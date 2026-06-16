Este domingo 21 de junio Colombia elige al nuevo presidente que dirigirá el país durante los próximos cuatro años.
En este balotaje se enfrentan el derechista Abelardo de la Espriella, que obtuvo 43,74% de los votos en primera vuelta, e Iván Cepeda, candidato de la izquierda, que tuvo un 40,90% de la votación.
De la Espriella se presenta como un "outsider" alejado de la política tradicional, con propuestas de mano dura, moral conservadora y crecimiento económico, inspirado en presidentes como Nayib Bukele, Javier Milei o Donald Trump.
Cepeda, por su parte, representa la continuación del progresismo impulsado por el presidente Gustavo Petro, con promesas de reformas sociales, protagonismo del Estado en la economía y diálogos con grupos armados.
En este interactivo puedes comparar las principales propuestas de los candidatos que aspiran a ocupar la Casa de Nariño a partir del 7 agosto.
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