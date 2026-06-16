Getty Images Vozinha pensó en retirarse del fútbol, pero su sueño de jugar un Mundial pudo más.

Cuando se dio el pitazo final en el Atlanta Stadium, las cámaras tuvieron un solo objetivo: Vozinha, el portero de Cabo Verde.

Y su rostro estaba cubierto de lágrimas debido a la magnitud de lo que acababa de conseguir: en un partido para la eternidad, su selección, que debutaba en un Mundial, le había empatado sin goles al actual campeón europeo, España.

Las tribunas reventaban entre los alborotos de los seguidores de Cabo Verde, que habían viajado desde el archipiélago africano, quienes habían apoyado a su selección durante 90 minutos que parecieron una eternidad y en ese momento gritaban de alegría.

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En el terreno de juego, los jugadores corrían unos hacia otros con una alegría desbordante. Incluso los espectadores neutrales se contagiaron del entusiasmo: al final del partido, muchos también celebraban.

Pero el héroe era Vozinha. Elegido el mejor jugador de la cancha, el arquero había protagonizado la presentación de su vida al dejar su arco en cero frente a España, uno de las selecciones favoritas a quedarse con el Mundial.

"Lloré porque me criaron mis abuelos. Pero ellos no están aquí porque murieron hace algunos años. Ellos eran todo para mí, todo en mi vida", dijo el portero de 40 años.

"También por mi mamá. Ella no logró viajar debido a un tema de la visa. Porque había que pagar por el trámite y no lo hicimos a tiempo. Me hubiera gustado que estuviera acá", añadió.

Y señaló que la principal arma de Cabo Verde es la unidad.

Getty Images El portero de Cabo Verde logró atajadas determinantes ante España.

"Más allá de que un jugador apenas llegó a la concentración el día del partido o del que tiene 10 o 15 años en la selección, la manera en cómo tratamos nuestra familia es nuestra mayor fortaleza", dijo.

Y añadió: "Todos pensaron que nosotros veníamos a disfrutar el Mundial. Pero no. Respetamos a los equipos porque es nuestra primera vez, pero vinimos a competir y a luchar por nuestro país".

"Era el mejor, pero era bajito"

Para Vozinha esto es un sueño de muchos años hecho realidad.

Bautizado como Josimar Dias, el arquero de Cabo Verde ha pasado toda su vida persiguiendo el objetivo de jugar una Copa del Mundo.

Cuando finalmente llegó, lo hizo de manera histórica. A sus 40 años y 12 días, se convirtió en el futbolista más longevo de una selección debutante en un Mundial, sobrepasando el récord que había establecido unos días antes el jugador de Curazao Eloy Room.

Solo el egipcio Essam El Hadary lo supera como el jugador más longevo en disputar una Copa del Mundo.

Es una recompensa para una carrera definida por la perseverancia.

"Comencé a jugar profesional a los 25 años, en 2012. Es algo tardío para una persona como yo", explicó Vozinha.

"Yo sí pensé en dejar la selección, pero decidí continuar porque tenía este sueño", anotó el portero.

Cabo Verde es un archipiélago ubicado en la costa oeste de África, aunque muy bello, se encuentra aislado, especialmente para aquellos que quieren ser futbolistas profesionales.

"Yo era el mejor portero en la isla, pero era bajito", recordó en conversación con la BBC.

"Incluso cuando jugaba muy bien, no me seleccionaban por mi estatura", dijo.

Getty Images En sus inicios, Vozinha fue rechazado por su estatura, pero sus condiciones se impusieron.

Cómo muchos futbolistas antes que él, se marchó a Portugal -del que Cabo Verde fue colonia durante décadas- para buscar una oportunidad. Esa decisión fue el inicio de una carrera que lo llevó a Angola, Eslovaquia, Moldova y Chipre.

Actualmente Vozinha juega para el Chaves, un equipo de la segunda división portuguesa. Su pase vale actualmente US$60.000.

El nombre de Vozinha lleva consigo un pedazo de historia futbolística. Su padre había querido llamarle "Valdano", en honor al gran Jorge Valdano de Argentina y del Real Madrid, pero las autoridades de Cabo Verde lo rechazaron.

En su lugar, fue llamado Josimar, como el defensa brasileño que alcanzó notoriedad en el Mundial de 1986.

Décadas más tarde, en otro escenario mundialista, Vozinha ha hecho historia por su cuenta.

"Vozinha ha iluminado este partido"

Impulsado por miles de aficionados caboverdianos, se mantuvo firme ante el implacable ataque de España, realizando siete atajadas cruciales. El único guardameta mayor de 40 años que ha hecho más en un partido de Copa del Mundo fue Pat Jennings, con 10, cuando Irlanda del Norte se enfrentó a Brasil en 1986.

Cada parada fue celebrada como si fuera un gol de Cabo Verde por los aficionados en las gradas de Atlanta.

Fuera del estadio, también se estaba convirtiendo en una sensación viral: pasó de tener 50.000 seguidores en Instagram a más de cinco millones después de que CazeTV —el canal de YouTube con los derechos del Mundial en Brasil— animara a su audiencia a seguirlo.

"Eso es una locura", comentó a los periodistas cuando se lo comentaron después del partido.

El exdelantero escocés Pat Nevin, quien comentá el Mundial para la BBC, afirmó que el guardameta "iluminó este partido".

"Ha estado absolutamente brillante", dijo Nevin.

"Lo ha hecho con 40 años. Todas las cámaras están sobre él, todos sus compañeros lo señalan. Es un momento precioso", dijo.

Getty Images El empate frente Cabo Verde fue un golpe para España, actual campeona de Europa y favorita para quedarse con el Mundial.

Lee Dixon, comentarista de la cadena británica ITV, añadió: "Es absolutamente fantástico. Una actuación brillante. Merecen ese punto más que nada y España casi no merece ninguno. Se retiran decepcionados, pero la noche es de Cabo Verde".

"Qué actuación de cada uno de ellos: los centrales, los laterales, ese hombre ahí llorando… yo casi estoy llorando también".

Para una nación de poco más de medio millón de habitantes, la tercera más pequeña en clasificarse para un Mundial, este fue un resultado de enorme importancia.

En las gradas, sus aficionados estuvieron a la altura de esa intensidad. Vestidos de azul y ondeando banderas rojas, blancas y azules, cantaron y bailaron durante todo el partido, empujando a su equipo en cada momento difícil. Al final, hasta los neutrales quedaron conquistados.

La historia de Cabo Verde se había convertido en la historia de todos.

Una pequeña nación insular, no más grande que una ciudad mediana, había capturado la imaginación del mundo del fútbol.

BBC

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