra electrónica.

La base Edwards se encuentra unos 160 kilómetros al norte de Los Ángeles, en el desierto de Mojave.

El congresista Jay Obernolte, cuyo distrito incluye esa base aérea, publicó en Facebook que él y su esposa "rezan por todas las personas afectadas por el accidente del B-52 ocurrido hoy en la base Edwards, especialmente por la tripulación, sus familias y los equipos de emergencia que acudieron al lugar".

La congresista republicana de Míchigan Lisa McClain también fue una de las legisladoras que se pronunció sobre el accidente, dijo en X: "Mis oraciones están con todas las personas afectadas por el accidente del B-52 ocurrido esta tarde en la Base Aérea de Edwards".

Agradeció a los equipos de emergencia, de los que escribió que "están actuando en estos momentos", y añadió: "Nuestros militares cargan con el peso de la defensa de esta nación cada día. Estamos con ellos".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más